Roberto De Zerbi ve Tottenham, Sandro Tonali konusunda kesinlikle ciddi. Eski Brescia ve Milan orta saha oyuncusu, Londra ekibinin çok hızlı bir şekilde başladığı transfer kampanyasında hedeflediği başlıca isimlerden biri. Transfer kampanyasının ilk hamlesi, Brighton'ın Hollandalı savunma oyuncusu Paul van Ecke'nin yaklaşık 60 milyon avroya transferi oldu ve West Ham'dan Mateus Fernandes gibi bir başka orta saha oyuncusu da gündemde. Transfer dönemi, birçok yeni ismin katılımıyla zengin geçecek gibi görünüyor. Özellikle orta saha, geçen sezona kıyasla köklü bir yeniden yapılanmaya sahne olacak ve İtalyan milli takım oyuncusu bu yapının kilit ismi olacak.
Çeviri:
The Athletic - De Zerbi'nin Tottenham'ı ile Maresca'nın Manchester City'si arasında Tonali için tam bir rekabet yaşanıyor: Newcastle onu ne kadar değer biçiyor ve sızan bilgiler neler?
TOTTENHAM ÖNE GEÇİYOR
Geçtiğimiz günlerde, Sandro Tonali’nin üç sezon ve 110 maç (10 gol) ile bir Carabao Kupası şampiyonluğunun ardından Newcastle’dan ayrılma ve daha büyük hedefleri olan bir Premier Lig kulübüne transfer olma ihtimaline tamamen açık olduğu yönündeki ilk söylentilerin ardından, The Athletic portalı 2000 doğumlu oyuncunun geleceğiyle ilgili yeni ve önemli gelişmeler aktarıyor. Tottenham’ın bu transferde en önde olduğu teyit edildi ve kulübün, Haziran 2028’e kadar sözleşmesi bulunan ve 2023 yılında Milan’dan 60 milyon euro artı bonus karşılığında transfer edilen en iyi oyuncularından birini Newcastle’dan ikna etmek için ilk görüşmelere başladığı belirtiliyor. Magpies’in Tonali için belirlediği temel değer 100 milyon civarında olup, Tottenham bu rakamı düşürmeye çalışıyor.
CITY DE VAR
Newcastle’ın İtalyan oyuncunun olası ayrılışıyla neredeyse rekor sayılabilecek bir meblağ elde etme olasılığını artıran unsur – transfer gelirleri açısından mevcut rekor, Liverpool’a 145 milyon avroya satılan Isak’a ait – The Athletic’in aktardığına göre, Tonali’nin peşinde başka bir kulüp ve başka bir İtalyan teknik direktörün olmasıdır. Aslında, bir başka eski Milan oyuncusu olan Tijjani Reijnders’e yeni bir kulüp bulmayı düşünen ve Rodri ile Nico Gonzalez’in geleceği konusunda da kafa yoran Manchester City’nin de, oyuncunun menajer ekibiyle temasa geçtiği ve Tottenham’ı şaşırtmak amacıyla Newcastle’a sunacağı bir teklifi hazırladığı belirtiliyor. Yarış her zamankinden daha açık ve De Zerbi ile Maresca arasında Tonali’yi kadrolarına katmak için verilen mücadele daha yeni başlıyor.
MILAN NE KADAR GELİR ELDE EDİYOR?
Son haftalarda Arsenal ve Manchester United ile de adı anılan Sandro Tonali’nin İngiltere’ye yeniden transferinden ekonomik olarak faydalanabilecek kulüpler arasında Milan da yer alıyor. Matteo Moretti’nin geçtiğimiz günlerde aktardığı gibi, genç oyuncunun Newcastle’a transferi kesinleştiğinde Rossoneri, gelecekteki bir yeniden satıştan herhangi bir pay almamıştı. Buna karşın, Tottenham veya Manchester City’ye transfer olması durumunda, Milan “dayanışma payı” olarak bir miktar alacak; bu pay, bir oyuncunun kariyerinin ilk yıllarında onun gelişimine katkıda bulunan kulüplere ödenen bir tutardır. Milan’a yaklaşık bir milyon avro tutarında bir meblağ ödenecek.