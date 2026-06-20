The Athletic - De Zerbi'nin Tottenham'ı ile Maresca'nın Manchester City'si arasında Tonali için tam bir rekabet yaşanıyor: Newcastle onu ne kadar değer biçiyor ve sızan bilgiler neler?

Geçtiğimiz günlerde, Sandro Tonali’nin üç sezon ve 110 maç (10 gol) ile bir Carabao Kupası şampiyonluğunun ardından Newcastle’dan ayrılma ve daha büyük hedefleri olan bir Premier Lig kulübüne transfer olma ihtimaline tamamen açık olduğu yönündeki ilk söylentilerin ardından, The Athletic portalı 2000 doğumlu oyuncunun geleceğiyle ilgili yeni ve önemli gelişmeler aktarıyor. Tottenham’ın bu transferde en önde olduğu teyit edildi ve kulübün, Haziran 2028’e kadar sözleşmesi bulunan ve 2023 yılında Milan’dan 60 milyon euro artı bonus karşılığında transfer edilen en iyi oyuncularından birini Newcastle’dan ikna etmek için ilk görüşmelere başladığı belirtiliyor. Magpies’in Tonali için belirlediği temel değer 100 milyon civarında olup, Tottenham bu rakamı düşürmeye çalışıyor.