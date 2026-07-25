Hatları hâlâ tam olarak netleşmemiş bu tabloda, Arsenal - son günlerde Brugge'den Christos Tzolis'i 40 milyon euro karşılığında, Beşiktaş'a giden Leandro Trossard'ın yerine transfer eden kulüp - Vinicius Junior için resmi bir hamle ihtimalini değerlendirmeye başladı. 2000 doğumlu oyuncu, o özel pozisyon için belirlenen dar bir hedef listesinde yer alıyor ancak The Athletic'e göre şu ana kadar iki kulüp arasında herhangi bir temas kurulmadı. 2018 yazında Real Madrid'e gelen Vinicius, 375 maçta 128 gol ve 100 asistlik katkı yaptı; bu yaz ise kişisel performans açısından iyi bir Dünya Kupası geçirdi ve Brezilya formasıyla 5 maçta 4 gol attı.