The Athletic tarafından gündeme taşınan çarpıcı bir transfer iddiası. Amerikan yayın organına göre Arsenal, Real Madrid'in forveti Vinicius Junior için ilk keşif amaçlı temaslara başladı. Bu bilgi talebi, son günlerde birçok kaynağın Real Madrid'in Leipzig'in 2006 doğumlu kanat oyuncusu Yan Diomandé için son hamlesini yapmasının an meselesi olduğunu belirttiği günde tam anlamıyla yerine oturuyor; oyuncu son haftalarda Paris Saint-Germain tarafından da takip ediliyordu.
Çeviri:
The Athletic - Arsenal'dan Vinicius Junior için ilk yoklama: Real Madrid onu satmak için ne kadar istiyor, yenileme için tıkanan görüşmelerde düğüm ne?
Sözleşmesi sona eriyor
Fildişi Sahilli milli oyuncu için yaşanan ani hızlanmanın arkasında, Real Başkanı Florentino Perez ile en yakın çalışma arkadaşlarının Vinicius Junior’ın sözleşmesini uzatmaya yönelik görüşmelerde kayda değer adımlar atma konusunda karşılaştığı büyük zorlukların bulunduğu belirtiliyor. 30 Haziran 2027’de sona erecek bu sözleşme, Brezilyalı oyuncunun bu sezon takımda kalması halinde 25 milyon euro brüt maaşına ek olarak yüklü bir sadakat bonusu ödenmesini de içeriyor. Florentino, Vinicius’un İspanya’daki muhtemel son futbol sezonu için “servet dökme” ve ardından yenileme konusunda anlaşma sağlanamaması halinde onu bonservissiz kaybetme gibi çifte hayal kırıklığını elbette önlemek istiyor.
Arsenal’ın hamleleri
Hatları hâlâ tam olarak netleşmemiş bu tabloda, Arsenal - son günlerde Brugge'den Christos Tzolis'i 40 milyon euro karşılığında, Beşiktaş'a giden Leandro Trossard'ın yerine transfer eden kulüp - Vinicius Junior için resmi bir hamle ihtimalini değerlendirmeye başladı. 2000 doğumlu oyuncu, o özel pozisyon için belirlenen dar bir hedef listesinde yer alıyor ancak The Athletic'e göre şu ana kadar iki kulüp arasında herhangi bir temas kurulmadı. 2018 yazında Real Madrid'e gelen Vinicius, 375 maçta 128 gol ve 100 asistlik katkı yaptı; bu yaz ise kişisel performans açısından iyi bir Dünya Kupası geçirdi ve Brezilya formasıyla 5 maçta 4 gol attı.
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