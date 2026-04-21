"The Apprentice" yıldızı duygusal bir açıklama yayınlarken, Baroness Karren Brady 16 yılın ardından West Ham başkan yardımcılığı görevinden istifa etti
Brady, Doğu Londra'daki efsanevi görev süresini noktaladı
Brady’nin ayrılışı, ortak başkan David Sullivan ile yaklaşık kırk yıla yayılan uzun soluklu profesyonel ilişkisinin sonunu işaret ediyor. Brady, 2010 yılında Sullivan ve merhum David Gold ile birlikte Hammers’a katıldığından bu yana kulübün modern tarihinde kilit bir figür olmuş, özellikle de 2016’da Boleyn Ground’dan London Stadium’a yapılan karmaşık geçiş sürecine öncülük etmişti.
Kulübün resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada Brady, "West Ham United'da yönetim kurulu, teknik ekip, oyuncular, personel ve taraftarlarla birlikte çalışmak benim için bir ayrıcalıktı" dedi. "Birlikte olağanüstü başarılara imza attık, ancak benim için en önemli an her zaman UEFA Avrupa Konferans Ligi kupasını kaldırmak olacak; bu an sonsuza kadar hafızamda kalacak. Kulüpteki zamanımı şekillendiren ilişkiler, zorluklar ve fırsatlar için son derece minnettarım."
Yönetim kurulu, son dönemde yaşanan iniş çıkışlarla başa çıkıyor
Prag’da elde edilen 2023 Avrupa başarısı kulüp için bir doruk noktası olmaya devam etse de, Brady’nin son sezonu mali sıkıntılar ve sahadaki zorluklarla gölgelendi. Şubat ayında kulüp, 104,2 milyon sterlinlik vergi öncesi zarar açıkladı; Nuno Espirito Santo’nun takımı birinci ligden düşmeme mücadelesi verirken, taraftar protestoları zaman zaman yönetim kurulunu hedef aldı.
Son zamanlarda yaşanan bu engellere rağmen, Brady'nin ticari etkisi yadsınamaz. Brady, 62.500 kişilik Londra Stadyumu'nun kiralanmasında baş müzakereciydi ve bu sayede West Ham, 50.000'den fazla taraftardan oluşan bir sezonluk bilet havuzu oluşturabildi. Ayrıca, Declan Rice'ın Arsenal'e transferi gibi İngiliz rekoru kıran transferler de dahil olmak üzere, kulübün önemli dönüm noktalarında kilit rol oynadı.
West Ham yönetimi tarafından övgüler yağıyor
1993 yılında, henüz 23 yaşındayken Brady'yi Birmingham City'nin genel müdürü olarak atayan Sullivan, onun katkılarına övgüde bulundu. Sullivan şunları söyledi: "Karren, yıllar boyunca kulübün gelişiminde olağanüstü bir lider ve kilit bir figür olmuştur. Gelecekteki girişimlerinde kendisine başarılar diliyoruz ve son 16 yılda yaptığı olağanüstü katkılarından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz."
Eş başkan Daniel Kretinsky de, özellikle stadyum ve önemli transferler konusunda, Karren'in perde arkasındaki çalışmalarının önemini vurguladı. Kretinsky şunları söyledi: "2021'den bu yana sürdürdüğümüz işbirliği ve kulüp için geçmişte yaptığı tüm çalışmalarından dolayı Karren'e en içten teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Londra Stadyumu'nun uzun vadeli sözleşmesi, hissedarların değişimi ve Declan Rice'ın İngiliz rekoru kıran transferi gibi West Ham United'ın büyümesine yaptığı katkı, kesinlikle çok önemliydi ve her zaman tam olarak takdir edilmedi. Karren, Premier Lig liderlik camiasında da çok takdir ediliyor ve orada kulübümüzün mükemmel bir temsilcisiydi. Gelecekteki tüm faaliyetlerinde kendisine bol şans diliyorum."
Gelecekteki zorluklara hazırlık
Bir Premier Lig kulübünün günlük yönetiminden ayrılmaya hazırlanan Brady, futbola olan sevgisinin bu ayrılıkla birlikte azalmayacağını vurguladı. Kendisi, bu sayfanın kapanmasıyla birlikte futbola olan tutkusu ve yeni nesil liderleri destekleme konusundaki kararlılığının hiç azalmadığını belirtiyor. Onun ayrılışı, futbol dünyasının en önde gelen kadın yöneticilerinden birini kaybetmiş olan West Ham’ın yönetim kurulu yapısında önemli bir değişime işaret ediyor.