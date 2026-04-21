"The Apprentice" yıldızı duygusal bir açıklama yayınlarken, Baroness Karren Brady 16 yılın ardından West Ham başkan yardımcılığı görevinden istifa etti

Brady’nin ayrılışı, ortak başkan David Sullivan ile yaklaşık kırk yıla yayılan uzun soluklu profesyonel ilişkisinin sonunu işaret ediyor. Brady, 2010 yılında Sullivan ve merhum David Gold ile birlikte Hammers’a katıldığından bu yana kulübün modern tarihinde kilit bir figür olmuş, özellikle de 2016’da Boleyn Ground’dan London Stadium’a yapılan karmaşık geçiş sürecine öncülük etmişti.

Kulübün resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada Brady, "West Ham United'da yönetim kurulu, teknik ekip, oyuncular, personel ve taraftarlarla birlikte çalışmak benim için bir ayrıcalıktı" dedi. "Birlikte olağanüstü başarılara imza attık, ancak benim için en önemli an her zaman UEFA Avrupa Konferans Ligi kupasını kaldırmak olacak; bu an sonsuza kadar hafızamda kalacak. Kulüpteki zamanımı şekillendiren ilişkiler, zorluklar ve fırsatlar için son derece minnettarım."