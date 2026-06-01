Dünyanın dört bir yanından gelen medya temsilcileriyle düzenlenen bir basın toplantısında, FIFA Hakem Komisyonu Başkanı Pierluigi Collina, bundan böyle oyuncuların elleriyle, formalarıyla veya başka bir şekilde ağızlarını kapattıkları durumlarda hakemin kırmızı kart göstereceğini açıkladı. Ancak: "Sadece karşılıklı bir tartışma söz konusuysa. Örneğin, her iki oyuncu da aynı kulüpte oynuyor ve milli takımlarında karşı karşıya geliyorlarsa, dostane bir ortamda ise müdahale edilmeyecek."
Tetikleyici iki skandal: FIFA, 2026 Dünya Kupası için yeni kırmızı kart kuralları açıkladı
Arka plan: Şubat ayında Benfica Lizbon ile Real Madrid arasında oynanan Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında, Benfica oyuncusu Gianluca Prestianni ırkçılık skandalı yarattığı iddia edildi. Albiceleste'nin Dünya Kupası kadrosuna seçilmeyen Arjantinli oyuncu, Vinicius Junior'a ırkçı hakaretlerde bulunduğu iddia ediliyor, ancak tartışma sırasında Brezilyalı oyuncuya tam olarak ne söylediği anlaşılmasın diye ağzını formasının kenarıyla kapattı. Prestianni daha sonra cezalandırıldı, ancak Real Madrid maçını tamamlamasına izin verildi.
Nisan ortasında UEFA, Prestianni'yi "ayrımcı davranış" nedeniyle toplam altı maçtan men etti. Men cezası iki hafta sonra FIFA tarafından dünya çapındaki tüm müsabakalara genişletildi, böylece kadroya seçilseydi Dünya Kupası'ndaki ilk iki grup maçını da kaçıracaktı.
Afrika Kupası finalinde skandal: FIFA harekete geçti
FIFA, Prestianni olayından birkaç hafta önce yaşanan bir başka skandaldan da dersini çıkardı. Bundan böyle, hakemin bir kararına itiraz etmek amacıyla sahayı terk eden her oyuncuya kırmızı kart gösterilecek. Oyuncularını buna teşvik etmeye çalışan teknik ekip üyeleri için de aynı kural geçerli olacak.
Afrika Kupası finalinde Fas ile oynanan maçta, Senegalli takım, teknik direktör Pape Thiaw'ın talimatıyla, tartışmalı iki hakem kararının ardından toplu olarak sahayı terk etmiş ve maça devam etmeyi reddetmişti. Senegal, maçı uzatmalarda kazanmış olsa da, iki ay sonra Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Fas'ı kazanan takım ilan etmişti.
Kalecilerde sahte sakatlıklar mı? FIFA hâlâ bir muamma ile karşı karşıya
FIFA'nın Dünya Kupası öncesinde duyurduğu kural değişiklikleri, esas olarak zaman kazanma taktikleriyle mücadeleyi hedefliyordu; örneğin, kale vuruşları, köşe vuruşları ve taç atışlarında uygulanan yeni beş saniye kuralı gibi. Ancak Collina bu konuda hakemlerin "duyarlılığını" vurguladı: "Örneğin, bir oyuncu uzun taç atışlarında uzman ve önündeki mesafe uzunsa, elbette geri sayım yapılmamalıdır."
FIFA'nın, kalecilerin sakatlık numarası yaparak antrenörün saha kenarında takımla kısa bir görüşme yapmasını ve gerekirse yeni taktik talimatlar vermesini sağlayan yeni uygulamayı nasıl ele alacağı ise henüz belirsiz. Genel olarak Dünya Kupası'nda, sahada tedavi gören bir oyuncunun ancak bir dakika sonra tekrar oyuna girebileceği kuralı geçerli. Bunun kaleciler için nasıl ele alınacağı ise belirsiz. "Oyuncuların da bu sorunu anlayacağına güveniyoruz," dedi Collina.