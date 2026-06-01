Tetikleyici iki skandal: FIFA, 2026 Dünya Kupası için yeni kırmızı kart kuralları açıkladı

Arka plan: Şubat ayında Benfica Lizbon ile Real Madrid arasında oynanan Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında, Benfica oyuncusu Gianluca Prestianni ırkçılık skandalı yarattığı iddia edildi. Albiceleste'nin Dünya Kupası kadrosuna seçilmeyen Arjantinli oyuncu, Vinicius Junior'a ırkçı hakaretlerde bulunduğu iddia ediliyor, ancak tartışma sırasında Brezilyalı oyuncuya tam olarak ne söylediği anlaşılmasın diye ağzını formasının kenarıyla kapattı. Prestianni daha sonra cezalandırıldı, ancak Real Madrid maçını tamamlamasına izin verildi.

Nisan ortasında UEFA, Prestianni'yi "ayrımcı davranış" nedeniyle toplam altı maçtan men etti. Men cezası iki hafta sonra FIFA tarafından dünya çapındaki tüm müsabakalara genişletildi, böylece kadroya seçilseydi Dünya Kupası'ndaki ilk iki grup maçını da kaçıracaktı.