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Teselli edilemez! Ağlayan Enzo Fernandez, orta sahanın ayrılan kaptan Lionel Messi'ye yürek burkan bir mektup paylaşmasıyla gözyaşlarına boğuldu
Orta saha oyuncusu, kaptanın vedası sırasında duygu dolu anlar yaşadı
TyC Sports'a göre Enzo Fernandez, Lionel Messi'nin Monumental Stadyumu'nda veda konuşmasını yaptığı gecenin en dokunaklı görüntülerinden birine imza attı. Manchester City orta saha oyuncusunun, Arjantin'in Benin'i 3-0 mağlup etmesinin ardından kaptanı taraftarlara seslenirken sahada kontrolsüz şekilde ağladığı görüldü.
25 yaşındaki oyuncunun yaşadığı büyük üzüntüye ait görüntüler, kısa sürede dünya genelinde sosyal medya platformlarında viral oldu.
Fernandez, stattan ayrıldıktan sonra gazetecilere, "Dürüst olmak gerekirse çok duygusal bir gündü, birbirine karışmış çok fazla duygu vardı" dedi. "Umarım Leo bundan keyif almıştır, onu çok özleyeceğiz."
- AFP
Açık mektup, idolünün yanında oynayabilmek için çocuklukta yaptığı hesapları anlatıyor
Fernandez daha sonra, çocukluğunda Messi'ye duyduğu hayranlığı anlattığı duygusal bir mektup yayımladı ve forvetin 2016'da kısa süreliğine emekli olması üzerine 15 yaşındayken ona yazdığını hatırlattı. Fernandez, "Ayrılacağını söylediğinde çok üzülmüştüm. Ben daha çocuktum ve senin yaşını benimkiyle karşılaştırıp bir gün seninle birlikte oynayıp oynayamayacağımı görmek için sürekli hesap yapıyordum" diye yazdı.
"Kaç yılın kaldığını, benim Birinci Lig'e ulaşmak için kaç yılım olduğunu düşünüyordum ve sadece bir kez bile olsa Arjantin için birlikte oynayabilmeyi hayal ediyordum."
Çocukluk hayali sonunda Katar'da kahramanıyla birlikte Dünya Kupası'nı kaldırmasıyla gerçeğe dönüştü.
Fernandez sıcak liderlik için minnettarlığını dile getirdi
Sahadaki ortak başarılarının ötesinde Fernandez, A takımına katıldığı andan itibaren Messi'nin kendisine gösterdiği kişisel sıcaklığı ve mentorluk desteğini vurguladı. Fernandez, "Buraya idolümle aynı sahayı paylaşma umuduyla geldim ama onun yerine, ilk andan itibaren bana takımın bir parçasıymışım gibi hissettiren birini buldum" dedi.
"İhtiyacım olduğunda her zaman söyleyecek güzel bir sözün, verecek bir tavsiyen, bir sarılışın ya da sadece beni rahat hissettirecek bir yolun vardı. Bunu asla unutmayacağım."
"Bana davrandığın şekilde davrandığın için, bana öğrettiğin her şey için ve hikâyenin bir parçasını paylaşmama izin verdiğin için teşekkür ederim."
- Getty Images Sport
İkonik kaptan olmadan, alışılmadık bir gelecekle karşı karşıya
Arjantin yaklaşan milli takım aralarına hazırlanırken, Fernandez efsanevi 10 numaraları olmadan milli takım görevine uyum sağlamanın neredeyse imkânsız gibi hissettirdiğini kabul etti. Fernandez, "Bugün sensiz bir sonraki kampı hayal etmekte zorlanıyorum. Sahaya çıkıp seni önümde, 10 numarayı giyerken görmemek," diye ekledi.
"Ne kadar şanslıymışım, Leo. O çocuk çok şanslıydı; bir gün zamanında başarıp başaramayacağını bilmeden hesaplar yapıyordu."
"Seni çok özleyeceğiz, kaptan."
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