Teselli edilemez! Ağlayan Enzo Fernandez, orta sahanın ayrılan kaptan Lionel Messi'ye yürek burkan bir mektup paylaşmasıyla gözyaşlarına boğuldu

Fernandez daha sonra, çocukluğunda Messi'ye duyduğu hayranlığı anlattığı duygusal bir mektup yayımladı ve forvetin 2016'da kısa süreliğine emekli olması üzerine 15 yaşındayken ona yazdığını hatırlattı. Fernandez, "Ayrılacağını söylediğinde çok üzülmüştüm. Ben daha çocuktum ve senin yaşını benimkiyle karşılaştırıp bir gün seninle birlikte oynayıp oynayamayacağımı görmek için sürekli hesap yapıyordum" diye yazdı.

"Kaç yılın kaldığını, benim Birinci Lig'e ulaşmak için kaç yılım olduğunu düşünüyordum ve sadece bir kez bile olsa Arjantin için birlikte oynayabilmeyi hayal ediyordum."

Çocukluk hayali sonunda Katar'da kahramanıyla birlikte Dünya Kupası'nı kaldırmasıyla gerçeğe dönüştü.