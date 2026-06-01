Getty/GOAL
Çeviri:
"Teşekkürler, idolüm!" - Rodrygo, Real Madrid efsanesi Cristiano Ronaldo'dan hayallerindeki imzalı hediyeyi aldı
İyileşme yolculuğu için efsanevi bir jest
Rodrygo, Ronaldo'ya duyduğu hayranlığı hiçbir zaman gizlememiştir; sık sık ünlü "Siu" sevinç hareketini taklit eder ve Al-Nassr kaptanını futboldaki en büyük ilham kaynağı olarak gösterir. Zorlu bir iyileşme sürecinin ortasında olan 23 yaşındaki oyuncu, tüm zamanların en iyisi olarak gördüğü adamdan gelen samimi bir jest karşısında duygulandı.
Brezilyalı forvet, resmi X hesabından Ronaldo'nun kendisine gönderdiği imzalı Al-Nassr forması fotoğrafını paylaştı. Portekizli efsane, forma üzerine "Rodrygo'ya, kucak dolusu sevgiler" yazılı bir not eklemişti. Bu sürprizden büyük mutluluk duyan Rodrygo, paylaşımına "Teşekkürler, idolüm! Cristiano" mesajını ekledi.
- Getty Images Sport
2026 Dünya Kupası'na katılamamanın üzüntüsü
Bu destek gösterisi, Rodrygo'nun kariyerinde özellikle zor bir dönemde geldi. Mart ayı başlarında, Real Madrid'in forveti, Getafe ile oynanan La Liga karşılaşması sırasında sağ bacağındaki ön çapraz bağ ve dış menisküsünün yırtıldığına dair yıkıcı haberi aldı. Bu sakatlığın iyileşme süresi 10 ila 12 ay arasında olup, bu durum onun sezonunu fiilen erken bir şekilde sona erdirdi.
Yurtiçi ligin ötesinde, bu sakatlık Brezilya'nın uluslararası turnuvalardaki umutları için de büyük bir darbe oldu. Rodrygo, Dünya Kupası kadrosundan resmen çıkarıldı ve Selecao, Kuzey Amerika'da düzenlenecek turnuvada en yaratıcı oyuncularından birini kaybetmiş oldu. Ronaldo'nun müdahalesi, sahalardan uzun süre uzak kalacak olan oyuncunun moralini yükseltmeyi amaçlıyordu.
Rodrygo, Ronaldo'nun kaçırdığı gol için üzülüyor
CR7, Serie A devi Juventus’a yaptığı çarpıcı transferle Bernabeu’ya veda etti. Rodrygo’nun İspanya’ya transferi o yaz kesinleşti, ancak transferin resmi olarak gerçekleşebilmesi için 18 yaşını doldurana kadar 12 ay beklemesi gerekti. Yetenekli Brezilyalı oyuncu Madrid’e vardığında, Ronaldo çoktan ayrılmıştı.
Bu durum, Rodrygo için hâlâ bir hayal kırıklığı kaynağı olmaya devam ediyor. Rodrygo, Brezilyalı YouTube kanalı Lives do Jon'a futboldaki en büyük pişmanlığını şöyle anlattı: "Cristiano Ronaldo ile oynamak istedim, ama bu gerçekleşmedi. O benim rol modelim olduğu için bu çok yazık. Ona her zaman hayranlık duymuşumdur."
- Getty Images/GOAL
Ronaldo, tarihi altıncı Dünya Kupası'na hazırlanıyor
Rodrygo kenardan izlemek zorunda kalırken, 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo hız kesmeye niyetli değil. Eski Real Madrid efsanesi, şu anda altıncı Dünya Kupası’na katılmak için son hazırlıklarını yapıyor; bu başarı, onu futbol tarihinde Lionel Messi ve Guillermo Ochoa ile birlikte bunu başaran ilk üç oyuncudan biri olarak rekorlar kitabına yazdıracak.
Portekiz, K Grubu'nda mücadele edecek ve 17 Haziran'da Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşarak turnuvaya başlayacak. Açılış maçının ardından Ronaldo ve takım arkadaşları, 23 Haziran'da Özbekistan ve 27 Haziran'da Kolombiya ile karşılaşacak.