"Teşekkürler, idolüm!" - Rodrygo, Real Madrid efsanesi Cristiano Ronaldo'dan hayallerindeki imzalı hediyeyi aldı

Rodrygo, Ronaldo'ya duyduğu hayranlığı hiçbir zaman gizlememiştir; sık sık ünlü "Siu" sevinç hareketini taklit eder ve Al-Nassr kaptanını futboldaki en büyük ilham kaynağı olarak gösterir. Zorlu bir iyileşme sürecinin ortasında olan 23 yaşındaki oyuncu, tüm zamanların en iyisi olarak gördüğü adamdan gelen samimi bir jest karşısında duygulandı.

Brezilyalı forvet, resmi X hesabından Ronaldo'nun kendisine gönderdiği imzalı Al-Nassr forması fotoğrafını paylaştı. Portekizli efsane, forma üzerine "Rodrygo'ya, kucak dolusu sevgiler" yazılı bir not eklemişti. Bu sürprizden büyük mutluluk duyan Rodrygo, paylaşımına "Teşekkürler, idolüm! Cristiano" mesajını ekledi.







