"Teşekkürler" - Alphonse Areola'nın eşi Marrion Valette, West Ham'ın küme düşmesinin ardından Graham Potter ve Nuno Espírito Santo'ya sert ve alaycı bir gönderme yaptı
Hammers, Championship'e düştü
West Ham’ın Premier Lig’deki 14 yıllık gururlu serüveni, sezonun son gününde yürekleri parçalayan bir şekilde sona erdi. Leeds United’ı 3-0 mağlup etmelerine rağmen, Tottenham Hotspur’un Everton’a karşı aldığı 1-0’lık galibiyetle küme düşme hattının iki puan gerisinde kalmaları nedeniyle Irons, resmi olarak Championship’e düşmeye mahkum oldu. talkSPORT'un haberlerine göre, bu feci küme düşme, teknik direktör Nuno'nun işine mal olacak. Sözleşmesindeki bir madde, yönetim kurulunun onu tazminat ödemeden kovmasına izin veriyor.
Valette, rütbesinin düşürülmesine öfkesini dile getirdi
Onayın hemen ardından Valette, Instagram'a giderek hem mevcut teknik direktörü hem de onun öncülünü hedef alan bir dizi sert eleştiri içeren paylaşımlarda bulundu. David Moyes yönetimindeki Avrupa kupası zaferinin ardından yaşanan keskin düşüşe değinen Valette, tarihi bir fotoğrafın altına şu notu ekledi: "Kupadan küme düşmeye. Sezonun başlangıcı için Potter'a, sonu için de Nuno'ya teşekkürler."
Takım kadroları sert eleştirilere maruz kaldı
Areola, Ağustos ayında Potter tarafından yedek kulübesine gönderilmişti; ardından Nuno onu kısa bir süreliğine tekrar ilk 11’e almıştı, ancak bir dizi manşetlere taşınan hatanın ardından Ocak ayında Fransız oyuncuyu tekrar yedeğe çekmişti. Kocasının ligdeki en yüksek kurtarış yüzdesini vurgulayan istatistikleri paylaşan Valette, takım içi iletişim sorunlarını ortaya koydu.
Valette şöyle yazdı: "Sezon başında sebepsiz yere kadro dışı bırakılmak... Çok kötü bir başlangıcın ardından 20 maç oynadıktan sonra birdenbire 'Başlayamayacağın için gerçekten üzgünüm...'. 'Neden?' 'Özel bir nedeni yok ama üzgünüm.'"
Belirsizlikle dolu bir gelecek
Fransa milli takım teknik direktörü Didier Deschamps'ın, Mike Maignan, Robin Risser ve Brice Samba'yı tercih ederek tecrübeli kaleciyi Dünya Kupası kadrosuna almaması üzerine ailenin hayal kırıklığı doruk noktasına ulaştı. Valette sözlerini şöyle tamamladı: "Ve bu yıl Dünya Kupası yok, teşekkürler teknik direktör Nuno."
31 Ocak'taki Chelsea maçından bu yana Premier Lig'de forma giymeyen Areola, West Ham'ın zorlu bir Championship yeniden yapılanma sürecine girmesiyle, sözleşmesinin bitmesine sadece bir yıl kala büyük bir belirsizlikle karşı karşıya.