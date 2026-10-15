Yüz yıllık tarihinde üçüncü kez iflas eden Ternana, amatör liglerden yeniden başladı. Umbria kulübünün satışı için 22 Mayıs'ta düzenlenen ihaleye, önceki yönetimler döneminde biriken borçlar nedeniyle kimse katılmadı. Milyonluk borç, yerel girişimcilerin başlangıçta gösterdiği ilgiyi fiilen ortadan kaldırdı ve bunun sonucunda Orvietana ile Ternana Tip Power Futsal'ın birleşmesiyle yeni bir kulüp kuruldu. Bu hamle, sportif hakkın şehirde kalmasını ve takımın Serie D'ye kaydettirilmesini sağladı.
Ternana iflasın ardından amatör liglerden yeniden başlıyor: Teknik direktör Lisuzzo'nun koltuğu şimdiden tehlikede
Kurumsal yeniden doğuş
Yeniden yapılanmanın ilk adımı, eski kaptan Carlo Mammarella’nın sportif direktörlüğe getirilmesiyle atıldı. Mammarella’ya, üst lige yükselme mücadelesi verebilecek kaliteli bir kadro kurma görevi de verildi. Çeşitli adayları değerlendiren sportif direktör, soyunma odasını ve takımın yeniden yükseliş projesini emanet etmek için doğru kişi olduğunu düşündüğü Andrea Lisuzzo’yu teknik direktörlüğe getirdi. Teknik direktör konusu çözüldükten sonra Mammarella, geçen sezon 13 gol atan Stefano Pettinari’nin takımda kalması ve Cesar Falletti’nin dönüşü de dahil olmak üzere transfer hamleleri yaptı. Falletti, kariyerinde en büyük mutlulukları yaşadığı yere dönebilmek için Mantova ile sözleşmesini süresinden önce feshetmeye karar verdi. Kadroya çok sayıda genç oyuncu da katıldı. Bunlar arasında Lazio’dan 2007 doğumlu Simone Curzi, Genoa’dan yine 2007 doğumlu Kevin Meola, Cremonese’den 21 yaşındaki Vladyslav Nagrudnyi ve Atalanta’dan 20 yaşındaki Frederick Ndongue bulunuyor. Kalede ise 19 yaşındaki Filippo Novelli’ye yer verildi.
Ligin gidişatı
Dolayısıyla Nuova Ternana için çalkantılı ve binbir duygunun yaşandığı bir yaz geride kaldı. Takım, İtalya Kupası'ndaki ilk maçında Angelana'yı 2-0 mağlup etti. Lige başlangıcı ise daha zorlu geçti: Önce Prato'ya yenildi, ardından evinde Follonica ile berabere kaldı ve Mezzolara deplasmanında mağlup oldu. Sonraki haftalarda iki galibiyet ve iki beraberlik alsa da 9 puanla lider Prato'nun 8 puan gerisinde, 9. sırada yer alması ve istikrarsız performansı teknik direktörün konumunu tehlikeye attı.
Lisuzzo gözlem altında
Kulüp sahipleri, özellikle bu kadar çok zorlukla karşılaşmayı beklemiyordu. Bu nedenle Lisuzzo'nun geleceğine ilişkin bir dizi iç değerlendirme başlatma kararı aldılar. Şu an ağırlık kazanan görüş, gidişatı tersine çevirip bir an önce yeni bir sayfa açması koşuluyla Lisuzzo'nun görevinde tutulması yönünde. Bu açıdan belirleyici karşılaşma, Siena'nın pazar günü "Liberati"ye konuk olacağı maç olacak. Lisuzzo, yeni ve iddialı Ternana'nın başında kalmak için üç puan almak zorunda.
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