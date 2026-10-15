Yeniden yapılanmanın ilk adımı, eski kaptan Carlo Mammarella’nın sportif direktörlüğe getirilmesiyle atıldı. Mammarella’ya, üst lige yükselme mücadelesi verebilecek kaliteli bir kadro kurma görevi de verildi. Çeşitli adayları değerlendiren sportif direktör, soyunma odasını ve takımın yeniden yükseliş projesini emanet etmek için doğru kişi olduğunu düşündüğü Andrea Lisuzzo’yu teknik direktörlüğe getirdi. Teknik direktör konusu çözüldükten sonra Mammarella, geçen sezon 13 gol atan Stefano Pettinari’nin takımda kalması ve Cesar Falletti’nin dönüşü de dahil olmak üzere transfer hamleleri yaptı. Falletti, kariyerinde en büyük mutlulukları yaşadığı yere dönebilmek için Mantova ile sözleşmesini süresinden önce feshetmeye karar verdi. Kadroya çok sayıda genç oyuncu da katıldı. Bunlar arasında Lazio’dan 2007 doğumlu Simone Curzi, Genoa’dan yine 2007 doğumlu Kevin Meola, Cremonese’den 21 yaşındaki Vladyslav Nagrudnyi ve Atalanta’dan 20 yaşındaki Frederick Ndongue bulunuyor. Kalede ise 19 yaşındaki Filippo Novelli’ye yer verildi.



