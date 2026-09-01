AFP
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'Tereddüt etmedim' - Newcastle, Lille forveti Matias Fernandez-Pardo'yu son gün £51 milyon karşılığında kadrosuna katarak yaz harcamalarını £262 milyona çıkardı
Yüklü bonservisli transfer
Sky Sports News'e göre, Newcastle, Fernandez-Pardo'yu St James' Park'a getirmek için 51 milyon £ değerindeki anlaşmayı tamamladı. Forvet oyuncusu, kulüple uzun vadeli bir sözleşmeye imza attı ve 20 numaralı formayı giyecek.
Newcastle, yaz transfer döneminde şimdiye kadar toplam 262 milyon £ gibi dikkat çekici bir harcama yaptı; Fernandez-Pardo transferi, Nico Gonzalez'in Manchester City'den kadroya katılmasının yalnızca birkaç gün ardından gerçekleşti. Fernandez-Pardo, geçen sezon Lille formasıyla Ligue 1'de çıktığı 29 maçta sekiz gol atmasının ardından, milli takım tercihini İspanya'dan değiştirerek Belçika'nın Dünya Kupası kadrosunda kendine yer buldu.
- AFP
Fernandez-Pardo transferini anlattı
Kulübün resmi kanallarına konuşan Fernandez-Pardo, İngiltere'ye transfer olma nedenlerini şöyle anlattı: "Başantrenörle konuştum ve beni burada ne kadar çok istediğini gerçekten gösterdi. Kariyerimde ilerleme açısından buraya gelmek tamamen mantıklıydı, bu yüzden hiç tereddüt etmedim. Kulübü biliyorum, stadyumu biliyorum, buranın harika bir atmosfere sahip olduğunu biliyorum. Takımı takip ettim. Gördüğüm şey çok hırslı bir takım olduğu, hücum etmek, ileri çıkmak, rakiplerin üzerine gerçekten gitmek istediği ve bu da benim de parçası olmak istediğim bir şey."
Jaissle yeni transferi memnuniyetle karşıladı
Newcastle teknik direktörü Matthias Jaissle, yeni transferini övmekte gecikmedi ve oyuncunun Premier League'de başarılı olacağına inandığını belirterek şunları söyledi: "Matias, oyununda patlayıcılığı olan, teknik seviyesi çok yüksek bir oyuncu. Gol atabilir ve asist yapabilir, cesareti var ve rakiplerini geçme becerisine sahip. Taraftarlarımızın onu izlemekten keyif alacağından eminiz."
Fernandez-Pardo'nun gelişi, Nick Woltemade'nin artık kiralık olarak Newcastle'dan ayrılmasının beklendiği anlamına geliyor. Juventus, şu anda Woltemade'yi yaklaşık £3,4 milyon değerindeki bir paketle transfer etmek için doğrudan görüşmeler yürütüyor; bu pakette satın alma opsiyonu ya da zorunluluğu bulunmuyor.
- AFP
Newcastle için sırada ne var?
Fernandez-Pardo, Newcastle yaklaşan Premier League maçlarına hazırlanırken artık hızlı bir şekilde takıma uyum sağlamaya çalışacak.
Jaissle ve teknik ekibi, Fernandez-Pardo, Gonzalez ve Yoane Wissa arasında etkili bir hücum ortaklığı kurmak için yoğun şekilde çalışacak. Bu arada kulübün, transfer penceresi resmen kapanmadan önce Woltemade'nin ayrılığını kesinleştirmesi gerekiyor.
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