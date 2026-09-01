Newcastle teknik direktörü Matthias Jaissle, yeni transferini övmekte gecikmedi ve oyuncunun Premier League'de başarılı olacağına inandığını belirterek şunları söyledi: "Matias, oyununda patlayıcılığı olan, teknik seviyesi çok yüksek bir oyuncu. Gol atabilir ve asist yapabilir, cesareti var ve rakiplerini geçme becerisine sahip. Taraftarlarımızın onu izlemekten keyif alacağından eminiz."

Fernandez-Pardo'nun gelişi, Nick Woltemade'nin artık kiralık olarak Newcastle'dan ayrılmasının beklendiği anlamına geliyor. Juventus, şu anda Woltemade'yi yaklaşık £3,4 milyon değerindeki bir paketle transfer etmek için doğrudan görüşmeler yürütüyor; bu pakette satın alma opsiyonu ya da zorunluluğu bulunmuyor.