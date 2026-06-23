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Terazi burcunun yıldızı… Ronaldo, kendi hayaletini yenerek 7 tarihi rekorla Dünya Kupası’na geri dönüyor

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C. Ronaldo
Portekiz - Özbekistan
Portekiz
Özbekistan
Dünya Kupası
Portekiz
Özbekistan
ABD

Portekizli yıldız, Özbekistan karşısında eski formuna kavuştu

Portekiz Milli Takımı kaptanı Cristiano Ronaldo, Özbekistan ile oynanan maçta Dünya Kupası’nda kaydettiği 7 tarihi rakamla, yeteneklerini sorgulayanları şaşkına çevirdi.

Ronaldo, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda bugün Salı günü Houston Stadyumu'nda oynanan maçta Portekiz milli takımını Özbekistan'a karşı 5-0'lık bir galibiyete taşıdı.

  • İntikam almak için geri döndü

    Ronaldo, 2026 Dünya Kupası'nın ilk turunda Demokratik Kongo ile 1-1 berabere kaldıkları maçta sergilediği sönük performansın ardından maruz kaldığı sert eleştirilerin ardından herkese intikamını aldı ve iki kritik gol attı.

    Maçın 6. dakikasında Ronaldo, João Cancelo’nun ortasını ustaca ağlara göndererek Portekiz’in Özbekistan kalesine attığı ilk golü kaydetti.

    Ronaldo, 39. dakikada Özbekistan kalesiyle karşı karşıya kalarak, her zamanki ustalığıyla topu kalecinin sağına göndererek hem kendi ikinci golünü hem de takımının üçüncü golünü kaydetti.

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  • Portekiz'in en iyileri arasında

    Ronaldo, Demokratik Kongo ile oynanan maçta Portekiz’in en kötü oyuncusu olmuştu; ancak Özbekistan maçında durum tersine döndü ve genel olarak en iyi oyuncular arasında yer aldı.

    İstatistik sitesi "SofaScore"ye göre, "El Don" 8,5 puan alarak, 8,9 puan alan Nuno Mendes ve 8,7 puan alan Bruno Fernandes'in ardından maçın en yüksek puan alan üçüncü oyuncusu oldu.

    Ronaldo maç boyunca 7 şut çekti; bunların 5'i direkler ve üst direk arasına isabet etti. Ayrıca 3 tehlikeli fırsatı kaçırdı ve iki kez ofsayta düştü.

  • Ronaldo bencil biri değil

    Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynanan maçın ardından Ronaldo, bencillikle suçlanacak ve milli takımın aleyhine olsa bile tek başına gol atmak istediği yönünde bir dizi eleştiriye maruz kaldı.

    Ronaldo, Özbekistan karşısında bu eleştirilere somut bir şekilde cevap verdi; özellikle de maçın 17. dakikasında bek Nuno Mendes’in attığı ikinci golün anında.

    Portekiz milli takımı ceza sahası sınırında bir serbest vuruş kazandı ve herkes “Madeira Füzesi”nin bu vuruşu yapacağını beklerken, o topu Mendes’e bıraktı; Mendes ise Özbek kalecinin sağından ağlara sert bir yerden vuruş yaptı.

    Bu an, Ronaldo’nun sadece kendisi için gol atmak istemediğini gösterdi; o, kalecinin dikkatini çekmekle yetindi, ardından Mendes roket gibi bir şutla herkesi şaşırttı.

  • 7 tarihi rakam

    Ronaldo, Özbekistan milli takımına attığı iki gol sayesinde Dünya Kupası’nda birçok tarihi rekora imza attı; bunların en önemlisi, tarihte 6 farklı Dünya Kupası turnuvasında gol atan ilk oyuncu olmasıydı.

    Ayrıca “El Don”, 10 golle Portekiz milli takımının Dünya Kupası tarihindeki en golcü oyuncusu oldu ve 60 yıldır, yani 1966 Dünya Kupası’ndan beri bu rekoru elinde tutan Eusébio’yu tek bir gol farkla geride bıraktı.

    Ronaldo ayrıca, 41 yıl 138 günlük yaşıyla Dünya Kupası tarihinde Portekiz milli takımı adına gol atan en yaşlı oyuncu oldu ve bu rekoru 2022 Dünya Kupası'ndan beri elinde tutan Pepe'yi geride bıraktı.

    Portekizli yıldız, Arjantinli Lionel Messi ve Danimarkalı Michael Laudrup'un yanı sıra, Dünya Kupası tarihinde milli takımı adına gol atan en yaşlı ve en genç oyuncu unvanlarını elinde bulunduran sadece 3 yıldızdan biri oldu.

    "Madeira Roketi", 41 yaş 138 gün ile Dünya Kupası tarihinde bir maçta birden fazla gol atan en yaşlı oyuncu unvanını da elde etti.

    Ayrıca Ronaldo, Kamerunlu efsane Roger Milla'nın ardından Dünya Kupası tarihinde gol atan en yaşlı ikinci oyuncu oldu.

    Ronaldo’nun rekorları Dünya Kupası ile sınırlı kalmadı; daha önce Avrupa Şampiyonası’nda 14 gol atmış olan Ronaldo, hem Dünya Kupası hem de Avrupa Şampiyonası’nda 10 veya daha fazla gol atan ilk futbolcu oldu.

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