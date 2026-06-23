Ronaldo, Demokratik Kongo ile oynanan maçta Portekiz’in en kötü oyuncusu olmuştu; ancak Özbekistan maçında durum tersine döndü ve genel olarak en iyi oyuncular arasında yer aldı.

İstatistik sitesi "SofaScore"ye göre, "El Don" 8,5 puan alarak, 8,9 puan alan Nuno Mendes ve 8,7 puan alan Bruno Fernandes'in ardından maçın en yüksek puan alan üçüncü oyuncusu oldu.

Ronaldo maç boyunca 7 şut çekti; bunların 5'i direkler ve üst direk arasına isabet etti. Ayrıca 3 tehlikeli fırsatı kaçırdı ve iki kez ofsayta düştü.