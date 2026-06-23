Terazi burcunun yıldızı… Cristiano Ronaldo, 7 tarihi rakamla şüphecileri şaşkına çevirdi

Ronaldo, Özbekistan milli takımına attığı iki gol sayesinde Dünya Kupası’nda birçok tarihi rekora imza attı; bunların en önemlisi, tarihte 6 farklı Dünya Kupası turnuvasında gol atan ilk oyuncu olmasıydı.
Ayrıca “El Don”, 10 golle Portekiz milli takımının Dünya Kupası tarihindeki en golcü oyuncusu oldu ve 60 yıldır, yani 1966 Dünya Kupası’ndan beri bu rekoru elinde tutan Eusébio’yu tek bir gol farkla geride bıraktı.
Ronaldo ayrıca, 41 yıl 138 günlük yaşıyla Dünya Kupası tarihinde Portekiz milli takımı adına gol atan en yaşlı oyuncu oldu ve bu rekoru 2022 Dünya Kupası'ndan beri elinde tutan Pepe'yi geride bıraktı.
Portekizli yıldız, Arjantinli Lionel Messi ve Danimarkalı Michael Laudrup'un yanı sıra, Dünya Kupası tarihinde milli takımı adına gol atan en yaşlı ve en genç oyuncu unvanlarını elinde bulunduran sadece 3 yıldızdan biri oldu.
"Madeira Roketi", 41 yaş 138 gün ile Dünya Kupası tarihinde bir maçta birden fazla gol atan en yaşlı oyuncu da oldu.
Ayrıca Ronaldo, Kamerunlu efsane Roger Milla’nın ardından Dünya Kupası tarihinde gol atan en yaşlı ikinci oyuncu oldu.
Ronaldo’nun rekorları Dünya Kupası ile sınırlı kalmadı; daha önce Avrupa Şampiyonası’nda 14 gol atmış olan Ronaldo, hem Dünya Kupası hem de Avrupa Şampiyonası’nda 10 veya daha fazla gol atan ilk futbolcu oldu.