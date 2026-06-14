Bouadi, son iki sezonda Lille'de ilk on birde yer aldı. Ekim 2023'te, 16. yaş gününden üç gün sonra ilk kez sahaya çıktı ve tesadüfen bu, onu o dönemde Avrupa kulüpler turnuvasında (Avrupa Konferans Ligi) oynayan en genç oyuncu yaptı.

Bouadi, defansif orta saha oyuncusu olarak kabul ediliyor. İyi bir driplingci ve top taşıyıcı olan Bouadi, oyunu iyi okuyor ve iri fiziğini nasıl kullanacağını biliyor; bu sayede ikili mücadelelerde övgüye değer istatistiklere sahip.

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Opta onun hakkında şunları söyledi: "Bu sezon Fransız liginde (100'den fazla top kapma) sadece 10 orta saha oyuncusu, top kapma oranında (%55,6) ondan daha iyi bir ortalamaya sahipti; üstelik o, hepsinden en az iki yaş daha küçüktü."

Opta şunları da vurguladı: "Aynı şekilde, 50'den fazla 'gerçek' müdahale (rakip takım topu elinde tutsa bile topa dokunan savunma oyuncularını ödüllendirir ve mücadele sırasında hata yapanları cezalandırır) 50'den fazla "gerçek" müdahale yapan tüm Fransız ligi oyuncuları arasında, %64,8'lik başarı oranı %57,4'lük ortalamadan çok daha yüksekti."

Bu, genç Faslı yıldızın üstünlüğünü ve Dünya Kupası'nda dünya çapında bir milli takıma katılmayı hak ettiğini gösterir ve Fransa yerine Fas'ı seçme kararının doğruluğunu kanıtlar.