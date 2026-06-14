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Terazi Burcunun Yıldızı: Bouadi… Faslı bir maestro, samba dansçılarının gölgesinde parlıyor

FEATURES
Analysis
Brezilya - Fas
Brezilya
Fas
Dünya Kupası
A. Bouaddi
Brezilya
Fas
ABD

İlk çıkışında olağanüstü bir performans

Genç Faslı yıldız Ayoub Bouadi, 2026 Dünya Kupası grup aşamasındaki Atlas Aslanları'nın ilk maçında Brezilya karşısında olağanüstü bir performans sergiledi. Maç, Pazar sabahı erken saatlerde New York/New Jersey Stadyumu'nda 1-1 berabere sonuçlandı.

Maç, 18 yaşındaki Lille kulübü oyuncusunun Fas milli takım formasıyla ilk resmi çıkışına sahne oldu. Oyuncu, Dünya Kupası hazırlık döneminde üç hazırlık maçı oynamıştı. Bu durum, teknik direktör Muhammed Vehbi liderliğindeki teknik ekibin, genç yaşına rağmen oyuncunun yeteneklerine duyduğu güveni yansıtıyor.

  • Rakamlar yalan söylemez

    Bouadi orta sahada olağanüstü bir performans sergiledi ve bu performansıyla Fas’ın dünyanın en güçlü milli takımlarından birine karşı dengede kalmasına katkıda bulundu.

    Bouadi, 66 pasın 60'ını %91'lik bir isabet oranıyla tamamladı. Bunların 29'u Brezilya yarı sahası içinde %88'lik bir isabet oranıyla yapıldı. Bu rakam, onun güvenli bölgelerde oynamadığını, aksine güvenle derinliklere girdiğini ortaya koyuyor.

    Özel istatistik platformlarında aldığı puanların 6,50 ile 6,88 arasında kaldığına dikkat çekmek gerekir; bu, gollere doğrudan katkısı olmaması nedeniyle beklenen bir durumdur. Ancak oyun kurma göstergeleri tamamen farklı bir hikaye anlatmaktadır.

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  • Değeri katlayan bir bağlam

    Bouadi, akıllı pozisyon alışı, hassas ve ustaca dokunuşlarıyla zaman kazanarak, Brezilya'nın baskısı karşısında Fas'ın top hakimiyetini korudu; aynı zamanda baskıdan kurtulma ve topu kolaylıkla ileriye taşıma konusunda da bariz bir yetenek sergiledi.

    Bu, Casemiro ve Bruno Guimarães gibi isimlerin yer aldığı bir orta saha karşısında, sadece maçı idare etmekle kalmayıp kontrolü ele geçirmek isteyen bir takımın tam da ihtiyacı olan şeydi.

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  • Brezilya öncesi

    Bouadi, son iki sezonda Lille'de ilk on birde yer aldı. Ekim 2023'te, 16. yaş gününden üç gün sonra ilk kez sahaya çıktı ve tesadüfen bu, onu o dönemde Avrupa kulüpler turnuvasında (Avrupa Konferans Ligi) oynayan en genç oyuncu yaptı.

    Bouadi, defansif orta saha oyuncusu olarak kabul ediliyor. İyi bir driplingci ve top taşıyıcı olan Bouadi, oyunu iyi okuyor ve iri fiziğini nasıl kullanacağını biliyor; bu sayede ikili mücadelelerde övgüye değer istatistiklere sahip.

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    Opta onun hakkında şunları söyledi: "Bu sezon Fransız liginde (100'den fazla top kapma) sadece 10 orta saha oyuncusu, top kapma oranında (%55,6) ondan daha iyi bir ortalamaya sahipti; üstelik o, hepsinden en az iki yaş daha küçüktü."

    Opta şunları da vurguladı: "Aynı şekilde, 50'den fazla 'gerçek' müdahale (rakip takım topu elinde tutsa bile topa dokunan savunma oyuncularını ödüllendirir ve mücadele sırasında hata yapanları cezalandırır) 50'den fazla "gerçek" müdahale yapan tüm Fransız ligi oyuncuları arasında, %64,8'lik başarı oranı %57,4'lük ortalamadan çok daha yüksekti."

    Bu, genç Faslı yıldızın üstünlüğünü ve Dünya Kupası'nda dünya çapında bir milli takıma katılmayı hak ettiğini gösterir ve Fransa yerine Fas'ı seçme kararının doğruluğunu kanıtlar.

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