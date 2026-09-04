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Ter Stegen, Geertruida ve Nelson, Hollanda'nın ‘Büyük Üçlüsü’ için yazın öne çıkan büyük transferlere başlık oluyor
Eredivisie'nin elitleri kadrolarını yeniden kuruyor
Hollanda'nın geleneksel ağır topları Ajax, PSV Eindhoven ve Feyenoord, yurt içinde üstünlük kurmayı hedefleyen hareketli bir yaz transfer dönemini tamamladı. Üç kulüp de kendini Avrupa'da kanıtlamış milli yıldızları, yüksek bedelli takviyeleri ve stratejik kiralık transferleri kadrosuna kattı.
Harcama hacminde Ajax, ses getiren hamlelerle öne çıkarken PSV ve rakibi Feyenoord da kilit pozisyonlara yönelik nokta atışı takviyeler yaptı.
Birleşik transfer stratejileri, De Topdrie'nin hem yurt içinde hem de Avrupa sahnesinde rekabet gücünü artırma niyetini ortaya koyuyor.
- ANP
Ajax, öne çıkan uluslararası oyuncu grubunu güvence altına aldı
Ajax, sezon boyunca kiralık olarak Barcelona kalecisi Marc-Andre ter Stegen'i kadrosuna katarak dikkat çekici bir transfer hamlesine imza attı. Amsterdam ekibi ayrıca Brezilyalı forvet Marcos Leonardo'nun Al-Hilal'den €19,9 milyon karşılığında bonservisiyle transferini tamamladı.
Kulüp, Alman oyun kurucu Julian Brandt ile Faslı orta saha Sofyan Amrabat'ı bedelsiz olarak kadrosuna katarak üst düzey Avrupa tecrübesi ekledi.
Ayrıca kulüp efsanesi Daley Blind, Johan Cruyff Arena'daki üçüncü dönemi için geri döndü; buna ek olarak Monaco'dan Thilo Kehrer ve Sunderland'den Simon Adingra da geç kiralık hamleleri olarak takıma katıldı.
- DeFodi Images
PSV ve Feyenoord kilit hamleleri gerçekleştirdi
PSV Eindhoven, Hollanda Milli Takımı oyuncusu Lutsharel Geertruida'yı RB Leipzig'den kiralık olarak kadrosuna katarak savunma ve kanat rotasyonunu güçlendirdi. PSV ayrıca, Juventus'tan ayrılmasının ardından Sırp kanat oyuncusu Filip Kostic'i bonservissiz olarak transfer etti.
Feyenoord ise kadroya stratejik takviyelere odaklandı ve Belçikalı orta saha oyuncusu Charles Vanhoutte ile üç yıllık sözleşme imzaladı.
Rotterdam ekibi, transfer döneminin son günündeki hamlelerini, daha önce Rotterdam'da kiralık olarak forma giyen İngiliz kanat oyuncusu Reiss Nelson'ı bonservisiyle yeniden kadrosuna katarak tamamladı.
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Şampiyonluk yarışındaki yoğunluk yeniden başlıyor
Kadro yeniden yapılanmasının tamamlanmasıyla birlikte, yeni oluşturulan kadroların artık lig ve Avrupa fikstürü sezon boyunca yoğunlaşırken hızla uyum sağlaması gerekiyor.
Ter Stegen, Brandt, Geertruida ve Kostic gibi kendini kanıtlamış isimlerin gelişi, Eredivisie şampiyonluk yarışına önemli bir taktiksel derinlik katıyor.
Üç kulüp de şimdi dikkatini yeniden lig maçlarına çeviriyor ve yeni transferlerini kazanan düzenlere entegre etmeyi hedefliyor.
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