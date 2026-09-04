Hollanda'nın geleneksel ağır topları Ajax, PSV Eindhoven ve Feyenoord, yurt içinde üstünlük kurmayı hedefleyen hareketli bir yaz transfer dönemini tamamladı. Üç kulüp de kendini Avrupa'da kanıtlamış milli yıldızları, yüksek bedelli takviyeleri ve stratejik kiralık transferleri kadrosuna kattı.

Harcama hacminde Ajax, ses getiren hamlelerle öne çıkarken PSV ve rakibi Feyenoord da kilit pozisyonlara yönelik nokta atışı takviyeler yaptı.

Birleşik transfer stratejileri, De Topdrie'nin hem yurt içinde hem de Avrupa sahnesinde rekabet gücünü artırma niyetini ortaya koyuyor.