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Tenisin süper yıldızı Carlos Alcaraz, Jose Mourinho'nun takımındaki temel sorunu belirlerken Real Madrid'i izlerken "acı çektiğini" söyledi
Mourinho'nun Madrid kariyerine karışık başlangıç
Mourinho'nun Real Madrid'ın başındaki ikinci dönemi, yeni sezonun ilk haftalarında karma sonuçlar verdi. Real Madrid, istikrarlı bir ritim yakalamakta zorlandı; zaman zaman parlak anlar sergilese de kopuk ve zorlayıcı performanslar ortaya koydu.
Real Betis ve ezeli rakibi Atletico Madrid karşısında alınan son kötü sonuçlar, Portekizli teknik direktör üzerindeki erken dönem baskıyı artırdı. Metropolitano'daki 2-1'lik yenilgi, deplasman ekibinin aleyhine verilen tartışmalı hakem kararlarına rağmen genel performansın etkisiz kalmasıyla birlikte ciddi taktik zaafları ortaya çıkardı.
Kaybedilen bu puanlar, ezeli rakibi Barcelona'nın şampiyonluk yarışında inisiyatifi ele almasına fırsat verdi. Katalan devi, zirvede şimdiden altı puanlık ciddi bir fark oluşturdu ve Madrid'i beklenenden çok daha erken bir dönemde farkı kapatmaya çalışmak zorunda bıraktı.
- Getty Images Sport
Alcaraz, Madrid'in sıkıntıları hakkında konuştu
Londra'daki Laver Cup öncesinde Stats Perform'a konuşan Alcaraz, çocukluk aşkı kulübünün mevcut formuna ilişkin hayal kırıklığını paylaştı. Çok sayıda Grand Slam şampiyonluğu bulunan isim, "Şu anda maçları izlerken acı çekiyorum çünkü ne olacağını asla bilemiyorsunuz" itirafında bulundu. "Biraz daha fazla yoğunluğa ihtiyaç olduğunu söyleyebilirim."
Kadronun tartışmasız kalitesini kabul eden tenis yıldızı, bireysel parçaların Mourinho yönetiminde henüz uyumlu bir bütün olarak işlemediğini öne sürdü. "Onlar Real Madrid, harika oyuncular, yetenekliler" diyen Alcaraz, toplu performanslarına dair hızlıca bir çekince de ekledi. "Şu anda diğer takımların daha iyi iş çıkardığını görüyorum. Takım olarak daha iyisini yapabilirler. Birkaç şeyi düzeltmeleri gerekiyor."
Fiziksel güç, taktiksel kusurları gizleyemiyor
Alcaraz'ın daha yüksek yoğunluk çağrısı, Madrid'in mevcut düzenindeki göze çarpan bir paradoksu ortaya koyuyor. Mourinho, Aurelien Tchouameni ve kulüp kaptanı Federico Valverde gibi fiziksel gücü son derece yüksek isimlerin yer aldığı bir orta saha merkezi kurdu.
Ancak bu ham atletizm, koşu verilerine yansımıyor. Real Madrid, toplam kat edilen mesafe, yüksek yoğunluklu mesafe ve yüksek yoğunluklu aksiyonlarda şu anda La Liga'nın son sırasında yer alıyor. İstatistiklerdeki bu düşüş, takımı geçiş anlarında ciddi biçimde savunmasız bıraktı.
Maçlar açıldığında, son derbi yenilgisinde de görüldüğü gibi, Madrid oyuna ağırlığını koymakta zorlanıyor. Sonuç olarak, takımın tartışılmaz bireysel hücum kalitesi, maçlar üzerinde kolektif kontrol kurmaya yetmiyor.
- Getty Images Sport
Milli ara, kritik bir yeniden başlangıç fırsatı sunuyor
Mourinho ve teknik ekibi, yaklaşan milli ara sırasında köklü yapısal sorunları ele almak zorunda. Barcelona puan tablosunun zirvesinde şimdiden amansız bir tempo yakalamışken, Madrid'in lig maçları yeniden başladığında yeni puan kayıplarına tahammülü yok. Artık sahip oldukları bireysel kalite zenginliğini çok çalışan, uyumlu bir takıma dönüştürmenin yolunu bulmaları gerekiyor. Real Madrid kolektif temposunu artırmayı başaramazsa, şampiyonluk yarışındaki fark hızla açılabilir.
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