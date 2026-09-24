Londra'daki Laver Cup öncesinde Stats Perform'a konuşan Alcaraz, çocukluk aşkı kulübünün mevcut formuna ilişkin hayal kırıklığını paylaştı. Çok sayıda Grand Slam şampiyonluğu bulunan isim, "Şu anda maçları izlerken acı çekiyorum çünkü ne olacağını asla bilemiyorsunuz" itirafında bulundu. "Biraz daha fazla yoğunluğa ihtiyaç olduğunu söyleyebilirim."

Kadronun tartışmasız kalitesini kabul eden tenis yıldızı, bireysel parçaların Mourinho yönetiminde henüz uyumlu bir bütün olarak işlemediğini öne sürdü. "Onlar Real Madrid, harika oyuncular, yetenekliler" diyen Alcaraz, toplu performanslarına dair hızlıca bir çekince de ekledi. "Şu anda diğer takımların daha iyi iş çıkardığını görüyorum. Takım olarak daha iyisini yapabilirler. Birkaç şeyi düzeltmeleri gerekiyor."



