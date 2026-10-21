Erik Ten Hag, The Athletic'e verdiği uzun röportajda, diğer konuların yanı sıra Manchester United döneminde Cristiano Ronaldo ile ilişkisi hakkında konuştu: "Bana ihanet etti ve takıma ihanet etti çünkü her şeyi birlikte planlamıştık" diyen teknik direktör, sözünü sakınmadan şöyle devam etti: "United'a gelmeden önce, planlarımı konuşmak için Portekiz'e gidip kendisiyle görüşmüştüm bile. Elbette futbol tarihinin en iyilerinden biri ve ona büyük saygı duyuyordum ama o anda mantıklı bir karar vermek zorundaydım."
Ten Hag'dan çok sert sözler: "Cristiano Ronaldo bana ve takıma ihanet etti, koşmuyordu, hazırlanmamıştı"
Anlattığına göre CR7 onun istediği gibi antrenman yapmıyordu: "Ona defalarca, 'Ronnie, herkes senin için çalışmak ve gol atabilmen için uygun koşulları sağlamak istiyor ama ceza sahasına girmezsen gol atamazsın' dedim. Bunu yapamıyordu. Ondan pres yapmasını beklediğimi ama bunu başaramadığını söylemek yanlış olur. Hazırlanmadığı için topa sahipken de topsuzken de koşmuyordu. Her üst düzey takım en iyi oyuncusuna uyum sağlamalı ama en iyi oyuncu da takım için çalışmalı. O ise oyunculara, 'Antrenmanda bacaklarınızı yormayın' diyordu. Mükemmel formdaysan bunu anlayabilirim ama o seviyeye ulaşmak için antrenman yapmak gerekir" diye sözlerini tamamladı Ten Hag.
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