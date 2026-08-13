AC Milan'da Amorim için balayı dönemi artık kesin olarak sona erdi. Kadrodaki çeşitli eksikleri ortaya çıkaran hayal kırıklığı yaratan sezon öncesi turun ardından, Celtic ve Inter karşısında alınan 2-2 ve 1-1'lik beraberlikler ile Chelsea'ye karşı gelen ağır 3-0'lık yenilgi öne çıkarken, Portekizli teknik adamın artık kadroda düşünmediği oyuncuların yer aldığı net bir liste sunduğu bildirildi.

Amorim, ileriye dönük yol haritasını görüşmek için bugün kulübün Milanello antrenman tesisinde Milan sahibi Gerry Cardinale ile bir araya geldi. Sezon öncesi dönemi elindeki oyuncuları değerlendirmek için talep eden teknik direktör, artık kapsamlı bir kadro temizliğinin gerekli olduğu sonucuna vardı. Sky Sport Italia da dahil olmak üzere birden fazla kaynağa göre, gözden çıkarılan oyuncular listesinde şaşırtıcı derecede büyük isimler yer alıyor; bu da kulüp yaklaşan Serie A sezonuna hazırlanırken Amorim yönetiminde acımasız yeni bir döneme işaret ediyor.