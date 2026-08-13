Getty Images Sport
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Temizlik zamanı! Ruben Amorim, sezon öncesindeki hayal kırıklığının ardından Christopher Nkunku ile Fikayo Tomori'yi Milan'ın satış listesine koydu
Amorim, tur hayal kırıklığının ardından tavrını koydu
AC Milan'da Amorim için balayı dönemi artık kesin olarak sona erdi. Kadrodaki çeşitli eksikleri ortaya çıkaran hayal kırıklığı yaratan sezon öncesi turun ardından, Celtic ve Inter karşısında alınan 2-2 ve 1-1'lik beraberlikler ile Chelsea'ye karşı gelen ağır 3-0'lık yenilgi öne çıkarken, Portekizli teknik adamın artık kadroda düşünmediği oyuncuların yer aldığı net bir liste sunduğu bildirildi.
Amorim, ileriye dönük yol haritasını görüşmek için bugün kulübün Milanello antrenman tesisinde Milan sahibi Gerry Cardinale ile bir araya geldi. Sezon öncesi dönemi elindeki oyuncuları değerlendirmek için talep eden teknik direktör, artık kapsamlı bir kadro temizliğinin gerekli olduğu sonucuna vardı. Sky Sport Italia da dahil olmak üzere birden fazla kaynağa göre, gözden çıkarılan oyuncular listesinde şaşırtıcı derecede büyük isimler yer alıyor; bu da kulüp yaklaşan Serie A sezonuna hazırlanırken Amorim yönetiminde acımasız yeni bir döneme işaret ediyor.
- Getty Images Sport
Gözden çıkarılan büyük isimler
Belki de satış listesindeki en şaşırtıcı isim Christopher Nkunku. 28 yaşındaki Fransız futbolcu, geçtiğimiz yaz Chelsea'den 37 milyon € bonservis bedeli, performansa bağlı ek ödemeler ve sonraki satıştan pay maddesiyle transfer edilmişti. Geçen sezon 35 maçta sekiz gol atıp üç asist yapmasına rağmen Nkunku, gelecekte takımın hücumdaki odak noktası olabileceği konusunda Amorim'i ikna edemedi.
Nkunku'ya transfer listesinde İngiliz savunmacı Fikayo Tomori, orta saha oyuncusu Youssouf Fofana ve genç stoper David Odogu da eşlik ediyor. Tomori, ilk olarak Ocak 2021'de Chelsea'den kiralık olarak San Siro'ya gelmiş, ardından aynı yılın haziran ayında bonservisiyle transferini tamamlamıştı; 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunurken 214 maça çıkıp yedi gol atarak kadronun kilit isimlerinden biri haline geldi. Ancak görünen o ki Amorim, savunmada farklı bir yöne gitmeye hazır.
Leao ve Gimenez'in gelecekleri belirsiz
Gözden çıkarılan oyuncuların ana listesinin dışında, doğru bonservis değeri karşılanırsa elden çıkarılabilecek ikinci bir oyuncu kategorisi de bulunuyor. Bu grupta yıldız kanat oyuncusu Rafael Leao ile forvet Santiago Gimenez yer alıyor. Milan bu oyuncuları aktif olarak göndermeye çalışmasa da, ek kaynak yaratmak isterken gelen tekliflere açık olduğu bildiriliyor.
Pervis Estupinan da yeni teknik direktörü tam anlamıyla etkileyememesinin ardından kendisini belirsiz bir konumda buldu. Amorim, sezon öncesi turunu özellikle Ekvadorlu milli oyuncuyu değerlendirmek için bir fırsat olarak kullandı, ancak haberler, teknik adamın bek oyuncusunu kendi sisteminde başarılı olması için gereken savunma becerileri açısından yetersiz bulduğunu öne sürüyor.
- AFP
Milan'da yeni yüzler ve Avrupa Ligi odağı
AC Milan, bu yaz Goncalo Ramos, Mario Gila ve Sankhoun Diawara takviyeleriyle kadrosunu güçlendirdi ve kötü gidişatı tersine çevirmeyi hedefliyor. Milan, geçen ocakta kötü sonuçlar serisinin ardından Manchester United tarafından görevden alınan Amorim yönetiminde güçlü bir gelecek inşa etmeyi umuyor. Amorim, teknik direktörlük kariyerinde yeni bir sayfa açıyor.
Milan geçen sezon Serie A'yı beşinci sırada tamamladı, Şampiyonlar Ligi'ni kaçırdı ve gelecek sezon için Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde etti. İtalyan ekibi, ligdeki yeni sezonuna 23 Ağustos'ta Torino deplasmanında başlayacak.
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