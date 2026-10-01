'Temaslar vardı' - Bayern Münih'in sürpriz kanat oyuncusu, Barcelona'ya katılmanın eşiğinde olduğunu açıkladı

Kanat oyuncusunun çıkış yaptığı performans, aslında Granada günlerinde Barcelona'ya karşı sergilediği maçta gelmişti; bu gösteri onu bir anda gündemin merkezine taşıdı. Zaragoza, “Sadece o maç sayesinde futbolcu olduğumu söyleyen insanlar var” dedi. “Kimsenin tanımadığı bir oyuncuydum ve Barca'ya karşı bu şekilde performans sergileyen çok az kişi vardır.”

Artık Barcelona'nın ezeli şehir rakibinde forma giyiyor olmasına rağmen Zaragoza, Blaugrana'nın en büyük ikonlarına duyduğu hayranlığı gizlemedi. “Benim idolüm ve en iyi oyuncu [Lionel] Messi. Neymar'ı da çok beğenirdim” ifadelerini kullandı.

Ayrıca İspanya Milli Takımı'nda birlikte geçirdikleri dönemde, şu an Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal ile yakın bir bağ kurduğunu da vurguladı. “Lamine ile milli takımda çok iyi anlaşıyoruz. Birlikte tatile gittik; arkadaşız” diye ekledi.



