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FC Bayern München Training SessionGetty Images Sport
Muhammad Zaki
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'Temaslar vardı' - Bayern Münih'in sürpriz kanat oyuncusu, Barcelona'ya katılmanın eşiğinde olduğunu açıkladı

Barcelona
Bayern Münih
B. Zaragoza
La Liga
Bundesliga
Espanyol

Bayern Münih kanat oyuncusu Bryan Zaragoza, neredeyse Barcelona'nın ünlü renklerini giymesine yol açacak dönüm noktasını anlattı. Şu anda Espanyol'da kiralık olarak forma giyen İspanya milli futbolcusu, kariyerini belirleyen Bundesliga transferinden önce onu Camp Nou'ya götürmek için ciddi görüşmeler yapıldığını doğruladı.

  • Barcelona görüşmeleri, Bayern'e transferinden önce gerçekleşti

    25 yaşındaki oyuncu, Granada'da geçirdiği dönemde Avrupa'nın elit kulüplerinin dikkatini çeken, yoğun ilgi gören bir yetenekti. Bayern, sonunda 2024 kış transfer döneminde onun transferini tamamlasa da Barcelona da oyuncuyu kadrosuna katmak için yarışın içindeydi.

    Zaragoza'nın adı geçen yaz Barcelona'yla da anılmıştı. Barcelona, Athletic Club'ın yıldızı Nico Williams'a alternatifleri değerlendirirken, Zaragoza da potansiyel seçeneklerden biri olarak öne çıktı. Ancak transfer gerçekleşmedi ve oyuncu bunun yerine ezeli rakip Espanyol'a kiralık olarak katıldı.


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    Camp Nou’daki konuşmalar gün yüzüne çıkıyor

    Cadena SER'in Que t'hi Jugues programına konuşan Zaragoza, geleceğiyle ilgili uzun süredir devam eden söylentileri doğruladı. “Gerçekten de Barça'ya imza atma ihtimalim vardı. Temaslar oldu” itirafında bulundu.

    Daha önce de iki yıl önce Jijantes'e verdiği ayrı bir röportajda bu ilgiyi kabul etmiş, görüşmelerin zaman çizelgesine açıklık getirmişti. “Bir ihtimal vardı ama hiçbir şey kesinleşmemişti, ancak basında çıkanlar gerçekti” dedi. “Bayern'e imza atmadan önce görüşmeler vardı, Barca ile konuştum.”


  • Messi'ye hayranlık ve Yamal'la bir bağ

    Kanat oyuncusunun çıkış yaptığı performans, aslında Granada günlerinde Barcelona'ya karşı sergilediği maçta gelmişti; bu gösteri onu bir anda gündemin merkezine taşıdı. Zaragoza, “Sadece o maç sayesinde futbolcu olduğumu söyleyen insanlar var” dedi. “Kimsenin tanımadığı bir oyuncuydum ve Barca'ya karşı bu şekilde performans sergileyen çok az kişi vardır.”

    Artık Barcelona'nın ezeli şehir rakibinde forma giyiyor olmasına rağmen Zaragoza, Blaugrana'nın en büyük ikonlarına duyduğu hayranlığı gizlemedi. “Benim idolüm ve en iyi oyuncu [Lionel] Messi. Neymar'ı da çok beğenirdim” ifadelerini kullandı.

    Ayrıca İspanya Milli Takımı'nda birlikte geçirdikleri dönemde, şu an Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal ile yakın bir bağ kurduğunu da vurguladı. “Lamine ile milli takımda çok iyi anlaşıyoruz. Birlikte tatile gittik; arkadaşız” diye ekledi.


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    Derbi bölünmesinde yol almak

    Zaragoza'nın açık sözlü yorumları, Espanyol taraftarları arasında tepki çekebilir. Taraftar grubu, özellikle kulübün sportif direktörünün kısa süre önce Yamal'ın Ballon d'Or'u kazanmasını desteklediği için kamuoyu önünde özür dilemek zorunda kalmasının ardından şehir içindeki bağlılıklar konusunda zaten oldukça hassas.

    Bundan sonraki süreçte kanat oyuncusunun sahadaki performansıyla konuşması gerekecek. La Liga serüvenlerinde mücadele ederlerken kritik goller ve asistler yaparak Espanyol taraftarlarının gönlünü hızla kazanmaya çalışacak.