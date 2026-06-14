Böylece Pazar günü Houston'daki NRG Stadyumu'nda toplam 72.000 koltuğun birkaç yüzü boş kaldı.
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Televizyonda gösterilmeyen: Almanya'nın Curacao'ya karşı oynadığı Dünya Kupası açılış maçındaki şaşırtıcı ayrıntı
Boş koltuklar büyük ölçüde geniş stadyumun üst katlarında yer aldığı için televizyon ekranında görünmüyordu. Houston’daki alt katlar ise açıkça görüldüğü üzere oldukça doluydu.
FIFA Başkanı Gianni Infantino, Şubat ayında ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek Dünya Kupası'na ilişkin olarak "Her maçın biletleri tükendi" demişti. Perşembe günü Guadalajara'da (Meksika) Güney Kore ile Çekya arasında oynanan ikinci turnuva maçında (2-1) stadyumun kapasitesi dolmamıştı. 45.664 koltuk boş kalabilirdi, FIFA'nın resmi seyirci sayısı 44.985 idi, yani resmi olarak yaklaşık 680 koltuk boş kaldı. Peki ya Houston'da? Orada maçın sonlarında 68.021 seyirci bildirildi, yani biletlerin tamamı satılmış olsaydı 4000 seyirci eksik kalacaktı. FIFA bile başkanını düzeltiyor.
- AFP
Dünya Kupası'ndaki yüksek bilet fiyatları tepki çekiyor
Dünya Kupası'ndaki son derece yüksek bilet fiyatları, şu ana kadar turnuvayla ilgili en çok konuşulan konulardan biri oldu. Güney Kore ile Çekya arasındaki maçta çok sayıda boş koltuk bulunması üzerine FIFA bir açıklama yaptı.
Dünya Futbol Federasyonu, "Resmi seyirci sayıları, taranan biletlerin ve stadyumda bulunan seyircilerin sayısını yansıtıyor" dedi. Buna göre, bazı seyirciler zaman zaman koridorlarda durmuş ve 90 dakika boyunca koltuklarında kalmamış.
Almanya, Houston'da Curacao ile oynadığı açılış maçının ardından, Cumartesi günü Toronto'da (Kanada) Fildişi Sahili ile ikinci grup maçına çıkacak. Ön eleme turunun son maçında Ekvador ile karşılaşacak olan DFB takımı, 25 Haziran'da New York/New Jersey'de (ABD) oynayacak.
2026 Dünya Kupası'nda DFB milli takımının kadrosu
Pozisyon
Oyuncular
Kulüp
Forma numarası
Kaleci
Oliver Baumann
TSG Hoffenheim
12
Kaleci
Manuel Neuer
FC Bayern Münih
1
Gol
Alexander Nübel
VfB Stuttgart
21
Defans
Waldemar Anton
Borussia Dortmund
3
Defans
Nathaniel Brown
Eintracht Frankfurt
18
Defans
Pascal Groß
Brighton & Hove Albion
13
Defans
Joshua Kimmich
FC Bayern Münih
6
Defans
Felix Nmecha
Borussia Dortmund
23
Defans
Aleksandar Pavlovic
FC Bayern Münih
5
Defans
David Raum
RB Leipzig
22
Defans
Antonio Rüdiger
Real Madrid
2
Defans
Nico Schlotterbeck
Borussia Dortmund
15
Defans
Angelo Stiller
VfB Stuttgart
16
Defans
Jonathan Tah
FC Bayern Münih
4
Defans
Malick Thiaw
Newcastle United
24
Ofansif
Nadiem Amiri
Mainz 05
20
Hücum
Maximilian Beier
Borussia Dortmund
14
Hücum
Leon Goretzka
FC Bayern Münih
8
Hücum
Kai Havertz
Arsenal
7
Hücum
Assan Ouedraogo
RB Leipzig
25
Hücum
Jamie Leweling
VfB Stuttgart
9
Hücum
Jamal Musiala
FC Bayern Münih
10
Hücum
Leroy Sané
Galatasaray İstanbul
19
Hücum
Deniz Undav
VfB Stuttgart
26
Hücum
Florian Wirtz
FC Liverpool
17
Hücum
Nick Woltemade
Newcastle United
11