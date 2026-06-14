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Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

Çeviri:

Televizyonda gösterilmeyen: Almanya'nın Curacao'ya karşı oynadığı Dünya Kupası açılış maçındaki şaşırtıcı ayrıntı

Dünya Kupası
Almanya - Curacao
Almanya
Curacao

Almanya'nın Curacao ile oynadığı Dünya Kupası açılış maçında, televizyon izleyicilerinin göremeyeceği şaşırtıcı bir ayrıntı dikkat çekti.

Böylece Pazar günü Houston'daki NRG Stadyumu'nda toplam 72.000 koltuğun birkaç yüzü boş kaldı.

  • Boş koltuklar büyük ölçüde geniş stadyumun üst katlarında yer aldığı için televizyon ekranında görünmüyordu. Houston’daki alt katlar ise açıkça görüldüğü üzere oldukça doluydu.

    FIFA Başkanı Gianni Infantino, Şubat ayında ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek Dünya Kupası'na ilişkin olarak "Her maçın biletleri tükendi" demişti. Perşembe günü Guadalajara'da (Meksika) Güney Kore ile Çekya arasında oynanan ikinci turnuva maçında (2-1) stadyumun kapasitesi dolmamıştı. 45.664 koltuk boş kalabilirdi, FIFA'nın resmi seyirci sayısı 44.985 idi, yani resmi olarak yaklaşık 680 koltuk boş kaldı. Peki ya Houston'da? Orada maçın sonlarında 68.021 seyirci bildirildi, yani biletlerin tamamı satılmış olsaydı 4000 seyirci eksik kalacaktı. FIFA bile başkanını düzeltiyor.


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  • FBL-WC-2026-MATCH10-GER-CUWAFP

    Dünya Kupası'ndaki yüksek bilet fiyatları tepki çekiyor

    Dünya Kupası'ndaki son derece yüksek bilet fiyatları, şu ana kadar turnuvayla ilgili en çok konuşulan konulardan biri oldu. Güney Kore ile Çekya arasındaki maçta çok sayıda boş koltuk bulunması üzerine FIFA bir açıklama yaptı.

    Dünya Futbol Federasyonu, "Resmi seyirci sayıları, taranan biletlerin ve stadyumda bulunan seyircilerin sayısını yansıtıyor" dedi. Buna göre, bazı seyirciler zaman zaman koridorlarda durmuş ve 90 dakika boyunca koltuklarında kalmamış.

    Almanya, Houston'da Curacao ile oynadığı açılış maçının ardından, Cumartesi günü Toronto'da (Kanada) Fildişi Sahili ile ikinci grup maçına çıkacak. Ön eleme turunun son maçında Ekvador ile karşılaşacak olan DFB takımı, 25 Haziran'da New York/New Jersey'de (ABD) oynayacak.

  • 2026 Dünya Kupası'nda DFB milli takımının kadrosu

    Pozisyon

    Oyuncular

    Kulüp

    Forma numarası

    Kaleci

    Oliver Baumann

    TSG Hoffenheim

    12

    Kaleci

    Manuel Neuer

    FC Bayern Münih

    1

    Gol

    Alexander Nübel

    VfB Stuttgart

    21

    Defans

    Waldemar Anton

    Borussia Dortmund

    3

    Defans

    Nathaniel Brown

    Eintracht Frankfurt

    18

    Defans

    Pascal Groß

    Brighton & Hove Albion

    13

    Defans

    Joshua Kimmich

    FC Bayern Münih

    6

    Defans

    Felix Nmecha

    Borussia Dortmund

    23

    Defans

    Aleksandar Pavlovic

    FC Bayern Münih

    5

    Defans

    David Raum

    RB Leipzig

    22

    Defans

    Antonio Rüdiger

    Real Madrid

    2

    Defans

    Nico Schlotterbeck

    Borussia Dortmund

    15

    Defans

    Angelo Stiller

    VfB Stuttgart

    16

    Defans

    Jonathan Tah

    FC Bayern Münih

    4

    Defans

    Malick Thiaw

    Newcastle United

    24

    Ofansif

    Nadiem Amiri

    Mainz 05

    20

    Hücum

    Maximilian Beier

    Borussia Dortmund

    14

    Hücum

    Leon Goretzka

    FC Bayern Münih

    8

    Hücum

    Kai Havertz

    Arsenal

    7

    Hücum

    Assan Ouedraogo

    RB Leipzig

    25

    Hücum

    Jamie Leweling

    VfB Stuttgart

    9

    Hücum

    Jamal Musiala

    FC Bayern Münih

    10

    Hücum

    Leroy Sané

    Galatasaray İstanbul

    19

    Hücum

    Deniz Undav

    VfB Stuttgart

    26

    Hücum

    Florian Wirtz

    FC Liverpool

    17

    Hücum

    Nick Woltemade

    Newcastle United

    11

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