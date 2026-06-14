Dünya Kupası'ndaki son derece yüksek bilet fiyatları, şu ana kadar turnuvayla ilgili en çok konuşulan konulardan biri oldu. Güney Kore ile Çekya arasındaki maçta çok sayıda boş koltuk bulunması üzerine FIFA bir açıklama yaptı.

Dünya Futbol Federasyonu, "Resmi seyirci sayıları, taranan biletlerin ve stadyumda bulunan seyircilerin sayısını yansıtıyor" dedi. Buna göre, bazı seyirciler zaman zaman koridorlarda durmuş ve 90 dakika boyunca koltuklarında kalmamış.

Almanya, Houston'da Curacao ile oynadığı açılış maçının ardından, Cumartesi günü Toronto'da (Kanada) Fildişi Sahili ile ikinci grup maçına çıkacak. Ön eleme turunun son maçında Ekvador ile karşılaşacak olan DFB takımı, 25 Haziran'da New York/New Jersey'de (ABD) oynayacak.