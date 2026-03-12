"Telefonları susmak bilmiyor!" FC Bayern yeni Ivica Olic'i transfer edecek mi?

Forvet, Hırvatistan birinci liginde dikkatleri üzerine çekti. NK Osijek'in zorlu bir sezon geçirmesine ve şu anda küme düşme mücadelesi vermesine rağmen, Matkovic dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 20 yaşındaki oyuncu, bu sezon şu ana kadar tüm turnuvalarda 14 maça çıktı ve 1 gol ve 1 asist kaydetti.

Genç forvetin birçok kulübün radarında olduğunu Osijek'in başkanı Robert Spehar bizzat doğruladı. Hırvat gazetesi Sportske Novosti'ye verdiği demeçte, oyuncu etrafındaki mevcut heyecanı şöyle anlattı:

"Menajerler onu telefonlarla bombardımana tutuyor – Dinamo, Hajduk, Bayern, kimlerin adı geçtiğini bilmiyorum. Sanırım kafası davul gibi. Kulüpten biri 24 saat onunla birlikte olmalı ve bundan sonra ne olacağını ve nasıl devam edeceğini görmeli."