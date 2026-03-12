FC Bayern, Avrupa'nın dört bir yanından genç ve heyecan verici oyuncuları sürekli olarak takip ediyor. Şimdi, Kroatya'dan bir yetenek, Münih ekibinin dikkatini çekmiş görünüyor: NK Osijek'ten Anton Matkovic.
"Telefonları susmak bilmiyor!" FC Bayern yeni Ivica Olic'i transfer edecek mi?
Forvet, Hırvatistan birinci liginde dikkatleri üzerine çekti. NK Osijek'in zorlu bir sezon geçirmesine ve şu anda küme düşme mücadelesi vermesine rağmen, Matkovic dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 20 yaşındaki oyuncu, bu sezon şu ana kadar tüm turnuvalarda 14 maça çıktı ve 1 gol ve 1 asist kaydetti.
Genç forvetin birçok kulübün radarında olduğunu Osijek'in başkanı Robert Spehar bizzat doğruladı. Hırvat gazetesi Sportske Novosti'ye verdiği demeçte, oyuncu etrafındaki mevcut heyecanı şöyle anlattı:
"Menajerler onu telefonlarla bombardımana tutuyor – Dinamo, Hajduk, Bayern, kimlerin adı geçtiğini bilmiyorum. Sanırım kafası davul gibi. Kulüpten biri 24 saat onunla birlikte olmalı ve bundan sonra ne olacağını ve nasıl devam edeceğini görmeli."
Bayern için yeni Olic mi? Matkovic odak noktasında
Matkovic, memleketinde şimdiden ünlü bir vatandaşıyla karşılaştırılıyor: Ivica Olic. Eski Hırvat milli oyuncu, 2009'dan 2012'ye kadar FC Bayern'de forma giydi ve kısa sürede taraftarların gözdesi haline geldi. Olic, bu süre zarfında Münih ekibi için toplam 80 resmi maçta forma giydi ve 23 gol attı.
Matkovic'e de benzer özellikler atfediliyor. U21 milli takım oyuncusu, klasik bir santrfor değil. Bunun yerine, zihniyeti, yüksek koşu isteği ve biraz daha geride pozisyonlardan yaptığı ataklarla öne çıkıyor. Hırvat kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yazına kadar devam ediyor.
Anton Matkovic'in NK Osijek'te 2025/26 sezonundaki istatistikleri:
Resmi maçlar Goller Asist Oynadığı dakikalar 14 1 1 862