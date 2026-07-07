Telefonda kesin söz mü? Jürgen Klopp’un Rudi Völler’in DFB’deki geleceği konusunda tavrını ortaya koyduğu söyleniyor

Özellikle 1990 Dünya Şampiyonu’nun, Klopp’un yanında üstleneceği rolün belirsizliği kafasını kurcalamış olabilir. Völler, Nagelsmann için hâlâ bir akıl hocası, güvenilir kişi ve koruyucu rolünü üstlenirken, eski Liverpool ve eski BVB teknik direktörünün yanında bu rollere neredeyse hiç ihtiyaç kalmayacaktır.

Ancak Völler’in, DFB ile olan uzun ve yakın bağı nedeniyle (2000-2004 yılları arasında milli takım teknik direktörü ve 2023’te geçici teknik direktör olarak görev yapmış olması), son günlerde yine de görevine devam etme eğiliminde olduğu söyleniyor. Ataması kesin olarak kabul edilse de henüz nihai olarak netleşmesi gereken Klopp ile yapılacak görüşme, son şüpheleri de ortadan kaldırabilir.

Völler kalsa bile, yine de büyük bir değişim yaşanacak. Nagelsmann’ın yanı sıra, spor direktörü Andreas Rettig de milli takımdan ayrılacak. 63 yaşındaki Rettig, yıl sonunda sona erecek sözleşmesini kişisel nedenlerle uzatmak istemediğini çoktan açıklamıştı. Potansiyel halefi olarak Per Mertesacker gösteriliyor; Bayern’in patronu Uli Hoeneß, Mertesacker’den şimdiden övgüyle bahsediyor.