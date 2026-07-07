Rudi Völler’in DFB spor direktörlüğü görevinde kalmak istediği söyleniyor – ve bu konuda Jürgen Klopp’un desteğine de güvenebileceği anlaşılıyor. Bild gazetesinin haberine göre, Julian Nagelsmann’ın halefi olarak en güçlü aday gösterilen Klopp, 66 yaşındaki Völler’in görevde kalması yönünde açıkça görüş bildirmiş.
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Telefonda kesin söz mü? Jürgen Klopp’un Rudi Völler’in DFB’deki geleceği konusunda tavrını ortaya koyduğu söyleniyor
Bild gazetesininhaberine göre, milli takımın yeni teknik direktörü, Völler ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve bu görüşmede onunla birlikte çalışmaktan memnuniyet duyacağını belirtti. Klopp’un açık isteği, Völler’in DFB’deki görevine devam etmesidir.
Böylece Klopp, Başkan Bernd Neuendorf ve Hans-Joachim Watzke başta olmak üzere, Völler’in görevine devam etmesini isteyen diğer DFB yetkilileriyle aynı çizgide yer alıyor.
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Nagelsmann’ın ayrılmasının ardından: Völler’in istifası üzerine spekülasyonlar
Völler’in Alman Futbol Federasyonu ile olan sözleşmesi, 2028 Avrupa Şampiyonası’nın sonuna (31 Temmuz) kadar devam ediyor. Bir zamanlar dünya çapında bir forvet olan Völler, her zaman eski milli takım teknik direktörü Nagelsmann’ın en büyük destekçisi ve yakın dostu olarak görülmüştü.
Ancak Alman milli takımının Paraguay karşısında 16 turunda yaşadığı hayal kırıklığı yaratan elenmesinin ardından Nagelsmann’ın görev süresi erken sona erdi. Bunun üzerine medyada Völler’in de görevinden ayrılıp ayrılmayacağına dair spekülasyonlar yapıldı.
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En önemli soru: Klopp’un yanında Völler’in rolü ne olacak?
Özellikle 1990 Dünya Şampiyonu’nun, Klopp’un yanında üstleneceği rolün belirsizliği kafasını kurcalamış olabilir. Völler, Nagelsmann için hâlâ bir akıl hocası, güvenilir kişi ve koruyucu rolünü üstlenirken, eski Liverpool ve eski BVB teknik direktörünün yanında bu rollere neredeyse hiç ihtiyaç kalmayacaktır.
Ancak Völler’in, DFB ile olan uzun ve yakın bağı nedeniyle (2000-2004 yılları arasında milli takım teknik direktörü ve 2023’te geçici teknik direktör olarak görev yapmış olması), son günlerde yine de görevine devam etme eğiliminde olduğu söyleniyor. Ataması kesin olarak kabul edilse de henüz nihai olarak netleşmesi gereken Klopp ile yapılacak görüşme, son şüpheleri de ortadan kaldırabilir.
Völler kalsa bile, yine de büyük bir değişim yaşanacak. Nagelsmann’ın yanı sıra, spor direktörü Andreas Rettig de milli takımdan ayrılacak. 63 yaşındaki Rettig, yıl sonunda sona erecek sözleşmesini kişisel nedenlerle uzatmak istemediğini çoktan açıklamıştı. Potansiyel halefi olarak Per Mertesacker gösteriliyor; Bayern’in patronu Uli Hoeneß, Mertesacker’den şimdiden övgüyle bahsediyor.
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