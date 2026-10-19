Yeni kurallarının gerekçesini açıklayan De Zerbi, gerçek bir bağ kurmanın önemini vurguladı. Gazetecilere, “Sahada çalıştık, birlikte vakit geçirdik. Bir arada kalabilmek için kahvaltıda, öğle ve akşam yemeklerinde telefonları kaldırdık çünkü artık sürekli [telefon] var,” dedi.

İtalyan teknik direktör, İspanya seyahatinde takımın kötü formuna ilişkin ciddi görüşmeler yaptıklarını doğruladı. “Futbol, içinde bulunduğumuz durum ve herkesin nasıl sorumluluk alması gerektiği hakkında konuştuğumuz iki veya üç önemli toplantı yaptık,” diye ekledi. “Başka da bir şey yok. Sadece oyuncuların katıldığı bazı akşam yemekleri, sadece teknik ekibin katıldığı bazı akşam yemekleri oldu.

“Teknik direktör olarak kendinizi geliştirmeniz, durumu değiştirmeniz gerektiğini anlıyorsunuz ve bütün çözümleri bulmaya çalışıyorsunuz.

“Marseille ile bu tür bir kampı daha önce iki kez yaptım ve iyi bir çözüm olmuştu. Kulüple, Vinai [Venkatesham] ile, Johan [Lange] ile ve kulübün sahibiyle konuştum. Kararı birlikte aldık ama bunda özel bir şey yok. Amaç sadece birlikte daha fazla zaman geçirmek çünkü sezon öncesinde bunu yapamamıştık.

“Çok sayıda yeni oyuncumuz ve Dünya Kupası’ndan dönen oyuncularımız vardı. Ailelerinden ayrı, kulübü önceliklerinin en üstüne koyarak üç veya dört gün birlikte geçirmeleri normal ve iyi bir şey.”

De Zerbi, bu kısıtlamaya rağmen oyuncuların boş zamanlarında şehri gezmekte özgür olduklarını vurguladı. Sözlerini, “Evet, özgürce. Askerî kurallar olmadan. Özgürlüğü seviyorum,” diyerek tamamladı.



