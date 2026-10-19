Getty Images Sport
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Telefon yasak! Galibiyet alamayan Tottenham krizi çözmeye çalışırken Roberto De Zerbi yeni ve sıkı kurallar getirdi
Marbella'da radikal önlemler
Tottenham Teknik Direktörü De Zerbi, takımının Premier League'deki endişe verici düşüşüne son vermek için kısa süre önce kadrosunu sıcak havada antrenman kampı yapmak üzere Marbella'ya götürdü. Tottenham, yazın 10 yeni transfer için 380 milyon sterlin (505 milyon dolar) harcamayı taahhüt etmesine rağmen altı maçtır kazanamıyor ve şu anda ligin son sırasında yer alıyor.
De Zerbi, sık sık değişen kadroda birlik sağlamak amacıyla takım hâlinde yenilen tüm yemeklerde mobil cihaz kullanımını kesin olarak yasakladı. İtalyan teknik direktör, oyuncularını saha dışında iletişim kurmaya zorlamanın takıma uyum sürecini hızlandıracağını ve ligdeki sezonlarını kurtaracağını umuyor.
- Getty Images Sport
De Zerbi telefon yasağını açıkladı
Yeni kurallarının gerekçesini açıklayan De Zerbi, gerçek bir bağ kurmanın önemini vurguladı. Gazetecilere, “Sahada çalıştık, birlikte vakit geçirdik. Bir arada kalabilmek için kahvaltıda, öğle ve akşam yemeklerinde telefonları kaldırdık çünkü artık sürekli [telefon] var,” dedi.
İtalyan teknik direktör, İspanya seyahatinde takımın kötü formuna ilişkin ciddi görüşmeler yaptıklarını doğruladı. “Futbol, içinde bulunduğumuz durum ve herkesin nasıl sorumluluk alması gerektiği hakkında konuştuğumuz iki veya üç önemli toplantı yaptık,” diye ekledi. “Başka da bir şey yok. Sadece oyuncuların katıldığı bazı akşam yemekleri, sadece teknik ekibin katıldığı bazı akşam yemekleri oldu.
“Teknik direktör olarak kendinizi geliştirmeniz, durumu değiştirmeniz gerektiğini anlıyorsunuz ve bütün çözümleri bulmaya çalışıyorsunuz.
“Marseille ile bu tür bir kampı daha önce iki kez yaptım ve iyi bir çözüm olmuştu. Kulüple, Vinai [Venkatesham] ile, Johan [Lange] ile ve kulübün sahibiyle konuştum. Kararı birlikte aldık ama bunda özel bir şey yok. Amaç sadece birlikte daha fazla zaman geçirmek çünkü sezon öncesinde bunu yapamamıştık.
“Çok sayıda yeni oyuncumuz ve Dünya Kupası’ndan dönen oyuncularımız vardı. Ailelerinden ayrı, kulübü önceliklerinin en üstüne koyarak üç veya dört gün birlikte geçirmeleri normal ve iyi bir şey.”
De Zerbi, bu kısıtlamaya rağmen oyuncuların boş zamanlarında şehri gezmekte özgür olduklarını vurguladı. Sözlerini, “Evet, özgürce. Askerî kurallar olmadan. Özgürlüğü seviyorum,” diyerek tamamladı.
Richarlison meselesi daha da karmaşıklaşıyor
De Zerbi birlik çağrısı yaparken, kadro dışı bırakılan forvet Richarlison ile ilişkisi kamuoyu önünde kötüleşti. Brezilyalı oyuncu, yaz dönemindeki transfer girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Tottenham'ın Premier League kadrosuna alınmadı ve 21 yaş altı takımına gönderildi. Everton'ın eski teknik direktörü Duncan Ferguson, bu sert tutumu sorgulayarak şunları söyledi: "Aralarında büyük bir kavga yaşandı mı bilmiyorum. Richy'yi tanıyorsam muhtemelen yaşanmıştır ama ona sahip çıkmanız gerekir. Gerçekten bir cinayet işlenmedikçe böyle bir oyuncuyu kadro dışında bırakmazsınız." Richarlison, Ferguson'ın sözlerine Instagram'da destek verdi ve "Teşekkürler @duncan9ferguson, haklısın" diye yazdı.
Ancak De Zerbi, devam eden tartışmayı pazar günü kısa kesti. Gazetecilere, "Artık benim sorunum değil. Vinai'ye veya Johan'a sormalısınız. Bu benim sorunum değil" dedi.
- AFP
Coventry'ye yönelik baskı artıyor
Tottenham, Marbella'da sağladığı takım içi uyumu pazartesi akşamı Coventry City'yi ağırlayacağı maçta hemen sonuca dönüştürmek zorunda. Spurs'ü puan tablosunun son sırasından kurtarmaya çalışan De Zerbi için bu karşılaşma şimdiden mutlaka kazanılması gereken bir maç.
Üç puanın alınamaması, kulübün yüksek maliyetli yeniden yapılanmasına yönelik sorgulamaları daha da artıracak. Yönetim kurulundaki gerilim kamuoyuna da yansırken, çalkantılı geçen sezonu istikrara kavuşturmak için ligdeki ilk galibiyeti almak büyük önem taşıyor.
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