Telefon, bira ve transfer planları: Frank Lampard, Coventry’yi Premier Lig’e geri döndürdükten sonra eşi Christine’i nasıl kızdıracak?

talkSPORT Breakfast programında Jeff Stelling ve Gabby Agbonlahor ile sohbet eden Lampard, transfer hazırlıklarının başlamasıyla birlikte sezon dışı dönemde kafasını dinlemenin zor olacağını itiraf etti. Lampard ayrıca, yeni bir üst lige yükselen takımının önündeki görevin büyüklüğüne de dikkat çekti.

"Aynı anda birden fazla işi halletmem gerekecek, bu yüzden bir elimde bira, diğer elimde telefonumla durduğum anlar olacak," diye açıkladı. "Bazen bunun için Christine'den özür dilemek zorunda kalıyorum."

"Yaz dönemi açısından yapılacak çok iş var. Deneyimli olmayan oyunculardan oluşan, paraşütle gelmemiş bir takım olarak yükseldiğinizde bunun şüphesi yok. Bu farkı iyi biliyorum çünkü (Premier League'de) çok oynadım."