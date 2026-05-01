Telefon, bira ve transfer planları: Frank Lampard, Coventry’yi Premier Lig’e geri döndürdükten sonra eşi Christine’i nasıl kızdıracak?
Lampard, ligde yükselmenin ardından yoğun bir yaz dönemine hazırlanıyor
Lampard, Coventry City'yi Premier Lig'e hazırlamanın getirdiği yükümlülüklerle aile hayatı arasında denge kurmaya çalışırken eşi Christine'den özür dilemek zorunda kalabileceğini açıkladı. 47 yaşındaki teknik direktör, Sky Blues'u 25 yıl aradan sonra İngiltere'nin en üst ligine çıkardı. CBS Arena'da kutlamalar sürerken, Lampard şimdiden dikkatini yaklaşan transfer dönemine çevirmiş durumda.
Coventry, Premier Lig'de paraşüt ödemeleri olmadan mücadele etme zorluğuyla karşı karşıya, bu da yeni sezon öncesinde kadroyu güçlendirmek için dikkatli bir planlama gerektirecek.
Lampard, aile hayatı ile iş hayatını bir arada yürütmeyi esprili bir şekilde anlatıyor
talkSPORT Breakfast programında Jeff Stelling ve Gabby Agbonlahor ile sohbet eden Lampard, transfer hazırlıklarının başlamasıyla birlikte sezon dışı dönemde kafasını dinlemenin zor olacağını itiraf etti. Lampard ayrıca, yeni bir üst lige yükselen takımının önündeki görevin büyüklüğüne de dikkat çekti.
"Aynı anda birden fazla işi halletmem gerekecek, bu yüzden bir elimde bira, diğer elimde telefonumla durduğum anlar olacak," diye açıkladı. "Bazen bunun için Christine'den özür dilemek zorunda kalıyorum."
"Yaz dönemi açısından yapılacak çok iş var. Deneyimli olmayan oyunculardan oluşan, paraşütle gelmemiş bir takım olarak yükseldiğinizde bunun şüphesi yok. Bu farkı iyi biliyorum çünkü (Premier League'de) çok oynadım."
Coventry, Premier Lig'e yükselme yolunda büyük bir adım atacak
Coventry, 2001'den bu yana ilk kez Premier Lig'e geri dönüyor; ancak lig genelinde görülen kalite ve finansal güç artışı, kulüp için büyük bir zorluk teşkil ediyor. Lampard, Premier Lig'in farklı ortamlarında edindiği deneyimin, kulübü ligin üst sıralarında mücadele etmekten ligde kalma mücadelesine uzanan bu geçiş sürecinde yönlendirmeye yardımcı olacağına inanıyor.
"Anlaşılan (yapılması gereken) pek çok konuşma var," diye itiraf etti Lampard. "Kulüp sahibi, son birkaç haftadır hepimizin bu anın tadını çıkarmamızı ve kutlamamızı çok istedi, ben de buna katılıyorum, anı yaşayabiliriz."
"Ancak futbol kulübünün bir sonraki görevi, 'peki, ne yapmamız gerekiyor?' sorusuna cevap bulmak, çünkü son 18 ayda oldukça hızlı bir yükseliş kaydettik. Mark Robins harika bir zemin hazırladı, ancak futbol kulübünü bekleyen değişiklikler ve atılması gereken adım büyük, bu yüzden işin iyi yapılması gerekiyor; işte görevimiz bu olacak."
- Getty Images Sport
Transfer planlaması şimdiden başladı
Lampard ve Coventry yönetimi, Premier Lig'e dönüş öncesinde kadroyu güçlendirmeye odaklanmış durumda. Orta saha oyuncusu Frank Onyeka'nın Brentford'dan kiralık olarak geçtikten sonra kalıcı olarak takıma katılması beklenirken, kulüp aynı zamanda Brighton'dan kaleci Carl Rushworth'u da kalıcı olarak transfer etmeyi umuyor.
Bu sezonun son bir maçı kalmışken, Lampard'ın dikkati şimdiden Coventry'nin üst lige dönüşünün kısa süreli bir ziyaret değil, kalıcı bir kalış olmasını sağlamaya yöneliyor.