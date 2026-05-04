Yine de hakem, VAR görüntülerini inceledikten sonra Red Devils'ın golünü geçerli saymaya karar verdi. ManUnited ilk yarıyı 2-0 önde tamamlarken, Liverpool ise ancak ikinci yarıda hücumda gerçek anlamda varlık göstermeye başladı.

Ancak sonraki basın toplantısında Slot, tartışmalı el hareketi sahnesini uzatmak istemedi, bunun yerine Hollandalı teknik adamın dikkatini başka bir şey çekti: "Geçen hafta kalecimin yerde yattığını ve hakemin oyunu durdurmadığını gördüm. Bugün Manchester United'dan biri saha dışında yerde yatıyordu ve biz oynamaya devam etmek istesek de hakem oyunu durdurdu," diye şikayet etti LFC teknik direktörü.

Bu tür durumlar Liverpool'un tüm sezon boyunca devam etti. "Her maçta kararlar aleyhimize çıktı. Bu, tüm sezon boyunca devam eden bir örüntü," diye şikayet etti Slot.