Reds'in 2-3 mağlubiyetinde hakem Darren England birkaç kez gündeme geldi. En çok tartışmaya yol açan olay, United'ın 2-0'lık golünden önce forvet Benjamin Sesko'nun topa parmaklarıyla dokunduğu iddia edilen bir el hareketi oldu.
"Tekrarlanan bir senaryo": Liverpool teknik direktörü Arne Slot, mağlubiyetin ardından hakemlere ve kendi oyuncularına sert çıktı
Yine de hakem, VAR görüntülerini inceledikten sonra Red Devils'ın golünü geçerli saymaya karar verdi. ManUnited ilk yarıyı 2-0 önde tamamlarken, Liverpool ise ancak ikinci yarıda hücumda gerçek anlamda varlık göstermeye başladı.
Ancak sonraki basın toplantısında Slot, tartışmalı el hareketi sahnesini uzatmak istemedi, bunun yerine Hollandalı teknik adamın dikkatini başka bir şey çekti: "Geçen hafta kalecimin yerde yattığını ve hakemin oyunu durdurmadığını gördüm. Bugün Manchester United'dan biri saha dışında yerde yatıyordu ve biz oynamaya devam etmek istesek de hakem oyunu durdurdu," diye şikayet etti LFC teknik direktörü.
Bu tür durumlar Liverpool'un tüm sezon boyunca devam etti. "Her maçta kararlar aleyhimize çıktı. Bu, tüm sezon boyunca devam eden bir örüntü," diye şikayet etti Slot.
Slot, oyunculara kızıyor: "Saçma sapan goller"
Bununla birlikte, 47 yaşındaki teknik adam kendi takımını da sorumluluktan muaf tutmadı. "İkinci golü el ile oynama nedeniyle yemedik, aptalca bir yerde topu kaybettik ve ardından bire bir mücadelelerde yeterli olamadık," diyen Slot, Reds'in tüm yıl boyunca "saçma sapan goller" yediğini, "çoğu zaman daha iyi takım olmamıza rağmen" belirtti.
"Bir veya iki oyuncu konsantrasyonunu kaybettiği" için çok kolay gol yendiğini belirtti. "Bunun üzerinde çalışmalıyız. Birçok hakem kararının aleyhimize olduğu açık olsa da, bu konuda daha fazla etkimiz var," dedi Hollandalı teknik adam.
Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı yüksek
Manchester United ile oynanan geleneksel derbide Liverpool, 90 dakika boyunca açık ara geride kalan takım olmuştu. İlk yarıyı geride kapatan Liverpool, Dominik Szoboszlai ve Cody Gakpo'nun golleriyle geçici olarak skoru eşitledi, ancak United, Kobbie Mainoo'nun son dakikalarda attığı golle son sözü söyledi.
Bu mağlubiyetle Liverpool, ligde dördüncü sırada kaldı. Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı olmayan ilk sıraya (altıncı sıra) altı puan farkla önde olan Reds'in, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı ancak teorik olarak elinden alınabilir.