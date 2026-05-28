Çeviri:
"Tekrar futbol oynayacağına dair umutluyum" - İsveçli doktor, Tottenham'ın yıldızı Dejan Kulusevski'nin sakatlık rehabilitasyonunun bir yıl sonra hâlâ uzadığını açıkladı
Premier Lig'e dönüş umutları
Bir yıl süren ağır sakatlığı nedeniyle İsveç'in Dünya Kupası kadrosuna resmi olarak alınmaması üzerine, Kulusevski'nin odak noktası artık tamamen 2026-27 kulüp sezonuna kaydı. Forvet, Tottenham'da Roberto De Zerbi'nin yönetiminde forma giymeye hazır olmaya kararlı ve uzun süren araya rağmen, milli takım doktoru Jonas Werner, eski Juventus oyuncusunun uzun vadeli kariyer geleceği konusunda iyimserliğini koruyor.
Werner, Sportbladet'e verdiği demeçte, "Umudunu kaybetmeyecek" dedi. "Kulüpten ve rehabilitasyonunda ona yardımcı olan diğer kişilerden büyük destek görüyor. Tekrar futbol oynayacağına dair umutluyum."
Dünya Kupası hayali sona erdi
Kulusevski, uzun süredir devam eden diz kapağı sakatlığından kurtulamaması nedeniyle bu yaz Kuzey Amerika’da düzenlenecek Dünya Kupası kadrosundan resmen çıkarıldı. Forvet oyuncusu, Mayıs 2025’ten bu yana hiçbir resmi maçta forma giymedi; bu durum, başlangıçta eski Tottenham teknik direktörü Ange Postecoglou tarafından önemsiz gösterilmişti ancak o günden bu yana birçok ameliyatın da dahil olduğu bir yıllık bir kabusa dönüştü.
İsveç teknik direktörü Graham Potter, Spurs oyuncusunu Dünya Kupası kadrosuna almamanın "çok, çok zor bir karar" olduğunu itiraf etti. Kulusevski'nin turnuva öncesinde formunu kanıtlamak için kamuoyu önünde gösterdiği çabalara rağmen, tıbbi gerçekler Blagult'u en yaratıcı oyuncularından birini kadroya almadan yoluna devam etmeye zorladı.
Diz kapağı yaralanmasının tıbbi gerçekliği
Dr. Werner, 26 yaşındaki oyuncunun neden hâlâ üst düzey rekabete dönmekte zorlandığını açıkladı. Sportbladet’e konuşan takım doktoru, kanat oyuncusunu 12 aydan fazla bir süredir tedavi odasında tutan sakatlığın karmaşıklığını anlattı.
Werner, "Bu uzun bir hikaye" dedi. "Dejan, Dünya Kupası'nda tekrar oynayabilmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Ancak şu anda hazır değildi. Bunun nedeni, bir yılı aşkın süredir futbol oynamamış olması. Tıbbi değerlendirmeler de tek bir sonuca işaret ediyor. Bu, farklı faktörlerin birleşiminden kaynaklanıyor."
Diz ekleminin yapısı
Bu tür bir sakatlık, profesyonel bir sporcu için özellikle sorun teşkil ediyor. Werner, Kulusevski’nin karşı karşıya olduğu fizyolojik zorlukları ayrıntılı olarak anlattı ve kıkırdakta kan akışının olmaması nedeniyle hasarın meydana geldiği bölgenin, sıradan bir kas yırtılması veya kemik kırığı gibi iyileşmediğini belirtti.
Werner sözlerine şöyle devam etti: "Tedavisi zordur. Kıkırdakta kan akışı ve sinir yoktur. Normal şekilde iyileşmezler. Ayrıca, sakatlığı bir futbolcu için çok fazla gerilimin oluştuğu bir bölgede. Diz kapağı, uyluk kemiği üzerinde ileri geri kayar. Bu da muazzam bir baskı gücü oluşturur. Sakatlığı, bu gerilime dayanabilecek kadar henüz iyileşmemiş olabilir."
Tottenham, De Zerbi yönetiminde ilk tam sezonuna başlarken, Kulusevski'nin gelecek sezon için zamanında sahalara dönebilecek durumda olup olmayacağı henüz belli değil.