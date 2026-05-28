"Tekrar futbol oynayacağına dair umutluyum" - İsveçli doktor, Tottenham'ın yıldızı Dejan Kulusevski'nin sakatlık rehabilitasyonunun bir yıl sonra hâlâ uzadığını açıkladı

Kulusevski, uzun süredir devam eden diz kapağı sakatlığından kurtulamaması nedeniyle bu yaz Kuzey Amerika’da düzenlenecek Dünya Kupası kadrosundan resmen çıkarıldı. Forvet oyuncusu, Mayıs 2025’ten bu yana hiçbir resmi maçta forma giymedi; bu durum, başlangıçta eski Tottenham teknik direktörü Ange Postecoglou tarafından önemsiz gösterilmişti ancak o günden bu yana birçok ameliyatın da dahil olduğu bir yıllık bir kabusa dönüştü.

İsveç teknik direktörü Graham Potter, Spurs oyuncusunu Dünya Kupası kadrosuna almamanın "çok, çok zor bir karar" olduğunu itiraf etti. Kulusevski'nin turnuva öncesinde formunu kanıtlamak için kamuoyu önünde gösterdiği çabalara rağmen, tıbbi gerçekler Blagult'u en yaratıcı oyuncularından birini kadroya almadan yoluna devam etmeye zorladı.