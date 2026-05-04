AFP
Çeviri:
"Teknik olarak Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'den daha iyi" - Neymar, Brezilya efsanesi Cafu'dan Dünya Kupası için destek aldı
Neymar, zirveden çoktan geride kaldı
Neymar bir zamanlar Messi-Ronaldo tahtının varisi olarak görülüyordu, ancak Ballon d'Or ödülü her zaman elinden kaçtı; sayısız sakatlığın kariyerini sekteye uğratmasının ardından, 34 yaşındaki oyuncu şu anda Santos'ta en iyi formuna kavuşmak için çabalıyor. Santos'taki ilk döneminden beri Brezilya futbolunun bir simgesi olsa da, saha dışındaki olgunluğu ve odaklanma yeteneği sık sık sorgulanmıştır. Dünya Kupası yaklaşırken, Brezilya'nın 2002'den bu yana ilk dünya şampiyonluğunu kovaladığı bu dönemde, Carlo Ancelotti'nin kadrosuna girmek için Neymar üzerindeki baskı devam ediyor.
- Getty Images Sport
Tüm zamanların en iyileri karşısında teknik üstünlük
Neymar son sezonlarda bir dizi sakatlık sorunuyla boğuşsa da, eski AC Milan savunmacısı Cafu, eski Barcelona oyuncusunun potansiyelinin her zaman Messi ve Ronaldo'nunkinden daha yüksek olduğunu vurguluyor.
Brezilya efsanesi The Times'a verdiği demeçte, "Bana göre Neymar teknik açıdan [Cristiano] Ronaldo ve [Lionel] Messi'den bile daha iyiydi" dedi. "Mükemmel bir kariyeri var."
Neymar'ın Dünya Kupası'ndaki geleceği sorulduğunda Cafu şunları ekledi: "Neymar gibi belirleyici bir oyuncuya sahip olan her takım, o oyuncuya ihtiyaç duyar. Neymar iyi formda olursa - fiziksel, taktiksel ve teknik olarak - maçların kaderini belirleyen bir oyuncu olduğu açıktır. Ancak bunu sadece Ancelotti karar verebilir ve hazır olup olmadığını sadece Neymar bilebilir."
Ancelotti ve Brezilya'daki geçiş süreci
Selecao, milli takımın başına geçen ilk yabancı teknik direktör olan Ancelotti yönetiminde yeni bir döneme giriyor. Bazı gelenekçiler bu atamayı sorgulasa da, Cafu İtalyan teknik adamın Brezilya’nın altıncı yıldız için verdiği uzun bekleyişi sona erdirecek en uygun isim olduğuna inanıyor.
"Ben bu durumdan memnunum," diye açıkladı Cafu. "Ancelotti, çok sayıda Brezilyalı oyuncuyla çalışmış olduğu için şimdiye kadar gelmiş geçmiş en Brezilyalı İtalyan teknik direktör. Brezilya modernleşti. En iyi Brezilyalı oyuncuların çoğu Avrupa'da oynuyor ve Ancelotti Avrupalı, ancak bu Brezilya futbolunun Avrupa futbolu olduğu anlamına gelmez. Brezilya'nın özü her zaman orada olacak." Ancelotti ise takımda bir denge kurmayı hedefliyor ve "İtalyan savunması ve Brezilya hücumu" istediğini belirtiyor. Cafu, bu stratejinin "iyi sonuç verebileceğine" inanıyor.
- AFP
Dünya Kupası'nın yarattığı baskıyla başa çıkmak
Brezilya milli takımı için baskı, her zaman başından ayrılmayan bir arkadaş gibidir; özellikle de altı turnuva üst üste galibiyetsiz kalmaktan kaçınmaya çalıştıkları bu dönemde. Cafu, efsanevi takımının bu büyük beklentinin yüküyle nasıl başa çıktığını anlattı. Şaşırtıcı bir şekilde, bu, Almanya’ya karşı kazandıkları final maçının arifesinde bir otel koridorunda oynadıkları doğaçlama bir golf oyununu içeriyordu.
"Golf oynadık," diye şaka yaptı Cafu. "2002'deki finalden önce otelimizdeydik ve herkes oturmuş sohbet ediyordu. Ronaldinho'nun odasında bir takımın ona hediye ettiği bir top ve bir sopa vardı. Plastik bir bardak aldı, onu koridora koydu ve topu bardağın içine sokmaya çalışmaya başladı. Ben golfte berbatım ama herkes oynuyordu - ben, Ronaldo, Roberto Carlos, Lúcio, Roque Júnior, Edmilson - o koridorda belki bir buçuk saat kadar kaldık. Dünya Kupası finalinden önceki geceydi ve eğlenmek için golf oynuyorduk."