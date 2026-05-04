Neymar son sezonlarda bir dizi sakatlık sorunuyla boğuşsa da, eski AC Milan savunmacısı Cafu, eski Barcelona oyuncusunun potansiyelinin her zaman Messi ve Ronaldo'nunkinden daha yüksek olduğunu vurguluyor.

Brezilya efsanesi The Times'a verdiği demeçte, "Bana göre Neymar teknik açıdan [Cristiano] Ronaldo ve [Lionel] Messi'den bile daha iyiydi" dedi. "Mükemmel bir kariyeri var."

Neymar'ın Dünya Kupası'ndaki geleceği sorulduğunda Cafu şunları ekledi: "Neymar gibi belirleyici bir oyuncuya sahip olan her takım, o oyuncuya ihtiyaç duyar. Neymar iyi formda olursa - fiziksel, taktiksel ve teknik olarak - maçların kaderini belirleyen bir oyuncu olduğu açıktır. Ancak bunu sadece Ancelotti karar verebilir ve hazır olup olmadığını sadece Neymar bilebilir."