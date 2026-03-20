Getty Images
Çeviri:
"Teknik kadrolarda yeterince kadın yok" - FIFA, tüm kadınlar turnuvalarında bir kadın teknik direktör veya yardımcı teknik direktör bulunmasını zorunlu kıldı
- Getty Images
'Önemli yatırım'
FIFA'nın tüm genç ve yetişkin kadın futbol turnuvalarında, milli takım müsabakalarında ve kulüp müsabakalarında, her takımın kadrosunda en az iki kadın personel bulunmalı ve bunlardan biri baş antrenör ya da yardımcı antrenör olmalıdır.
Perşembe günü FIFA Konseyi tarafından kabul edilen yönetmelik, tüm takımların kadrosunda en az bir kadın baş antrenör veya yardımcı antrenör bulundurmasını zorunlu kılıyor. Bu, yıllardır takımları yöneten kadın sayısının çok az olduğu sistemde büyük bir ilerleme anlamına geliyor.
Örnek olarak, 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda, turnuvadaki 32 baş antrenörden sadece 12'si kadındı. FIFA futbol direktörü ve kendisi de eski bir antrenör olan Jill Ellis, "Bugün antrenörlükte yeterince kadın yok. Daha net yollar oluşturarak, fırsatları genişleterek ve saha kenarındaki kadınların görünürlüğünü artırarak değişimi hızlandırmak için daha fazlasını yapmalıyız..." dedi.
- Getty Images
"Futbolda önemli pozisyonlarda daha fazla kadına ihtiyacımız var"
"Elbette futbolda önemli pozisyonlarda daha fazla kadına ihtiyacımız var," dedi FIFA Başkanı Gianni Infantino Şubat ayında düzenlenen UEFA Kongresi'nde. "Bu nedenle, futboldaki pozisyonlarda ve genel olarak daha fazla kadını desteklemeliyiz."
Kadın futbolu büyüdükçe, FIFA'nın bu girişimi, "kadınları bu tür liderlik pozisyonlarına hazırlamak için yasal ilerlemeleri, antrenör eğitimi ve mesleki gelişime yapılan sürekli yatırımlarla birleştiren" uzun vadeli stratejisinin bir parçasıdır.
Infantino, "Bu nedenle, elbette futbolda ve genel olarak daha fazla kadını desteklemeliyiz. Belki de kadın takımlarında daha fazla kadın antrenöre ihtiyacımız var. Bu, bir aşamada tartışmamız gereken başka bir konu çünkü mükemmel antrenörler olduğunu gördük. Son Avrupa Şampiyonası'nda kadın futbolunun ne kadar sağlıklı olduğunu ve nasıl büyüdüğünü gördük" diye ekledi.
- IMAGN
"Bu, kadın futbolu için harika bir gelişme"
ABD Kadın Milli Takımı teknik direktörü Emma Hayes, Perşembe günü sosyal medyada bu haberi paylaştı; hikayesine bir gönderi ekleyerek "Bu, kadın futbolu için harika bir gelişme" diye yazdı.
2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda 32 milli takım teknik direktöründen 12'si kadındı. NWSL'de şu anda sadece üç takımın (Racing Louisville, Boston Legacy ve Seattle Reign) kadın teknik direktörü bulunuyor.
Ellis, "Yeni FIFA düzenlemeleri, hedef odaklı geliştirme programlarıyla birleştiğinde, hem mevcut hem de gelecek nesil kadın antrenörlere yapılan önemli bir yatırımı işaret ediyor" dedi.
- Getty Images
Şimdi ne olacak?
19 Mart Perşembe itibarıyla bu kural, 17 Yaş Altı ve 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupaları ile FIFA Kadınlar Şampiyonlar Kupası öncesinde derhal yürürlüğe giriyor.
Reklam