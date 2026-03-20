FIFA'nın tüm genç ve yetişkin kadın futbol turnuvalarında, milli takım müsabakalarında ve kulüp müsabakalarında, her takımın kadrosunda en az iki kadın personel bulunmalı ve bunlardan biri baş antrenör ya da yardımcı antrenör olmalıdır.

Perşembe günü FIFA Konseyi tarafından kabul edilen yönetmelik, tüm takımların kadrosunda en az bir kadın baş antrenör veya yardımcı antrenör bulundurmasını zorunlu kılıyor. Bu, yıllardır takımları yöneten kadın sayısının çok az olduğu sistemde büyük bir ilerleme anlamına geliyor.

Örnek olarak, 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda, turnuvadaki 32 baş antrenörden sadece 12'si kadındı. FIFA futbol direktörü ve kendisi de eski bir antrenör olan Jill Ellis, "Bugün antrenörlükte yeterince kadın yok. Daha net yollar oluşturarak, fırsatları genişleterek ve saha kenarındaki kadınların görünürlüğünü artırarak değişimi hızlandırmak için daha fazlasını yapmalıyız..." dedi.

"Hedef odaklı geliştirme programlarıyla birleştirilen yeni FIFA düzenlemeleri, hem mevcut hem de gelecek nesil kadın antrenörlere yapılan önemli bir yatırımı işaret ediyor."