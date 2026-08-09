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Teknik işlere karışıyor: Mendy'nin Suudi Arabistan El Ahli'den kovulduğu iddiasının aslı nedir?

E. Mendy
Al Ahli
Premier Lig
Senegal
Suudi Arabistan

Senegalli yıldız, kupalar kalesinin efsanesi

Senegalli Edouard Mendy'nin Suudi Arabistan ekibi Al Ahli ile geleceği, son günlerde bir tartışma yarattı. Tecrübeli file bekçisi, oyuncunun kulüple hâlâ sözleşmesi bulunmasına rağmen, devam eden yaz transfer döneminde takımdan ayrılmasına yönelik bir istek olduğu yönündeki haberlerin odağına girdi.

Hikâye, kalecinin ayrılmasına yönelik bir ilginin varlığıyla sınırlı kalmadı; iç anlaşmazlıklar ve Mendy'nin takıma ait bazı konuları ele alış biçimiyle ilgili raporlarla da bağlantılı hâle geldi. Bu durum, isminin Al Ahli'nin kulis konuşmalarında güçlü biçimde yer almasına yol açtı ve kulüp içinde yaşananların gerçek yüzüne dair birçok soru işaretinin kapısını araladı.

  • Teknik konulara müdahale suçlamaları

    En dikkat çekici iddia, Al Ahli'nin sportif direktörü Roy Pedro'nun, kalecinin oyuncu rolünü aşan teknik konulara müdahale ettiğine inandığı için Mendy'nin ayrılmasını istediği yönünde.

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    Tribuna sitesinin aktardığına göre, Tribuna sitesi, Mendy'nin durumu saha içindeki performansıyla değil, takımla ilgili bazı konuları ele alış biçimiyle bağlantılı. Bu da, sözleşmesi devam etmesine rağmen Al Ahli'deki serüveninin sona erme ihtimalinin konuşulmasının önünü açtı.

    Ancak bu anlatı, dolaşımdaki raporlar çerçevesinde kalmaya devam ediyor; özellikle de şu ana kadar Al Ahli veya Mendy tarafından iki taraf arasında doğrudan bir anlaşmazlık olduğunu doğrulayan resmi bir açıklama yapılmamış olması nedeniyle.

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    Mendy'nin hamlesi tartışma yarattı

    Buna karşılık, aynı kaynağa göre Mendy, yaz transfer döneminde takımın ihtiyaçlarıyla ilgili olarak Al Ahly soyunma odasındaki tecrübeli ve liderlik vasfına sahip birçok oyuncuyla konuştu.

    Kalecinin bu girişimleri, takımın ihtiyaçlarının, özellikle de orta saha mevkiinin tartışıldığı bir bağlamda geldi; nitekim bazı oyuncular yönetimden, Franck Kessié'nin ayrılmasının ardından bu mevkiyi güçlendirebilecek yeni bir yabancı oyuncuyla anlaşmasını talep etti.

    Buradan itibaren, Mendy'nin bu girişiminin takım oyuncuları ile soyunma odasındaki bir lider arasındaki doğal bir sohbetten mi ibaret olduğu, yoksa gerçekten bir oyuncu için izin verilen sınırları aşıp aşmadığı yönünde tartışmalar başladı; bu da geleceğine dair konuşmaların odak noktası hâline geldi.

  • Ahly tartışmaya son veriyor

    Öte yandan, Suudi Arabistan gazetesi "Okaz"dan tamamen farklı bir anlatı geldi. Gazete, Edouard Mendy'nin Al Ahli içinde kırmızı çizgi olduğunu ve kalecinin 2030 yılına kadar takımla devam ettiğini teyit etti.

    Bu anlatı, yönetimin kaleciden kurtulma isteğinden bahseden haberlerle açıkça çelişiyor ve Mendy'ye yeni sezon başlamadan önce daha fazla istikrar sağlıyor.



    Teknik konulara müdahale nedeniyle anlaşmazlıklardan bahseden bir anlatı ile kalecinin 2030'a kadar devam ettiğini teyit eden bir diğeri arasında, özellikle Al Ahli ya da oyuncudan tartışmayı sonlandıracak ve takımın en önemli unsurlarından birinin geleceğine dair spekülasyonlara son verecek herhangi bir resmi açıklama yapılmaması nedeniyle Mendy'nin durumu şimdilik belirsizliğini koruyor.

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