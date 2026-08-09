Senegalli Edouard Mendy'nin Suudi Arabistan ekibi Al Ahli ile geleceği, son günlerde bir tartışma yarattı. Tecrübeli file bekçisi, oyuncunun kulüple hâlâ sözleşmesi bulunmasına rağmen, devam eden yaz transfer döneminde takımdan ayrılmasına yönelik bir istek olduğu yönündeki haberlerin odağına girdi.

Hikâye, kalecinin ayrılmasına yönelik bir ilginin varlığıyla sınırlı kalmadı; iç anlaşmazlıklar ve Mendy'nin takıma ait bazı konuları ele alış biçimiyle ilgili raporlarla da bağlantılı hâle geldi. Bu durum, isminin Al Ahli'nin kulis konuşmalarında güçlü biçimde yer almasına yol açtı ve kulüp içinde yaşananların gerçek yüzüne dair birçok soru işaretinin kapısını araladı.