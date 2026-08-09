18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
GOAL

Çeviri:

Teknik işlere karışıyor: Mendy'nin Suudi Al Ahli'den kovulduğu iddiasının aslı nedir?

E. Mendy
Al Ahli
Premier Lig
Senegal
Suudi Arabistan

Senegalli yıldız, kupalar kalesinin efsanesi

Senegalli Edouard Mendy'nin Suudi Arabistan ekibi Al Ahli ile geleceği, son günlerde tartışma konusu haline geldi. Tecrübeli file bekçisi, oyuncunun kulüple hâlâ sözleşmesi bulunmasına rağmen, devam eden yaz transfer döneminde takımdan ayrılma isteğinin bulunduğuna dair haberlerin odağına girdi.

Olay, kalecinin ayrılığına yönelik bir ilginin varlığıyla sınırlı kalmadı; ayrıca iç anlaşmazlıklara ve Mendy'nin takıma ait bazı konuları ele alış biçimine dair raporlarla ilişkilendirildi. Bu durum, oyuncunun adının Al Ahli'nin kulisinde güçlü bir şekilde gündeme gelmesine ve kulüp içinde yaşananların gerçeğine dair pek çok sorunun ortaya çıkmasına yol açtı.

  • Teknik işlere müdahale suçlamaları

    En dikkat çekici iddiaya göre, Al Ahly'nin sportif direktörü Roy Pedro, kalecinin bir oyuncu olarak takım içindeki rolünü aşan teknik konulara müdahale ettiğini düşündüğü için Mendy'nin ayrılmasını istiyor.

    Ayrıca oku: Suudi Arabistan mercatosu Rodri ve Barcelona transferini nasıl kontrol ediyor?

    Söylenenlere göre, Mendy'nin durumu saha içindeki performansıyla değil, takıma ait bazı dosyaları ele alış biçimiyle ilişkiliydi. Bu da sözleşmesi devam etmesine rağmen Al Ahly'deki serüvenini sona erdirme ihtimaline dair konuşmaların önünü açtı.

    Ancak bu iddia, dolaşımdaki raporların çerçevesinde kalmaya devam ediyor; zira şu ana kadar Al Ahly veya Mendy tarafından iki taraf arasında doğrudan bir anlaşmazlık bulunduğunu teyit eden herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

    • Reklam
  • Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mendy'nin hamlesi tartışmayı alevlendirdi

    Buna karşılık Mendy, yaz transfer dönemi boyunca takımın ihtiyaçlarına ilişkin olarak Ahly'nin soyunma odasındaki tecrübeli ve lider konumdaki bazı oyuncularla konuştu.

    Kalecinin girişimleri, takımın ihtiyaçlarının, özellikle de orta saha bölgesinin tartışılması bağlamında geldi; nitekim bazı oyuncular, Franck Kessié'nin ayrılışının ardından bu bölgeyi güçlendirebilecek yeni bir yabancı oyuncuyla anlaşması için yönetime talepte bulundu.

    İşte tam da buradan itibaren, Mendy'nin bu girişiminin takım oyuncuları ile soyunma odasındaki bir lider arasında geçen sıradan bir konuşma mı olduğu, yoksa gerçekten de bir oyuncuya izin verilen sınırları aşan bir davranış mı olduğu yönündeki tartışma başladı; bu da onun geleceğine dair konuşmaların odak noktası haline gelen mesele oldu.

  • Ahly tartışmayı sonlandırıyor

    Öte yandan, Suudi Arabistan'ın "Okaz" gazetesinden tamamen farklı bir anlatı geldi. Gazete, Edouard Mendy'nin El Ahli içinde bir kırmızı çizgiyi temsil ettiğini ve kalecinin takımla 2030 yılına kadar devam edeceğini vurguladı.

    Bu anlatı, yönetimin kaleciden kurtulmak istediğinden bahseden haberlerle açık bir şekilde çelişiyor ve yeni sezonun başlaması öncesinde Mendy'ye daha fazla istikrar sağlıyor.



    Teknik konulara müdahale nedeniyle anlaşmazlıklardan bahseden bir anlatı ile kalecinin 2030'a kadar devam edeceğini vurgulayan diğer bir anlatı arasında, Mendy'nin durumu şimdiye kadar belirsizliğini koruyor; özellikle de El Ahli veya oyuncudan, takımın en önemli unsurlarından birinin geleceğine dair tartışmayı sonlandıracak ve spekülasyonlara son verecek herhangi bir resmi açıklamanın gelmemesi göz önüne alındığında.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Premier Lig
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL