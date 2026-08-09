En dikkat çekici iddiaya göre, Al Ahly'nin sportif direktörü Roy Pedro, kalecinin bir oyuncu olarak takım içindeki rolünü aşan teknik konulara müdahale ettiğini düşündüğü için Mendy'nin ayrılmasını istiyor.

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Söylenenlere göre, Mendy'nin durumu saha içindeki performansıyla değil, takıma ait bazı dosyaları ele alış biçimiyle ilişkiliydi. Bu da sözleşmesi devam etmesine rağmen Al Ahly'deki serüvenini sona erdirme ihtimaline dair konuşmaların önünü açtı.

Ancak bu iddia, dolaşımdaki raporların çerçevesinde kalmaya devam ediyor; zira şu ana kadar Al Ahly veya Mendy tarafından iki taraf arasında doğrudan bir anlaşmazlık bulunduğunu teyit eden herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.