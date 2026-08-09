Senegalli Edouard Mendy'nin Suudi Arabistan ekibi Al Ahli ile geleceği, son günlerde tartışma konusu haline geldi. Tecrübeli file bekçisi, oyuncunun kulüple hâlâ sözleşmesi bulunmasına rağmen, devam eden yaz transfer döneminde takımdan ayrılma isteğinin bulunduğuna dair haberlerin odağına girdi.
Olay, kalecinin ayrılığına yönelik bir ilginin varlığıyla sınırlı kalmadı; ayrıca iç anlaşmazlıklara ve Mendy'nin takıma ait bazı konuları ele alış biçimine dair raporlarla ilişkilendirildi. Bu durum, oyuncunun adının Al Ahli'nin kulisinde güçlü bir şekilde gündeme gelmesine ve kulüp içinde yaşananların gerçeğine dair pek çok sorunun ortaya çıkmasına yol açtı.