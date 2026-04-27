İngiliz günlük gazetesi Telegraph, şu anda teknik direktör Eddie Howe'un ilk 11'inde yer almayan Alman forvetle ilgili acımasız bir analiz yayınlayarak bu haberi aktarıyor. "Newcastle'ın sezonu zayıf forvetler yüzünden mahvoldu" başlıklı yazıda, Woltemade'nin yaz aylarında takımdan ayrılması sadece gündeme getirilmekle kalmıyor, aynı zamanda talep ediliyor. Newcastle, VfB Stuttgart'tan 75 milyon euroya transfer ettiği bu oyuncuyu kadroya katma hatasını kabul etmeli ve bir an önce harekete geçmelidir.
Teknik direktörün yakın çevresinden acımasız bir analiz: Newcastle United'ın Nick Woltemade'i kısa sürede satmayı düşündüğü iddia ediliyor
Gazete, Woltemade'in sözde zayıf yönlerini sıralıyor: Alman milli oyuncunun çok yavaş olduğu, gerçek bir golcü olmadığı, topu iyi kontrol edemediği, uzak mesafeden tehlike yaratamadığı ve hava topu mücadelelerine kararlı bir şekilde girmediği belirtiliyor.
Makaleyi özellikle tartışmalı kılan şey, yazar Luke Edwards'ın Newcastle teknik direktörü Eddie Howe'un yakın arkadaşı olarak bilinmesidir. Makale yayınlandıktan sonra Woltemade, Instagram biyografisinden şu anki kulübüne ilişkin bilgiyi sildi.
Eddie Howe, Nick Woltemade hakkında: "Onda çok özel bir yetenek var"
Geçtiğimiz yaz yapılan büyük yatırımlara rağmen, Magpies hayal kırıklığı yaratan bir sezon geçiriyor ve şu anda Premier Lig'de 14. sırada bulunuyor. Woltemade ise sezona güçlü bir başlangıç yapmış ve hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde goller atmıştı. Ancak son haftalarda ve aylarda işleri çok daha zorlaşıyor - bunun nedeni de Howe'un onu artık forvet olarak değil, Alman oyuncu için alışılmadık bir pozisyon olan orta sahada oynatması.
Hafta sonu FC Arsenal'e 0-1 yenildikleri maçta Woltemade yine yedek kulübesinden oyuna girdi. Ancak maçın bitiş düdüğünün ardından Howe onu övdü: "Yaratıcılığı onun gücü, bu konuda çok özel bir yeteneği var. Bugün olduğu gibi oynarsa, çok daha fazla süre alacak ve etkileyici performanslar sergileyecek fırsatlar bulacaktır" dedi.
Nick Woltemade'in 25/26 sezonundaki istatistikleri:
Oyunlar: 51 Oynama süresi: 3042 Goller: 11 Asist: 5