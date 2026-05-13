Koşusu kısaydı – ve baskı büyüktü: 101. dakikada topun bulunduğu penaltı noktasına ulaşmak için sadece bir buçuk metreye ihtiyacı vardı. Yerinde birkaç adım attıktan sonra topu sol köşeye sertçe gönderdi ve golünü sevinçle zıplayarak kutladı. Bu, Donyell Malen’in hafta sonu Parma’da AS Roma adına attığı 3-2’lik golüydü. Serie A'da Şampiyonlar Ligi sıralaması yarışında Giallorossi, bu galibiyet sayesinde Milan ile eşitlendi ve sezonun bitmesine iki hafta kala beşinci sırada yer alarak Şampiyonlar Ligi hayallerini sürdürebiliyor. Bunun nedeni, özellikle kış transfer döneminde Aston Villa'dan kiralanan Donyell Malen'dir. Roma teknik direktörü Gian Piero Gasperini, "Malen ilk yarıda da olsaydı, birkaç puan daha kazanmış olurduk" dedi.
Çeviri:
Teknik direktörün taktiği, kariyerinde bir kez daha büyük bir atılım sağladı! Eski bir BVB yıldızı, birdenbire Harry Kane ile boy ölçüşmeye başladı ve bir süper gücün Dünya Kupası'ndaki en büyük umudu haline geldi
Zira Ocak 2025'te Borussia Dortmund'dan ayrılan Hollandalı oyuncu, İtalya'da adeta coşuyor: Parma maçında iki gol atarak sezon gol sayısını 13'e çıkardı. Serie A golcü sıralamasında, Roma formasıyla ilk kez 21. haftada sahaya çıkmasına ve tabii ki hemen gol atmasına rağmen, şu anda ikinci sırayı paylaşıyor. 27 yaşındaki oyuncunun şaşırtıcı istatistikleri bununla da bitmiyor: Kiralık transferinden bu yana, aynı dönemde Bayern Münih'ten Harry Kane ile aynı sayıda gol attı ve Avrupa'nın en iyi beş ligindeki diğer tüm oyunculardan daha fazla gol kaydetti. Bu nedenle İtalyan medyası için artık durum net: Kane'i, Michael Olise'yi, Khvicha Kvaratskhelia'yı, Ousmane Dembele'yi veya Lamine Yamal'ı unutun: "Avrupa'da kimse ondan daha iyi değil" diye yazan spor gazetesi Corriere dello Sport, bunun sadece gol sayısına mı atıfta bulunduğunu yoksa genel bir değerlendirme olarak mı anlaşılması gerektiğini açık bırakmıştır.
- Getty Images
Roma, Donyell Malen için satın alma opsiyonunu kullanmak istiyor
"Golleri, aralıksız sprintleri, Batistuta'yı anımsatan sert şutları. Penaltıyı insanüstü bir soğukkanlılıkla gole çevirdi," diye yazan gazete, Malen'in Parma'da bir kez daha sergilediği niteliklere değindi. "İnanılmaz derecede motive ve seviyemizi bir kez daha yükseltti," diye sevindi Roma teknik direktörü Gasperini. Bu nedenle Voetbal International'a göre, İtalyanların Aston Villa ile anlaştıkları satın alma opsiyonunu memnuniyetle kullanacakları da belli: Kulübün en golcü oyuncusu için 25 milyon euro İngiltere'ye aktarılacak.
Böylece Villa, Malen'e yatırılan tutarın aynısını elde edecek. BVB, 2021 yazında PSV Eindhoven'a 5 milyon euro daha, yani toplam 30 milyon euro ödemişti. Sarı-Siyahlılar'da Malen iyi ve kötü dönemler geçirdi, 132 resmi maçta 39 gol ve 20 asistle sezonu tamamladı – ve kesinlikle ayrılmak istiyordu. Premier Lig hayali, Birmingham kulübüyle gerçekleşti, ancak ilk yılında çok az süre alan bir yedek oyuncudan öteye geçemedi. Bu nedenle, Dünya Kupası'na hazırlık amacıyla daha fazla süre alabilmek için Ocak ayında İtalya'ya transfer oldu.
- Getty Images Sport
Teknik direktör Gasperini, Donyell Malen'e de Ademola Lookman'a yaptığı gibi davranıyor
Roma'da Malen, teknik direktör Gasperini ile tanıştı. Gasperini, Hollandalı oyuncuyla daha önce Atalanta Bergamo'da Ademola Lookman'da başarıyla denediği taktiği aynen uyguladı: Uzun yıllar boyunca çoğunlukla kanatlarda görevlendirilmiş olan bu oyuncuyu, boyu 1,80 metrenin altında olmasına rağmen kararlı bir şekilde santrfor olarak sahaya sürdü. Eski Leipzig oyuncusu Lookman için bu, kariyerinde bir sıçrama oldu ve onu Atletico Madrid'e taşıdı. Malen için ise bu, rakip yarı sahada başka pozisyonlarda çok fazla hareket etse de, kritik anlarda ceza sahasında hazır bulunan bir golcüye dönüşmesi anlamına gelen bir gelişmeydi. Roma kadrosundaki iki "gerçek" santrfor, Artem Dovbyk ve Evan Ferguson, Malen'in kendilerinden hızla öne geçmesini izlemek zorunda kaldı.
- Getty Images
Donyell, Hollanda'nın Dünya Kupası'ndaki umut ışığı
Malen’in olağanüstü formu, Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman için de harika bir haber. Zira Oranje’de de Brian Brobbey ve Wout Weghorst gibi iki santrfor bulunuyor; ancak Malen, bu sezonun ikinci yarısındaki istatistikleriyle bu iki oyuncuyu rahatlıkla geride bırakıyor. Ocak sonundan bu yana Brobbey, Sunderland formasıyla ligde bir gol attı; Weghorst ise Ajax Amsterdam formasıyla iki gol kaydetti. Yaralanarak kadrodan düşen yaratıcı 10 numara Xavi Simons'un yokluğunu telafi etmek zorunda olan Hollanda'nın Dünya Kupası'nda forvet hattında kimin başlayacağı aslında belli gibi görünüyor. Çünkü Avrupa'nın en iyisi olduğu söylenen bir oyuncuyu, Koeman gibi kendine özgü bir teknik direktör bile göz ardı edemez. Şüpheye yer bırakmamak için Donyell Malen, Roma formasıyla birkaç gol daha atarak son şüphecileri de ikna edecektir.
Donyell Malen'in Serie A'daki istatistikleri:
Oyunlar: 16 Oynama süresi: 1311 Goller: 13 Asist: 2