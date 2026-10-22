1998'de ülkesiyle dünya şampiyonluğu yaşayan Henry'ye, Mikel Arteta'nın teknik ekibinde yer almak isteyip istemediği sorulmadı. Ancak kuzey Londra'nın kırmızı yakasıyla bağları hâlâ güçlü.

Premier League'de forma giymiş en iyi futbolculardan biri olarak görülen, 2003-04 sezonunun “Yenilmezler” kadrosunda yer alan ve iki kez şampiyonluk yaşayan Henry, 228 golle Arsenal tarihinin en golcü oyuncusu.

Rekorlarla dolu futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra teknik direktörlüğe adım atan Henry, ikonik kariyerinin başlamasına yardımcı olan Monaco'ya Ekim 2018'de geri döndü ancak yalnızca üç ay ve 20 maç görevde kaldı.

Covid döneminde MLS ekibi Montreal Impact'in başında nispeten kısa bir süre daha görev yaptı ve Kanada'da yalnızca 29 maç yönetti. Fransa U21 takımını 2024'te kendi ülkesinde düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalyaya taşıdığında ise daha başarılı oldu.