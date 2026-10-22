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Teknik direktörlük mü, Arsenal'de forvet antrenörlüğü mü? Thierry Henry'nin eski Arsenal takım arkadaşından, Dünya Kupası şampiyonu ‘Yenilmezler’ üyesinin antrenörlük geleceğine dair tahmin
Henry, Monaco'da, MLS'te ve Olimpiyat Oyunları'nda görev yaptı.
1998'de ülkesiyle dünya şampiyonluğu yaşayan Henry'ye, Mikel Arteta'nın teknik ekibinde yer almak isteyip istemediği sorulmadı. Ancak kuzey Londra'nın kırmızı yakasıyla bağları hâlâ güçlü.
Premier League'de forma giymiş en iyi futbolculardan biri olarak görülen, 2003-04 sezonunun “Yenilmezler” kadrosunda yer alan ve iki kez şampiyonluk yaşayan Henry, 228 golle Arsenal tarihinin en golcü oyuncusu.
Rekorlarla dolu futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra teknik direktörlüğe adım atan Henry, ikonik kariyerinin başlamasına yardımcı olan Monaco'ya Ekim 2018'de geri döndü ancak yalnızca üç ay ve 20 maç görevde kaldı.
Covid döneminde MLS ekibi Montreal Impact'in başında nispeten kısa bir süre daha görev yaptı ve Kanada'da yalnızca 29 maç yönetti. Fransa U21 takımını 2024'te kendi ülkesinde düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalyaya taşıdığında ise daha başarılı oldu.
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Dünya Kupası şampiyonu Henry teknik direktörlüğe dönebilir mi?
Belçika millî takımında iki dönem yardımcı antrenörlük de yapan Henry, son dönemde futbol yorumculuğuna odaklandı, ancak teknik direktörlüğe yeniden heves duyabilir mi? Bu soru, Arsenal'ın görkemli geçmişinde şampiyonluk yaşamış bir başka Fransız isim olan ve BetVictor Online Casino ile iş birliği kapsamında konuşan Grimandi'ye yöneltildiğinde, GOAL'e şunları söyledi: “Geri döneceğini sanmıyorum. Bu benim görüşüm, bilmiyorum.
“Bence şu anda futbol hakkında çok konuşuyor, çok fazla maç izliyor, olağanüstü bir futbol bilgisine sahip; her maçı izliyor. Bu yüzden bazen içten içe ‘Bunu denemeliyim’ diye düşünüyor olabilir. Ama bunun ne anlama geldiğini fark ettiğinde, ‘Hayır, şu anki hayatımı sürdürmek daha iyi’ diyordur.
“Çünkü bugünlerde teknik direktör olmak için hayatını futbola vermen, kendini futbola adaman gerekiyor. Üstelik kazanacağının, işini uzun süre koruyacağının hiçbir garantisi yok ve uzun vadeli bir proje üzerinde çalışamayacağını biliyorsun. Bu yüzden çok ama çok zor bir iş.
“Elbette Luis Enrique'yi görünce ‘Harika bir iş’ diyorsun, evet, ama böyle yalnızca bir iki örnek var; geri kalanında işler çok karmaşık. Bu yüzden Thierry'nin teknik direktörlüğe döneceğini düşünmüyorum. Futbola olan tutkusu onu geri dönmeye itebilir ama sanmıyorum.”
Arsenal, Henry'yi geri getirmeyi düşünmeli mi?
Henry’nin Arsenal’de perde arkasında, belki akademide bir görevde ya da Emirates Stadyumu’nda forvetlerle çalışmak isteyip istemeyeceği sorusu üzerine Grimandi şunları ekledi: “Kulüp için çok güzel, harika olurdu ama böyle isimler yaptıkları işin zirvesinde olmak ister.
“Akademide görev almak zor. Oysa oyuncuların çok şey öğrendiği dönem bu olduğu için futbolda en iyi teknik direktörü akademinin başına getirmenin önemli olduğunu düşünüyorum.
“Bilmiyorum ama tam zamanlı olmasa da yalnızca bir forvet antrenörü olarak sürece dahil olabilirse iyi bir fikir olur. Bunu yapmak isteyip istemediğini bilmiyorum.”
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Arsenal'ın 2026-27 fikstürü: Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig
Arsenal'in geçen sezon Premier League şampiyonluğunu yeniden kazanmasına rağmen hücumda hâlâ yaratıcılığa ihtiyaç duyduğu düşünülüyor. Kai Havertz düzenli olarak sahte dokuz rolünde oynatılırken, İsveçli forvet Viktor Gyokeres asıl 9 numara olarak henüz tam anlamıyla ikna edebilmiş değil.
Arsenal, son maçında takdire değer bir mücadele ortaya koyarak Allianz Arena'da Harry Kane ve Bayern Münih karşısında Şampiyonlar Ligi'nde 2-2'lik beraberlik aldı. Cumartesi günü Everton'ı ağırlayarak lig mücadelesine dönecek.
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