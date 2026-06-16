Forvet, en büyük uluslararası sahnede ağrı eşiğini aşarak oynamaya devam etmenin doğasında yatan risklerin farkında olduğunu belirterek, bir maçın tamamını oynayabilme kapasitesiyle ilgili teknik direktörünün endişelerine yanıt verdi.

Saka şunları söyledi: "Menajerle ters düşecek bir şey söylemek istemem. Ancak Mikel [Arteta], Arsenal'in sağlık ekibi ve İngiltere'nin sağlık ekibi arasında şunu söyleyebilirim: Mart ayından bu yana bana harika bir şekilde baktılar ve sahaya dönmeme ve takım için elimden geleni yapmama yardımcı oldular. Son birkaç aydır hiç bu kadar iyi hissetmemiştim. Oynamaya hazırım.

"Oyuncular için bu en büyük risktir, özellikle de formunuzun zirvesinde değilseniz. Ya oynamamayı ya da insanların sizi aynı şekilde yargılayacağını bilerek sahaya çıkmayı seçebilirsiniz. Sonuçta insanlar nasıl hissettiğinizi umursamıyor, sizden sonuç almanızı, performans göstermenizi bekliyorlar. Bu riski almaktan memnunum. Bence karşılığını aldım. Bunu yapmaya devam edeceğim. Ama Mart ayına göre çok daha iyi hissediyorum ve oynamaya hazırım."