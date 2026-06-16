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"Teknik direktörle ters düşmek istemiyorum" - Bukayo Saka, İngiltere'nin Hırvatistan'la oynayacağı Dünya Kupası açılış maçı öncesinde kondisyon konusunda "risk aldığını" itiraf etti
Saka, uzun süredir devam eden sakatlığıyla başa çıkıyor
Arsenal'in kanat oyuncusu, Mart ayında Manchester City ile oynanan Carabao Kupası finalinde yaşadığı Aşil tendonu sakatlığı nedeniyle zor günler geçiriyor ve bu durum onu yedi iç saha maçında forma giyememeye zorladı. Bu aksilikten sonra Saka, sadece bir kez 90 dakikayı tamamlayabildi ve en son Şampiyonlar Ligi finalinde erken bir zamanda oyundan çıktı. Son olarak Kosta Rika'ya karşı 3-0 kazanılan hazırlık maçında yedek kulübesinden oyuna giren Saka'nın fiziksel durumunun son derece dikkatli bir şekilde izlendiği, İngiltere teknik direktörü Tuchel tarafından kamuoyuna duyuruldu.
- Getty Images Sport
Winger tam hazır olduğunu açıkladı
Forvet, en büyük uluslararası sahnede ağrı eşiğini aşarak oynamaya devam etmenin doğasında yatan risklerin farkında olduğunu belirterek, bir maçın tamamını oynayabilme kapasitesiyle ilgili teknik direktörünün endişelerine yanıt verdi.
Saka şunları söyledi: "Menajerle ters düşecek bir şey söylemek istemem. Ancak Mikel [Arteta], Arsenal'in sağlık ekibi ve İngiltere'nin sağlık ekibi arasında şunu söyleyebilirim: Mart ayından bu yana bana harika bir şekilde baktılar ve sahaya dönmeme ve takım için elimden geleni yapmama yardımcı oldular. Son birkaç aydır hiç bu kadar iyi hissetmemiştim. Oynamaya hazırım.
"Oyuncular için bu en büyük risktir, özellikle de formunuzun zirvesinde değilseniz. Ya oynamamayı ya da insanların sizi aynı şekilde yargılayacağını bilerek sahaya çıkmayı seçebilirsiniz. Sonuçta insanlar nasıl hissettiğinizi umursamıyor, sizden sonuç almanızı, performans göstermenizi bekliyorlar. Bu riski almaktan memnunum. Bence karşılığını aldım. Bunu yapmaya devam edeceğim. Ama Mart ayına göre çok daha iyi hissediyorum ve oynamaya hazırım."
Başarı, özgüven getirir
Saka, Şampiyonlar Ligi maçları ve tarihi Premier Lig şampiyonluğunun ardından kampına geç katılan birkaç Arsenal yıldızından biri. Kanat oyuncusu, Noni Madueke gerektiğinde sağ kanatta onun yerine geçmeye hazırlanırken bile, bu ligdeki başarının milli takımda da büyük bir özgüvene dönüşeceğine inanıyor. Saka şunları ekledi: "Kazanmak için ne gerektiğini bilmek önemlidir ve şu anda bizde bu his var. Bu size daha fazla özgüven verir."
- Getty Images Sport
Tuchel kadro seçimi konusunda bir ikilemle karşı karşıya
İngiltere, Dallas'ta Hırvatistan'la oynayacağı Dünya Kupası L Grubu açılış maçı öncesinde Tuchel, ciddi bir taktiksel sorunla karşı karşıya. Üç Aslanlar, Boston'da Gana ve New York-New Jersey'de Panama ile oynayacakları sonraki grup maçlarına çıkmadan önce Saka'nın hassas durumunu dikkatli bir şekilde yönetmek zorunda. Bu yoğun program boyunca kadronun dayanıklılığını korumak, erken bir üstünlük kurmak ve grup aşamasını başarıyla geçmek için hayati önem taşıyor.