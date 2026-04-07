"Teknik direktöre güveniyoruz," dedi 22 yaşındaki oyuncu, Çarşamba günü (21:00) Paris Saint-Germain'de oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçı öncesinde.
Çeviri:
"Teknik direktöre güven": Florian Wirtz, Liverpool'da zor günler geçiren Arne Slot'a destek oluyor
Wirtz, Slot'a duyulan güvenin, Hollandalı teknik adamın geçen sezon Liverpool'u İngiltere şampiyonluğuna taşıması nedeniyle zaten oldukça yüksek olması gerektiğini vurguladı. Bu sezon da takımının "birçok iyi" maç çıkardığını belirtti.
"Daha iyi olmasını isterdik, ama durum bu," diyen Wirtz, "yine de hedeflerimiz var. Tek söyleyebileceğim, koça inandığımız ve yarın elimizden gelenin en iyisini yapmak istediğimizdir."
Ancak son zamanlarda durum pek de böyle değildi. Liverpool, son beş resmi maçından sadece birini kazandı. Özellikle geçen hafta sonu Manchester City'de oynanan FA Cup çeyrek finalinde alınan 0-4'lük yenilgi, takımın üzerinde hâlâ etkisini sürdürüyor.
Wirtz: "Birlikte hareket etmeliyiz ve umudumuzu kaybetmemeliyiz"
Ancak Wirtz kararlılıkla şöyle konuştu: "Kendimize inanıyoruz, harika karakterlere ve oyunculara sahip iyi bir kadromuz var ve bizi maça en iyi şekilde hazırlamaya çalışan iyi bir teknik direktörümüz var."
Prinzenpark'ta şampiyonun evinde galip gelmek için ne gerekiyor? "90 dakika boyunca enerji ve özveri dolu oynamak," dedi Wirtz, "aksi takdirde şansımız yok." Eğer bir gol yersek, "birlikte hareket etmeliyiz ve inancımızı kaybetmemeliyiz".
Geçen sezon Liverpool, son 16 turunda PSG'ye elenmişti. Reds, Fransa'da 1-0 kazanmış olsa da, Anfield Road'da 0-1 yenildikten sonra Paris, penaltı atışlarında (4-1) galip gelmişti.