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Teknik direktör yok mu? Sorun değil! Dale Vince, Forest Green Rovers'ın “egosu yüksek” teknik direktörlerden vazgeçme yönündeki radikal planını açıkladı
Ayrılan teknik direktörün yerini alışılmadık bir strateji alıyor
Forest Green, Savage'ın yaklaşık iki hafta önceki ayrılışının ardından yeni bir teknik direktör göreve getirmemeye karar verdi. Alışılmışın dışında hareket etmesiyle tanınan Vince, egosu yüksek teknik direktörlerin sık sık takıma fayda sağlamayan kötü kararlar aldığını düşünüyor. Kulüp, bu yöntemin nasıl işleyeceğini görmek için önümüzdeki birkaç maçta mevcut teknik ekibin işleri birlikte yürütmesine izin verecek.
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“Teknik direktör olmadan da iyiyiz”
Vince, ünlü teknik direktörlerin takımın aldığı kararlara çoğu zaman zarar verdiğini düşündüğü için kulübün bir teknik direktör aramadığını vurguladı.
Kulüpte şu anda neden boş bir pozisyon olmadığını açıklayan Vince, BBC Radio Gloucestershire'a şunları söyledi: “Gündemimizde kimse yok, görev için adı geçen kimse yok, şu anda boş bir pozisyon da yok. Şimdilik yeni bir şey deneyeceğiz, nasıl gittiğine bakacağız ve bizi nereye götüreceğini göreceğiz.
“Aslında Robbie olmadan ortada bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Teknik direktör olmadan da iyi olduğumuzu düşünüyorum. Futbolda gördüğüm şu: Takımların başında egosu yüksek teknik direktörler var ve onların her zaman en iyi kararları verdiğinden emin değilim.
“Karar alma açısından daha dengeli bir sonuca ulaşıp ulaşamayacağımızı görmek için farklı bir şey deneyeceğiz. Bir süre egosu yüksek bir teknik direktör olmadan devam edip ne olacağını göreceğiz.”
“Nasıl gideceğini göreceğiz”
Başkan, günlük antrenmanları zaten yürüttükleri için mevcut antrenörlerin işin üstesinden kolayca gelebileceğine inanıyor. Aynı yayında teknik ekibin iş yükünü nasıl paylaşacağını anlatırken şunları söyledi: “Şu anki durumumuzdan memnunuz. İşlerin nasıl gideceğine bakacağız; belki birkaç maç, belki bir ay boyunca. Asıl yükü zaten antrenör ekibi üstleniyordu, günlük antrenmanları onlar yürütüyordu. Takımı çok iyi tanıyorlar ve üçünün kendi aralarında çok dengeli, akılcı kararlar aldığını düşünüyorum.”
- Getty Images Sport
Zor günler geçiren takım kupada sınav verecek
Beş maçtır kazanamayan ve puan tablosunda 16. sıraya gerileyen Rovers’ın yeni planından kısa sürede sonuç alması gerekiyor. Sıradaki sınavı, 17 Ekim Cumartesi günü FA Cup dördüncü eleme turunda deplasmanda Chesham United’a karşı olacak. Bu eşleşmeden elenmek, kötü gidişat sürerken takımın moralini daha da bozacaktır.
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