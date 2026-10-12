Vince, ünlü teknik direktörlerin takımın aldığı kararlara çoğu zaman zarar verdiğini düşündüğü için kulübün bir teknik direktör aramadığını vurguladı.

Kulüpte şu anda neden boş bir pozisyon olmadığını açıklayan Vince, BBC Radio Gloucestershire'a şunları söyledi: “Gündemimizde kimse yok, görev için adı geçen kimse yok, şu anda boş bir pozisyon da yok. Şimdilik yeni bir şey deneyeceğiz, nasıl gittiğine bakacağız ve bizi nereye götüreceğini göreceğiz.

“Aslında Robbie olmadan ortada bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Teknik direktör olmadan da iyi olduğumuzu düşünüyorum. Futbolda gördüğüm şu: Takımların başında egosu yüksek teknik direktörler var ve onların her zaman en iyi kararları verdiğinden emin değilim.

“Karar alma açısından daha dengeli bir sonuca ulaşıp ulaşamayacağımızı görmek için farklı bir şey deneyeceğiz. Bir süre egosu yüksek bir teknik direktör olmadan devam edip ne olacağını göreceğiz.”