Teknik direktör transferi somutlaşıyor! RB Leipzig, Ole Werner'in yerine FC Bayern'in eski yıldızını kadrosuna katmak istiyor

RB, bir yıl önce Werner’i Werder’den kendi isteğiyle ayrılmasının ardından kadrosuna kattı ve yaklaşık 1,5 milyon euro transfer ücreti ödedi. Kağıt üzerinde bakıldığında, Werner’in performansı başarılı: Kulüp tarihinin en kötü Bundesliga sezonu olan 2024/25 sezonunun ardından – ki bu sezonun sonucunda RB uluslararası turnuvalara katılma şansını tamamen kaçırmıştı – Werner yönetiminde Leipzig, tarihinin en iyi sezonlarından birini yaşadı. 2016/17 sezonundaki en iyi puana sadece iki puan kalmıştı. Leipzig, sonunda rahat bir şekilde Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

Werner de 38 resmi maçta maç başına 1,95 puan ortalamasıyla Leipzig'in teknik direktörler tarihindeki en üst sıralarda yer alıyor. Üstelik bunu, büyük bir sportif baskı altında RB'de radikal bir dönüşümü yönetmek zorunda kalmasına rağmen başardı. Çünkü RB, Benjamin Sesko, Xavi Simons ve Lois Openda ile önceki sezonun en iyi üç golcüsünü kaybetti. Ayrıca, Yussuf Poulsen ve Kevin Kampl gibi az sayıdaki sembol isimlerden ikisi de kulüpten ayrıldı.

Ancak Werner, takımı arkasına aldı ve birçok oyuncunun bir üst seviyeye çıkmasına yardımcı oldu. Christoph Baumgartner, Nicolas Seiwald ve tabii ki en önemli yeni transfer Yan Diomande, bunun sadece üç örneği.