Radio Marca Baleares, RCD Mallorca'nın şu anki teknik direktörüne Bundesliga'dan bir teklif geldiğini bildirdi. La Ultima Hora'nın verdiği bilgilere göre teklif RB Leipzig'den geliyor. Buna göre Demichelis, Mallorca'dan ayrılıp Bundesliga'ya geçecek.
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Teknik direktör transferi somutlaşıyor! RB Leipzig, Ole Werner'in yerine FC Bayern'in eski yıldızını kadrosuna katmak istiyor
2003 ile 2011 yılları arasında FC Bayern Münih formasıyla 259 resmi maça çıkan 45 yaşındaki Demichelis, La Liga'dan küme düşen takımla kısa süre önce sözleşmesini iki yıl uzatmıştı. Ancak sözleşmesinde bir çıkış maddesi bulunduğu ve bu maddenin şimdi Saksonya ekibi tarafından devreye sokulduğu anlaşılıyor.
Demichelis, kulübü Segunda Division'a düşmekten kurtarmak için 1 Mart'ta adaya gelmişti. Ancak bu girişim başarısız oldu; Mallorca'nın kenar çizgisinde geçirdiği on iki resmi maçta Arjantinli teknik adam, maç başına 1,5 puan ortalaması yakaladı.
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Demichelis dokuz yıldır teknik direktör olarak çalışıyor
Demichelis, antrenörlük kariyerine 2017 yılında, futbolcu olarak son forma giydiği kulüp olan FC Malaga'da başladı. Orada baş antrenörler Michel ve Jose Gonzalez'in yardımcılığını yaptı.
Ardından Almanya'nın rekor şampiyonu olan takıma geri döndü, U19 takımının ve ardından da ikinci takımın başına geçti. Ocak 2023'te memleketine dönerek Buenos Aires'teki köklü kulüp River Plate'e katıldı.
Sezon sonunda Demichelis, kulüple şampiyon oldu ve iki kupa daha kazandı. Ağustos 2024'te Meksika'nın CF Monterrey takımına katıldı ve geçen yılın Mayıs ayında buradaki görevine son verdi.
Werner, Leipzig'de iki kez kovulmanın eşiğine gelmişti
Leipzig'de, Werner'in sadece bir sezonun ardından görevden alınacağına dair söylentiler son zamanlarda yeniden alevlendi. 38 yaşındaki teknik direktörle olan işbirliği konusunda farklı görüşlerin hakim olduğu söyleniyordu.
RB'de farklı akımlar olduğu söyleniyor: Bir yanda Red Bulls Global Head of Soccer Jürgen Klopp'un ekibi var; bu ekip Werner'in çalışmalarını eleştirel bir gözle görüyor ve eski Bremenli teknik adamın ayrılmasını destekliyor. Öte yandan, Leipzig yetkilileri koçlarını savunuyor ve onu iki kez kovulmaktan kurtardıkları söyleniyor.
Sky'da Klopp ve ekibi hakkında şunlar söylendi: "Yetki ekibinin istediği olsaydı, Werner çoktan görevinden alınmış olurdu."
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Werner'in Leipzig'deki puan ortalaması 1,95
RB, bir yıl önce Werner’i Werder’den kendi isteğiyle ayrılmasının ardından kadrosuna kattı ve yaklaşık 1,5 milyon euro transfer ücreti ödedi. Kağıt üzerinde bakıldığında, Werner’in performansı başarılı: Kulüp tarihinin en kötü Bundesliga sezonu olan 2024/25 sezonunun ardından – ki bu sezonun sonucunda RB uluslararası turnuvalara katılma şansını tamamen kaçırmıştı – Werner yönetiminde Leipzig, tarihinin en iyi sezonlarından birini yaşadı. 2016/17 sezonundaki en iyi puana sadece iki puan kalmıştı. Leipzig, sonunda rahat bir şekilde Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı.
Werner de 38 resmi maçta maç başına 1,95 puan ortalamasıyla Leipzig'in teknik direktörler tarihindeki en üst sıralarda yer alıyor. Üstelik bunu, büyük bir sportif baskı altında RB'de radikal bir dönüşümü yönetmek zorunda kalmasına rağmen başardı. Çünkü RB, Benjamin Sesko, Xavi Simons ve Lois Openda ile önceki sezonun en iyi üç golcüsünü kaybetti. Ayrıca, Yussuf Poulsen ve Kevin Kampl gibi az sayıdaki sembol isimlerden ikisi de kulüpten ayrıldı.
Ancak Werner, takımı arkasına aldı ve birçok oyuncunun bir üst seviyeye çıkmasına yardımcı oldu. Christoph Baumgartner, Nicolas Seiwald ve tabii ki en önemli yeni transfer Yan Diomande, bunun sadece üç örneği.