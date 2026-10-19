Jonathan Moscrop
Çeviri:
“Teknik direktör talimatlar veriyor ama...” Juventus’un çöküşünde Gleison Bremer, Luciano Spalletti ile ilgili soruları yanıtladı
Lazio'nun ilk golü atmasının ardından Juventus dağıldı
Juventus, Allianz Stadyumu'nda Lazio'ya 3-0 yenilerek hayal kırıklığı yaşadı. Ev sahibi ekip, 37. dakikada ilk golü yedikten sonra dağıldı. Juventus, Alajbegovic ve Nick Woltemade ile erken fırsatlar yakalasa da Oliver Provstgaard'ın kafa golüyle Lazio'yu öne geçirmesinin ardından toparlanamadı.
Lazio, ikinci yarıda Juventus'un yaşadığı hayal kırıklığından yararlandı ve Gustav Isaksen ile Fisayo Dele-Bashiru'nun golleriyle farkı açtı.
Bu yenilgide, cezalı teknik direktör Luciano Spalletti takımının kontrolü kaybedişini tribünden çaresizce izledi.
- Getty Images Sport
Bremer, Spalletti'yi savunuyor ve oyuncuları sorumluluk almaya çağırıyor
Spalletti'nin çalışma yöntemlerinin değişmesi gerekip gerekmediğine ilişkin basının sorularını yanıtlayan Bremer, sorumluluğun tamamen oyuncularda olduğunu vurguladı. Bremer, "Doğru, teknik direktör talimatlar veriyor ama bunları sahada uygulaması gereken biziz," dedi.
"Golü yiyene kadar pozisyonlar bulduk ve iyi oynadık. Bu yüzden ilk fırsatlarında gol atmaları bizde büyük bir hayal kırıklığı yarattı."
"Bunu derhal çözmemiz gerekiyor," diye konuştu Bremer, Sky Sport Italia'ya yaptığı açıklamada.
Erken gelen gol Juventus’un ilk 11’inde hayal kırıklığı yarattı
Bremer, Lazio'nun fırsatları gole çevirmedeki başarısının takımın özgüvenini sarstığını ve taktik disiplinin bozulmasına yol açtığını kabul etti. Bremer, "Hatalarımızı analiz edip hemen yeniden toparlanmalıyız, çünkü başka bir şeye ayıracak vaktimiz yok" dedi.
"Yardım etmeye çalışıyorum, onlarla konuşuyorum... Onları belli bir noktaya kadar teşvik edebiliriz ama yapabileceğimiz bu kadar."
Takımın aksilikler karşısında zorlanmasına ilişkin ise "Bazıları diğerlerinden daha güçlü bir karaktere sahip" dedi.
- BSR Agency
Juventus bir an önce toparlanmaya odaklandı
Serie A puan tablosunda gerileyen ve liderin sekiz puan gerisinde kalan Juventus'un acilen kendini sorgulaması gerekiyor.
Spalletti ve ekibi, yaklaşan lig maçları öncesinde oyuncuların performanslarını değerlendirecek.
Lazio, bir sonraki lig maçından önce mental gücünü ve istikrarını yeniden kazanmayı hedefliyor.
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