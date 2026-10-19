Bremer, Lazio'nun fırsatları gole çevirmedeki başarısının takımın özgüvenini sarstığını ve taktik disiplinin bozulmasına yol açtığını kabul etti. Bremer, "Hatalarımızı analiz edip hemen yeniden toparlanmalıyız, çünkü başka bir şeye ayıracak vaktimiz yok" dedi.

"Yardım etmeye çalışıyorum, onlarla konuşuyorum... Onları belli bir noktaya kadar teşvik edebiliriz ama yapabileceğimiz bu kadar."

Takımın aksilikler karşısında zorlanmasına ilişkin ise "Bazıları diğerlerinden daha güçlü bir karaktere sahip" dedi.