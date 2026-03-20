Teknik direktör Max Allegri, Christian Pulisic ve Rafael Leao'nun soyunma odasındaki tartışmanın ardından yeniden "barıştığını" söyledi
Çatışmanın Kökü: Lazio Mağlubiyeti Gerginliği Alevlendirdi
AC Milan'da gerginlik, 29. haftada Lazio'ya karşı alınan 1-0'lık kıl payı yenilginin ardından doruk noktasına ulaştı. Anlaşmazlık, Leao'nun oyundan çıkmasının ardından Allegri'nin kucaklama girişimini açıkça geri çevirmesiyle saha kenarında başladı. Ancak, Portekizli yıldızın öfkesinin asıl kaynağı, birkaç dakika önce net bir gol fırsatını kaçıran takım arkadaşı Pulisic'ti. Saha içindeki bu anlaşmazlık, kapılar ardında "her zamankinden daha şiddetli" bir sözlü çatışmaya yol açtı. Haberlere göre, iki önemli forvet, maçın bitiş düdüğünden sonra da uzun süre devam eden bir tartışma sırasında birbirlerinden taktiksel açıklamalar talep ederek soyunma odasında hararetli bir tartışmaya girdi.
Olimpico'daki gerginliğin ardından barış yeniden sağlandı
Maç öncesi basın toplantısında Allegri, bu olayı hemen önemsiz göstererek, iki forvetin hararetli tartışmalarının ardından barıştıklarını doğruladı.
Teknik direktör şöyle açıkladı: "Tartışmanın ardından her zaman barış gelir. Futbolda bu tür şeyler olur... Roma'da Rafa'yı oyundan aldığımda onu sakinleştirmek için ne dedim? 'Seni görmedi, yoksa sana pas verirdi.' Futbolda pas vermek için boşta olan oyuncuyu görmen gerekir ve Pulisic onu görmediği için pas vermedi. Bu daha önce de oldu. Futbolda fark, son pas seçimindedir."
Forvetler için bir uyarı
Leao ve Pulisic arasındaki uyumsuz ortaklığa değinen Allegri, bu ikilinin yaşadığı zorlukları zamanlaması kötü olan sakatlıklara bağladı, ancak tüm hücum hattına sert bir uyarıda bulundu. Bu sezon Milan’ın en golcü oyuncuları olmalarına rağmen —Leao 22 maçta Serie A’da 9 gol, Pulisic ise 8 gol attı— ikili, yan yana oynadıkları 595 dakikada toplamda sadece 2 gol atabildi.
Teknik direktör şunları söyledi: "Sakatlıklar yaşadılar. Biri iyi bir hazırlık dönemi geçirdi ama sonra bir sorun yaşadı. Diğeri ise milli takımda sakatlandı. Ancak şimdi önümüzde çok önemli iki ay var ve Fullkrug ve Nkunku gibi ikisinin de iyi performans göstermesi önemli. Tüm forvetlerin uyanması gerekiyor. Gol önünde hassasiyet ve bitiricilik konusunda dikkatli olmalılar."
Leao’nun 9 numara pozisyonundaki taktiksel çok yönlülüğü
Son olarak Allegri, Leao’nun taktiksel gelişimine değindi ve Portekizli yıldızın, 90 dakika boyunca takımın geri kalanıyla uyumunu sürdürebilirse daha merkezi bir pozisyonda oynayabilecek niteliklere sahip olduğunu belirtti.
Allegri sözlerini şöyle tamamladı: "Rafa hem ilk hem de ikinci forvet olarak oynayabilir. Pazar günü ve Cremona'da yaptığı derin ataklara bakmak, onun 9 numara olabileceğini anlamak için yeterli. Sol kanatta açıldığında kendini rahat hissediyor, ancak top ona ulaşmazsa oyundan düşüyor."
