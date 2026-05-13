Teknik direktör koltuğunda büyük bir sürpriz mi? Real Madrid, Jose Mourinho'nun yerine B planı olarak eski Bundesliga teknik direktörlerini değerlendiriyor gibi görünüyor

Buna göre, Başkan Florentino Perez liderliğindeki yönetim, Alvaro Arbeloa'nın yerine geçecek isim için çeşitli seçenekleri değerlendiriyor; Matarazzo'nun temel ve oldukça modern oyun anlayışı Real Madrid'de takdir görüyor ve bu nedenle Blancos'ta büyük bir popülerliğe sahip.

Bununla birlikte rapor, 48 yaşındaki Amerikalı teknik adamın Real'e transferinin pek olası olmadığını da vurguluyor. Madrid'de hâlâ Mourinho'nun yeni teknik direktör olması yönünde net bir görüş hakim ve Belçikalı transfer uzmanı Sacha Tavolieri'ye göre transferin anlaşması çoktan imzalandı.

Buna göre, Madrid kulübünün resmi açıklaması önümüzdeki hafta yapılacak. Zaten geçtiğimiz günlerde Mourinho'nun eski kulübüne geri döneceğine dair işaretler vardı. "The Special One", 2027 yılına kadar süren Benfica sözleşmesinde 3 milyon euro tutarında bir çıkış maddesi bulunuyor.