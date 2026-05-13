Radio Marca muhabiri Raul Varela'nın bildirdiğine göre, Real Madrid, Portekizli teknik direktörün Madrid'e transferi gerçekleşmezse, 'The Special One'a alternatif olarak eski Bundesliga teknik direktörü Pellegrino Matarazzo'yu gündemine aldı.
Çeviri:
Teknik direktör koltuğunda büyük bir sürpriz mi? Real Madrid, Jose Mourinho'nun yerine B planı olarak eski Bundesliga teknik direktörlerini değerlendiriyor gibi görünüyor
Buna göre, Başkan Florentino Perez liderliğindeki yönetim, Alvaro Arbeloa'nın yerine geçecek isim için çeşitli seçenekleri değerlendiriyor; Matarazzo'nun temel ve oldukça modern oyun anlayışı Real Madrid'de takdir görüyor ve bu nedenle Blancos'ta büyük bir popülerliğe sahip.
Bununla birlikte rapor, 48 yaşındaki Amerikalı teknik adamın Real'e transferinin pek olası olmadığını da vurguluyor. Madrid'de hâlâ Mourinho'nun yeni teknik direktör olması yönünde net bir görüş hakim ve Belçikalı transfer uzmanı Sacha Tavolieri'ye göre transferin anlaşması çoktan imzalandı.
Buna göre, Madrid kulübünün resmi açıklaması önümüzdeki hafta yapılacak. Zaten geçtiğimiz günlerde Mourinho'nun eski kulübüne geri döneceğine dair işaretler vardı. "The Special One", 2027 yılına kadar süren Benfica sözleşmesinde 3 milyon euro tutarında bir çıkış maddesi bulunuyor.
- (C)Getty Images
Matarazzo, Real Sociedad ile Copa del Rey'i kazandı
Matarazzo ise şu anki kulübü Real Sociedad ile 2027 yılına kadar süren bir sözleşmeye sahip. VfB Stuttgart ve TSG Hoffenheim’ın eski teknik direktörü, Aralık 2025’in sonunda Bask ekibiyle anlaşmış ve daha önce krizde olan takımı yeniden üst sıralara taşıyarak Copa del Rey’de kupa zaferine ulaştırmıştı.
Böylece, Real Sociedad'ın şu anda İspanya LaLiga'da sekizinci sırada olmasına rağmen, önümüzdeki sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği kesinleşti.