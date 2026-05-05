Sky'ın haberine göre, Amiri, sözleşmesi 2028'e kadar Mainz ile devam etmesine rağmen yaz aylarında kulüpten ayrılmak istiyor. Son bir büyük sözleşme imzalayabileceği sportif bir meydan okuma arıyor. 29 yaşındaki oyuncu, geçen yazdan beri ünlü menajer Pini Zahavi tarafından temsil ediliyor ve Zahavi, Amiri için olası seçenekleri şimdiden araştırmaya başlamış. Bunlardan biri Galatasaray İstanbul, ancak Suudi Arabistan'a transfer de Amiri için bir seçenek olabilir.
Teknik direktör ikna olmamış olsa da: Galatasaray'ın transfer listesinde bir Alman milli oyuncu olduğu görülüyor
Galatasaray, geçen yılki büyük yatırımların ardından bu yaz da transfer atağı planlıyor. Bu konuda Amiri’nin kulüpte bazı destekçileri var; ancak teknik direktör Okan Buruk (henüz) ikna olmuş değil ve orta saha hücum pozisyonu için başka oyuncuları tercih ediyor.
Geçtiğimiz sezon öncesinde Galatasaray, Victor Osimhen (SSC Napoli) için 75 milyon euroluk transfer ücretiyle Türkiye'deki transfer rekorunu kırmakla kalmamış, aynı zamanda Leroy Sané (FC Bayern Münih) ve Ilkay Gündoğan'ı (Manchester City) bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. Ayrıca Wilfried Singo (31 milyon euro, Monaco) ve Uğurcan Çakır (27,5 milyon euro, Trabzonspor) da takıma katıldı.
Nadiem Amiri hâlâ Dünya Kupası'na katılmayı umuyor
Amiri, Ocak 2024'te sadece 1 milyon euroluk transfer ücreti karşılığında Leverkusen'den Mainz'a transfer oldu. Transfermarkt.de'ye göre, gösterdiği güçlü performanslar sayesinde piyasa değeri şu anda yeniden 17 milyon euroya yükseldi.
Almanya milli takımında dokuz maça çıkan Amiri, uzun bir aradan sonra 2025 yılında milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann tarafından tekrar kadroya çağrıldı. RTV/ntv'ye verdiği röportajda, bu yaz düzenlenecek Dünya Kupası'na katılma umuduyla ilgili olarak "Dünya Kupası benim için en büyük şey, orada Almanya için oynamak. Şu anda 29 yaşındayım ve bu muhtemelen benim son şansım olacak" dedi.
Nadiem Amiri'nin Mainz 05'teki 2025/26 sezonu:
Oyunlar: 33 Oynama süresi: 2678 Goller: 16 Asist: 4