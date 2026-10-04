Genç forvet Estevao, Brezilya'nın Vivekananda Yuba Bharati Krirangan Stadyumu'nda Hindistan'ı hazırlık maçında rahat bir şekilde 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada bireysel olarak olağanüstü bir performans sergiledi. 19 yaşındaki oyuncu 27. dakikada kilidi açtıktan sonra Pedro'nun golü için de isabetli bir asist yaptı.

Bu maç, Estevao'nun Kasım 2025'ten bu yana Brezilya Milli Takımı formasıyla attığı ilk gol oldu.

Sakatlıklar, daha önce hücum oyuncusunu mart ayındaki milli ara ve Dünya Kupası kampanyası sırasında kenarda bırakmıştı.