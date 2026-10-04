Hindustan Times
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'Teknik direktör bana güveniyor!' - Estevao, Brezilya'ya dönüşünde yıldızlaştıktan sonra iddialı bir itirafta bulundu
Estevao, Kolkata'da attığı açılış golüyle milli takıma dönüşünü taçlandırdı
Genç forvet Estevao, Brezilya'nın Vivekananda Yuba Bharati Krirangan Stadyumu'nda Hindistan'ı hazırlık maçında rahat bir şekilde 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada bireysel olarak olağanüstü bir performans sergiledi. 19 yaşındaki oyuncu 27. dakikada kilidi açtıktan sonra Pedro'nun golü için de isabetli bir asist yaptı.
Bu maç, Estevao'nun Kasım 2025'ten bu yana Brezilya Milli Takımı formasıyla attığı ilk gol oldu.
Sakatlıklar, daha önce hücum oyuncusunu mart ayındaki milli ara ve Dünya Kupası kampanyası sırasında kenarda bırakmıştı.
- Hindustan Times
Hücum oyuncusu, Ancelotti'nin güvenini övdü ve gol formunu değerlendirdi
Maçın bitiş düdüğünün ardından konuşan Estevao, yeteneklerine güvendiği için teknik direktör Carlo Ancelotti'ye teşekkür etti. Kanat oyuncusu, İtalyan teknik adamın yönetiminde takımın kilit isimlerinden biri haline geldi ve attığı altı golle takımın gol krallığı sıralamasında Vinicius Junior'ın (sekiz gol) ardından ikinci sırada yer aldı.
Estevao, maç ritmi kazanmanın gelişimini sürdürmesi açısından hayati önem taşıdığını belirtti.
"Milli takıma yardımcı olmak, gol atmak ve oynamak her zaman bir onur," diyen Estevao sözlerini şöyle sürdürdü: "Hocamız bana güvenen birisi, ben de bunu sahada göstermeye çalışıyorum. Süre almak, özellikle de Brezilya için, bir onur. Bu yüzden o dakikaların yeniden ritim kazanmam açısından benim için çok önemli olduğunu düşünüyorum."
Forward, gelişim için hâlâ alan olmasına rağmen takımın ilerleme kaydettiğini vurguladı
Estevao, FIFA Super Date kapsamındaki üç maçta da önemli bir rol oynadı; Townsville'de Avustralya ile 1-1 berabere kalınan maça ve Hindistan'daki 4-0'lık galibiyete ilk 11'de başladı. Kadronun iki galibiyet ve bir beraberlik almasına rağmen taktik anlamda daha fazla gelişime ihtiyaç olduğunu vurguladı.
Doğrudan driblingleri ve bağlantı oyunu, Hindistan'ın savunma yapısını defalarca bozdu.
Estevao, "Oyunumuzda hâlâ çok gelişmemiz gerektiğini biliyoruz" dedi. "Ama bu milli aradan iki galibiyet ve bir beraberlikle çıkıyoruz. Neyi geliştirmemiz gerektiğini bildiğimize inanıyorum ve gelecek çağrılarda bunun üzerine gideceğiz."
- NurPhoto
Genç yıldız, Singapur penceresinde başarının sürmesini hedefliyor
Estevao şimdi, kasım ayında Singapur'da Singapur ve Japonya'ya karşı oynanacak hazırlık maçlarında milli takıma yeniden katılmadan önce kulüp futboluna dönüyor. Hücum oyuncusu, golcülük ivmesini korumayı ve ilk 11'de kalıcı bir yer edinmeyi hedefliyor.
Brezilya, uluslararası takvimine 14 Kasım'da Japonya karşısında devam edecek.
Estevao, milli takımdaki etkileyici gol sayısını daha da artırmayı hedefliyor.
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