"Teklifimiz hâlâ geçerli": FC Barcelona, Atlético Madrid’den Julian Alvarez’in transferiyle ilgili dramda bir adım daha atıyor

Barça Başkanı Joan Laporta, Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: “Atletico ile doğrudan görüştüm. Henüz yerine geçecek bir oyuncu bulamadıkları için onu satmak istemiyorlar, ancak teklifimizin hâlâ geçerli olduğunu açıkça belirttik,” diye açıkladı.

Barça, Arjantinli dünya şampiyonu oyuncu için Haziran ayında 120 milyon avro olduğu iddia edilen bir teklif sunmuştu ve bu teklif, Atlético'da büyük alay konusu olmuştu. Birkaç son derece açık paylaşımın yanı sıra, kulüp başkanı Miguel Angel Gil, EFE haber ajansına Barcelona hakkında şunları söyledi: "Bize, oyunculara, medyaya ve hatta kendi taraftarlarına yalan söylüyorlar. Aslında hiç hazır olmadıkları bir transferi gerçekleştirebileceklerini herkese inandırmaya çalışıyorlar. Barcelona'nın böyle davranması ilk kez olmuyor."

Somut olarak, Athletic Club’tan Nico Williams’ı transfer etmek için yapılan ancak sonuçsuz kalan çabaları kastetti; Williams, Barça’nın kendisini maç kadrosuna kaydedebileceğine dair garanti verememesi nedeniyle sonunda kulübünde kalmıştı.