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Joan Laporta AFP/Josep Lago
Daniel Buse

Çeviri:

"Teklifimiz hâlâ geçerli": FC Barcelona, Atlético Madrid’den Julian Alvarez’in transferiyle ilgili dramda bir adım daha atıyor

La Liga
Barcelona
J. Alvarez
Atletico Madrid

FC Barcelona, Real Madrid’in de ilgilendiği Atlético Madrid’den Julian Alvarez’i kadrosuna katma konusunda elinde iyi kozlar olduğunu düşünüyor.

Barça Başkanı Joan Laporta, Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: “Atletico ile doğrudan görüştüm. Henüz yerine geçecek bir oyuncu bulamadıkları için onu satmak istemiyorlar, ancak teklifimizin hâlâ geçerli olduğunu açıkça belirttik,” diye açıkladı. 

Barça, Arjantinli dünya şampiyonu oyuncu için Haziran ayında 120 milyon avro olduğu iddia edilen bir teklif sunmuştu ve bu teklif, Atlético'da büyük alay konusu olmuştu. Birkaç son derece açık paylaşımın yanı sıra, kulüp başkanı Miguel Angel Gil, EFE haber ajansına Barcelona hakkında şunları söyledi: "Bize, oyunculara, medyaya ve hatta kendi taraftarlarına yalan söylüyorlar. Aslında hiç hazır olmadıkları bir transferi gerçekleştirebileceklerini herkese inandırmaya çalışıyorlar. Barcelona'nın böyle davranması ilk kez olmuyor." 

Somut olarak, Athletic Club’tan Nico Williams’ı transfer etmek için yapılan ancak sonuçsuz kalan çabaları kastetti; Williams, Barça’nın kendisini maç kadrosuna kaydedebileceğine dair garanti verememesi nedeniyle sonunda kulübünde kalmıştı. 

  • Alvarez’in en çok gitmek istediği kulübün Barça olduğu söyleniyor. Alvarez, 2030’a kadar süren sözleşmesine rağmen, sadece bir yıl sonra Atlético’dan ayrılmak istediğini açıklamıştı. “Bir transferin herkes için en iyisi olacağına inanıyorum. Hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum,” dedi ESPN’e. 

    Dünya Kupası öncesinde Real Madrid de bu forvet için yapılan transfer yarışına dahil olmuştu. "Los Blancos", resmi bir basın açıklamasıyla Alvarez için 150 milyon avroluk bir teklif sunduklarını, ancak bu teklifin Atlético tarafından reddedildiğini duyurdu. Görünüşe göre Colchoneros, 500 milyon avroluk belirlenen transfer bedelinde ısrar ediyor – bu, dünyadaki hiçbir kulübün masaya koymayacağı bir rakam. 

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  • Julian AlvarezGetty Images

    Joan Laporta: "Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz"

    "Şu anda sergiledikleri davranışta hiçbir mantık göremiyorum," dedi Laporta, görüşmeye pek istekli görünmeyen Atlético yetkilileri hakkında. "Çok çaba sarf ediyoruz," diyerek kulübünün Alvarez konusunda ısrarcı olacağını vurguladı. 

    Julian Alvarez, 2025 yazında 75 milyon avroluk transfer ücreti karşılığında Manchester City’den Atlético’ya transfer olmuştu.

  • Julian Alvarez’ın 25/26 sezonundaki istatistikleri:

    Oyunlar: 49
    Oynama süresi: 3549
    Goller: 20
    Asist: 9