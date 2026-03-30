Milan, teklifi yükseltmedi ve André transferinden kesin olarak vazgeçti: MilanNews.it'in haberine göre, Rossoneri kulübü, artık Şeytan'ın formasını giymeye çok yakın görünen 19 yaşındaki Corinthians orta saha oyuncusu için yapılan yarıştan çekilme kararı aldı. Bu kararın nedeni, Brezilyalı kulübün başkanının müdahalesi oldu; başkan, görüşmeleri durdurup satın alma koşullarını değiştirerek anlaşmanın bozulmasına neden oldu.
Çeviri:
Teklif yok; Milan, André transferinden kesin olarak vazgeçti
BREZİLYA'DAN HABERLER
Öğleden sonra ESPN Brezilya, André'yi kadrosuna katmak için Timao'ya yapılan yeni bir tekliften bahsetmişti; 22 milyon avroluk teklif, 18 milyon avroluk sabit bir kısmın yanı sıra spor hedeflerine bağlı bonuslarla bağlantılı 4 milyon avroluk bir kısmından oluşuyordu. Bu teklifle oyuncunun ekonomik haklarının %70'i satın alınacaktı. 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, anlaşmanın başarılı bir şekilde sonuçlanmasını sağlamak amacıyla transfer bedelinin %30'unu devretme olasılığını da gündeme getirmişti.
MÜZAYEDE YOK
Corinthians ise Benfica ve Atlético Madrid gibi diğer kulüplerin ilgisinden güç alarak teklifi değerlendirmek için zaman kazanmıştı: Üç taksitte satın almayı kararlaştıran Milan, Brezilya kulübünün başkanı Osmar Stabile'nin, Corinthians'ın hukuk departmanı ön anlaşmayı onaylayan belgeleri hazırlamış olmasına rağmen kesin onay vermemesi üzerine, bir açık artırmaya katılmamak için müzakere masasından ayrılmaya karar verdi. Dolayısıyla André için Rossoneri yok: Brezilyalı oyuncu Milano'ya gelmeyecek.