"Tekerlekli sandalyede bile oynar!" - Harry Kane'e Real Madrid maçı için forma giymesi gerektiği söylendi; Joshua Kimmich ve Vincent Kompany ise sakat Bayern forveti hakkında son gelişmeleri aktardı

Bu sezon tüm turnuvalarda 48 gol atıp 5 asist yapan Kane, ayak bileği sorunları nedeniyle Bayern'in Freiburg'da 3-2 kazandığı maçta forma giyemedi; şimdi ise tüm gözler, bu prestijli turnuvada Real Madrid ile oynanacak ilk maçta. Münih'in sağlık ekibi, İngiltere milli takım kaptanını Salı gecesi oynanacak bu dev karşılaşmaya yetiştirmek için yoğun bir çaba içinde.

Sportif direktör Max Eberl, Breisgau'daki galibiyetin ardından Sky Germany'e verdiği demeçte, forvetin şu anki iyileşme süreci hakkında bilgi verdi. "Fizyoterapistler bu konu üzerinde çalışıyor. O sürekli kulüpte ve tedavi görüyor. Her şeyin yoluna gireceğine inanıyoruz," diye umutla açıkladı Eberl.