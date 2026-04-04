"Tekerlekli sandalyede bile oynar!" - Harry Kane'e Real Madrid maçı için forma giymesi gerektiği söylendi; Joshua Kimmich ve Vincent Kompany ise sakat Bayern forveti hakkında son gelişmeleri aktardı
Bernabeu için net bir hedef
Bu sezon tüm turnuvalarda 48 gol atıp 5 asist yapan Kane, ayak bileği sorunları nedeniyle Bayern'in Freiburg'da 3-2 kazandığı maçta forma giyemedi; şimdi ise tüm gözler, bu prestijli turnuvada Real Madrid ile oynanacak ilk maçta. Münih'in sağlık ekibi, İngiltere milli takım kaptanını Salı gecesi oynanacak bu dev karşılaşmaya yetiştirmek için yoğun bir çaba içinde.
Sportif direktör Max Eberl, Breisgau'daki galibiyetin ardından Sky Germany'e verdiği demeçte, forvetin şu anki iyileşme süreci hakkında bilgi verdi. "Fizyoterapistler bu konu üzerinde çalışıyor. O sürekli kulüpte ve tedavi görüyor. Her şeyin yoluna gireceğine inanıyoruz," diye umutla açıkladı Eberl.
Kimmich'in ilginç tekerlekli sandalye iddiası
Takım arkadaşı Joshua Kimmich, Kane'in durumu konusunda özellikle kendinden emindi. Almanya kaptanı, rekor kıran golcünün olmadığı bir çeyrek finali hayal bile edemiyor ve İngiliz oyuncunun önemini vurgulamak için çarpıcı bir benzetme kullandı. Kimmich, "Orada tekerlekli sandalyede bile oynar," diyerek sert bir tavır sergiledi ve ekledi: "Salı günü sahada ve formda olmasını bekliyorum."
Bu tutum, Freiburg'da gerçekleştirdiği muhteşem geri dönüşün ardından büyük bir ivmeyle İspanya'ya giden takımın ruhunu yansıtıyor. Cumartesi günü 0-2 geride olmasına rağmen, Münih ekibi maçı kendi lehine çevirdi. Bu galibiyetle ikinci sıradaki Borussia Dortmund'un 9 puan önüne geçen takım, Bundesliga şampiyonluğunu garantilemeye önemli bir adım attı.
Kompany içgüdülerine güveniyor
Hafta sonu Michael Olise, Konrad Laimer ve Dayot Upamecano gibi ilk 11'in düzenli oyuncularını dinlendiren teknik direktör Vincent Kompany de duruma olumlu bakıyor. Teknik direktör, forvetinin dayanıklılığına güveniyor. Belçikalı teknik adam, "İçgüdülerim bana onun sahaya çıkabileceğini söylüyor" dedi.
Madrid'deki maçta daha fazla risk almamak için, son zamanlarda sakatlık geçiren Jamal Musiala ve Alphonso Davies, Freiburg maçında sadece ikinci yarıda oyuna girdi.
Real'in puan kaybının ardından Bayern'in avantajı mı?
Bayern, Kane ile ilgili endişelere rağmen bir galibiyetle bu deplasmana çıkarken, Real Madrid için yapılan son hazırlık maçı hiç de ideal geçmedi. Madrid, Mallorca'ya yenildi; bu sonuç, Bernabeu'da kendi seyircisi önünde oynayacak Álvaro Arbeloa'nın takımının üzerindeki baskıyı daha da artırdı.