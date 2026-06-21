AFP
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"Tek kelimeyle mükemmel bir futbolcu" - Lionel Messi, Frenkie de Jong'u hayran bırakıyor; şu anki Barcelona yıldızı, tüm zamanların en iyisiyle (GOAT) birlikte oynamanın "özel" deneyimini anlatıyor
Bu oyuna karşı ömür boyu süren bir tutku
Hollanda’nın Dünya Kupası’nda İsveç’i mağlup etmesinin ardından Hollanda haber kanalı NOS’a konuşan De Jong, kariyerine dair değerlendirmelerde bulundu. Milli takım, Japonya ile 2-2 berabere kalıp İsveç’i 5-1 mağlup ettikten sonra F Grubu’nda dört puanla lider konumda bulunuyor.
Büyük baskıya rağmen orta saha oyuncusu, futbola olan derin tutkusunun hiç değişmediğini vurguladı. “Bu benim işim olsa da hâlâ benim hobim,” diye açıkladı. “Futbol oynamaktan çok keyif alıyorum ve kendimi tamamen bu oyuna kaptırabiliyorum; bu bana büyük bir zevk veriyor. Elbette, bir oyun parkında arkadaşlarla futbol oynamaya kıyasla çok daha fazla şey söz konusu. Ama futbola başladığınızda hissettiğiniz duygu hâlâ neredeyse aynı.”
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Arjantinli bir simgeye duyulan hayranlık
Konuşma doğal olarak Messi’ye duyduğu büyük hayranlığa kaydı. Arjantin kaptanı, kısa süre önce Cezayir’i 3-0 yendikleri maçta sansasyonel bir hat-trick yaparak Dünya Kupası’nda ustalık dersi verdi.
Barcelona'nın hakimiyetini izleyerek büyüyen De Jong, sonunda Camp Nou'da Arjantinli yıldızla aynı takımda oynamasının gerçeküstü bir deneyim olduğunu itiraf etti. De Jong şöyle konuştu: "Benim için Messi, tek kelimeyle mükemmel bir futbolcu. Elbette benden tamamen farklı bir oyuncu, ama onu her zaman diğer herkesten daha fazla izledim. Guardiola’nın yönetimindeki Barcelona maçlarını hep yakından takip ederdim. Sanırım o dönemki futbol, benim en çok keyif aldığım futboldu. O dönemden takip ettiğim ve bir taraftar olarak hayranlık duyduğum bazı oyuncular vardı; daha sonra onlarla birlikte oynama fırsatı da buldum. Bu yüzden benim için bu gerçekten çok özel bir şey.”
Uluslararası başarı peşinde
Dikkatini yeniden milli takım görevlerine çeviren De Jong, Dünya Kupası kupasını kaldırma konusundaki en büyük hedefinden bahsetti. Arjantin, Katar’da düzenlenen 2022 turnuvasını kazandıktan sonra dünya şampiyonluğunu korumayı hedeflerken, Hollanda da bu en büyük ödül için mücadele etmeye aynı derecede kararlı.
Takımının yeteneklerine güçlü bir şekilde inanan De Jong, şöyle konuştu: “Bence herkes bunu hayal eder, ben de öyle. Evet, bu hayali birkaç kez gözümün önüne getirdim. Milli takımla oynanan final turnuvaları, özellikle de Dünya Kupaları, bir futbolcu için en öne çıkan olaylardır. Hedef basitçe bunları kazanmaktır ve bu yüzden bu turnuvalara katılıyorsunuz. Ayrıca, bizim de bunu hedef olarak belirlemesi gereken bir takımımız olduğunu düşünüyorum.”
- Getty Images Sport
Uluslararası yıldızları bundan sonra neler bekliyor?
Hollanda, F Grubu’nda birinciliği garantilemek ve etkileyici performansını sürdürmek umuduyla, grup aşamasının son maçında Tunus ile karşılaşmaya hazırlanacak. Öte yandan Messi ve Arjantin, J Grubu’ndaki üstün formunu korumak amacıyla önce Avusturya, ardından da Ürdün ile karşılaşacak.