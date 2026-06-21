"Tek kelimeyle mükemmel bir futbolcu" - Lionel Messi, Frenkie de Jong'u hayran bırakıyor; şu anki Barcelona yıldızı, tüm zamanların en iyisiyle (GOAT) birlikte oynamanın "özel" deneyimini anlatıyor

Dikkatini yeniden milli takım görevlerine çeviren De Jong, Dünya Kupası kupasını kaldırma konusundaki en büyük hedefinden bahsetti. Arjantin, Katar’da düzenlenen 2022 turnuvasını kazandıktan sonra dünya şampiyonluğunu korumayı hedeflerken, Hollanda da bu en büyük ödül için mücadele etmeye aynı derecede kararlı.

Takımının yeteneklerine güçlü bir şekilde inanan De Jong, şöyle konuştu: “Bence herkes bunu hayal eder, ben de öyle. Evet, bu hayali birkaç kez gözümün önüne getirdim. Milli takımla oynanan final turnuvaları, özellikle de Dünya Kupaları, bir futbolcu için en öne çıkan olaylardır. Hedef basitçe bunları kazanmaktır ve bu yüzden bu turnuvalara katılıyorsunuz. Ayrıca, bizim de bunu hedef olarak belirlemesi gereken bir takımımız olduğunu düşünüyorum.”