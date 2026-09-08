'Tek kelime bile etme!' - Barcelona, Real Madrid dönüşünün ardından Hansi Flick'i Jose Mourinho'nun akıl oyunlarından kaçınması için nasıl uyardı

Camp Nou'da göreve geldiğinden bu yana Flick, İspanyol medyasına karşı sakin ve soğukkanlı yaklaşımıyla övgü topladı. Alman teknik adam, sürekli olarak tartışmalardan uzak durdu ve basın toplantılarını dışarıdaki gündemlere çekilmek yerine yalnızca sıradaki rakiplere odaklı tutmayı tercih etti.

Ancak Mourinho'nun kısa süre önce Real Madrid kulübesine dönüşü, Barcelona yönetiminin doğrudan devreye girmesine yol açtı. SPORT'a göre kulüp yetkilileri, İspanya'nın başkentindeki Mourinho'nun ilk döneminin değişken doğası hakkında teknik direktörlerini bilgilendirdi.

Katalan devi, rekabeti daha önce tanımlayan toksik atmosferin tekrarlanmasını önlemekte kararlı. Yöneticiler, Flick'e özellikle Mourinho'nun eski teknik direktörleri Pep Guardiola ile yaşadığı yoğun psikolojik savaşları ve ayrıca dönemin Barcelona patronu Tito Vilanova'nın gözüne parmağını soktuğu meşhur kenar çizgisi olayını hatırlattı.