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Muhammad Zaki

Çeviri:

'Tek kelime bile etme!' - Barcelona, Real Madrid dönüşünün ardından Hansi Flick'i Jose Mourinho'nun akıl oyunlarından kaçınması için nasıl uyardı

H. Flick
Barcelona
J. Mourinho
Real Madrid
Barcelona - Real Madrid
La Liga

Barcelona'nın, Portekizli teknik adamın Real Madrid'e dönüşünün ardından Hansi Flick'e Jose Mourinho hakkında tam bir sessizlik koruması talimatı verdiği bildirildi. Katalan devi, tarihi rekabetin bir kez daha hararetlenme tehlikesi gösterdiği bu dönemde Mourinho'nun alametifarikası hâline gelen medya savaşlarının içine çekilmekten çaresizce kaçınmak istiyor.

  • Barcelona geçmişten çekiniyor

    Camp Nou'da göreve geldiğinden bu yana Flick, İspanyol medyasına karşı sakin ve soğukkanlı yaklaşımıyla övgü topladı. Alman teknik adam, sürekli olarak tartışmalardan uzak durdu ve basın toplantılarını dışarıdaki gündemlere çekilmek yerine yalnızca sıradaki rakiplere odaklı tutmayı tercih etti.

    Ancak Mourinho'nun kısa süre önce Real Madrid kulübesine dönüşü, Barcelona yönetiminin doğrudan devreye girmesine yol açtı. SPORT'a göre kulüp yetkilileri, İspanya'nın başkentindeki Mourinho'nun ilk döneminin değişken doğası hakkında teknik direktörlerini bilgilendirdi.

    Katalan devi, rekabeti daha önce tanımlayan toksik atmosferin tekrarlanmasını önlemekte kararlı. Yöneticiler, Flick'e özellikle Mourinho'nun eski teknik direktörleri Pep Guardiola ile yaşadığı yoğun psikolojik savaşları ve ayrıca dönemin Barcelona patronu Tito Vilanova'nın gözüne parmağını soktuğu meşhur kenar çizgisi olayını hatırlattı.

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    "Tek kelime yok!"

    Karşılaşmanın karanlık geçmişine dair yapılan bilgilendirmenin ardından Barcelona, Flick'e teknik direktörlükteki muadili konusunda son derece net bir talimat verdi. Habere göre yönetim katından gelen bu talimat kesindi: "Mourinho ya da Real Madrid hakkında tek kelime yok."

    Flick, Mourinho şimdiden erken uyarı atışları yapmış olsa da bu talimata sıkı sıkıya uydu. Portekizli teknik adam, kamuoyu önünde devam eden Negreira davasına değinirken, aynı zamanda Flick ve sportif direktör Deco'nun yaptığı çalışmalara övgüde bulundu.

    Barcelona'nın Elche ile oynayacağı lig açılışı öncesinde Mourinho'nun gelişi hakkında ısrarla soru sorulduğunda Flick bu soru çizgisini hemen kapattı. Kısa ve sert bir yanıt verdi: "Yarın Real Madrid ile mi oynuyoruz? O zaman bana Elche'yi sorun."


  • Huzuru korumak

    Camp Nou’daki yönetim katının stratejisi, Mourinho’ya kamuoyu önünde bir gerilim başlatmak için ihtiyaç duyduğu alanı tanımamak. Barcelona, polemiğe girmeyerek odağın sahada kalmasını ve soyunma odasını gereksiz dış baskıdan korumayı umuyor.

    Mourinho’nun mevcut yaklaşımı, önceki dönemine kıyasla biraz daha az çatışmacı olarak görülse de Barcelona, Portekizli teknik adamın akıl oyunlarına karşı son derece temkinli olmayı sürdürüyor. Katalan ekibi, tecrübeli çalıştırıcının ezeli rakiplerini istikrarsızlaştırmak için bir fırsat sezmesi hâlinde sert taktiklerine kolayca geri dönebileceğine inanıyor.


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    Nihai sınav yaklaşıyor

    Flick'in diplomatik kararlılığı, Barcelona'nın 25 Ekim'de bu sezonun ilk El Clasico'sunda Real Madrid'i ağırlayacağı maçta en zorlu sınavını verecek. Camp Nou'daki kapışma, Alman teknik adamı sonunda Mourinho ve tarihi rekabet hakkında sorularla doğrudan yüzleşmeye mecbur bırakacak.

    Karşılaşmanın etrafında oluşacak kaçınılmaz medya sirkine rağmen Flick'in temkinli yaklaşımını sürdürmesi bekleniyor. Önündeki temel zorluk, maç öncesi basın toplantılarını Madrid cephesinin aleyhine kullanabileceği hiçbir açıklama vermeden atlatmak ve kadrosunun odağını tamamen La Liga'da hayati önem taşıyan üç puanı almaya çevirmek olacak.

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