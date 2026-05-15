"Tek iyi sezonun ardından oluşan heyecan" - Cole Palmer'ın "dünyanın en iyi oyuncusu" olarak gösterilmesi, eski Chelsea yıldızı William Gallas tarafından sorgulanıyor
Gallas, Chelsea’nin zor günlerinde Palmer’a yönelik heyecanı sorguluyor
Palmer, Manchester City'den transfer olduktan sonra Chelsea'nin projesinin merkezine oturdu ve 25 golle muhteşem bir ilk sezon geçirdi; bu performans, kendisine PFA Yılın Genç Oyuncusu ödülünü kazandırdı ve büyük beklentiler yarattı. Ancak eski Blues savunmacısı Gallas, Palmer'ın yükselişine gösterilen tepkinin aşırıya kaçtığına inanıyor. Takımın mevcut durumu hakkında konuşan Gallas, 24 yaşındaki forvetle ilgili söylemlerin abartılı hale geldiğini belirtti.
Gallas, Palmer’ın durumunu sorguluyor
Kadroya yapılan önemli yatırımlara rağmen, kulüp savunmada istikrar bulmakta zorlanıyor; düzenli olarak gol yiyor ve güvenilir bir savunma hattı kuramıyor. Gallas, takımın hem hücum hem de savunma performansını eleştirirken, Palmer’ın ilk sezondaki heyecanı uyandıran etkisini sürdüremediğini belirtti.
Gallas, BetVictor'a yaptığı açıklamada, "Chelsea'nin savunma oyuncularına bakarsanız, çok fazla gol yediklerini görürsünüz. Forvetler ise neredeyse hiç gol atamadı" dedi. "Adını vermek istemediğim ama yeterince iyi performans gösteremeyen bir oyuncu var, o da Cole Palmer. İngiltere'deki herkes, tek bir iyi sezonun ardından bu heyecana kapıldı ve onun dünyanın en iyi oyuncusu olduğunu söyledi, ama şimdi ona bir bakın. Artık büyük bir isim ama iki yıl önce Yılın Genç Oyuncusu seçilmesine rağmen hâlâ çok genç."
Gallas, Chelsea'ye John Stones'u transfer etmesi için çağrıda bulunuyor
Gallas, Chelsea'nin savunmasını güçlendirmek için Marcos Senesi yerine bu yaz City'den ayrılması beklenen Stones'u hedef alması gerektiğini öne sürdü.
"Marcos Senesi iyi bir savunma oyuncusu, Bournemouth'ta iyi bir sezon geçirdi ve 29 yaşında, bu da mevcut Chelsea savunma oyuncularının birçoğundan daha fazla deneyime sahip olduğu anlamına geliyor," diye ekledi. "Ancak büyük bir kulüpte baskı farklı olacaktır ve Senesi bu baskıyı hiç yaşamadı."
"John Stones, Chelsea için daha iyi bir seçenek olacaktır. Büyük bir kulüpte oynamanın ne demek olduğunu çok iyi bilir ve kupa kazanmanın nasıl bir his olduğunu bilir. Ayrıca, Stones yaz aylarında Manchester City'den bedelsiz ayrılacak. Chelsea onu transfer etmeye çalışmalı, o defans hattını düzenleyecektir."
Savunma konuları ve daimi müdürün atanması
Palmer, Stamford Bridge'e geldiğinden beri hücumda kilit bir isim olsa da, Chelsea'nin savunma sorunları hâlâ önemli bir sorun olarak duruyor. Kulüp, savunma oyuncuları için büyük harcamalar yaptı ancak henüz ilk dört sıraya yükselme mücadelesinde bel kemiği olacak istikrarlı bir ikili kuramadı. Yaz transfer dönemi öncesinde birçok isim Blues ile anılıyor. Bununla birlikte, kulüp Nisan ayında Liam Rosenior'un görevine son verilmesinin ardından kalıcı bir teknik direktör atamak için de çalışıyor.