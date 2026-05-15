Kadroya yapılan önemli yatırımlara rağmen, kulüp savunmada istikrar bulmakta zorlanıyor; düzenli olarak gol yiyor ve güvenilir bir savunma hattı kuramıyor. Gallas, takımın hem hücum hem de savunma performansını eleştirirken, Palmer’ın ilk sezondaki heyecanı uyandıran etkisini sürdüremediğini belirtti.

Gallas, BetVictor'a yaptığı açıklamada, "Chelsea'nin savunma oyuncularına bakarsanız, çok fazla gol yediklerini görürsünüz. Forvetler ise neredeyse hiç gol atamadı" dedi. "Adını vermek istemediğim ama yeterince iyi performans gösteremeyen bir oyuncu var, o da Cole Palmer. İngiltere'deki herkes, tek bir iyi sezonun ardından bu heyecana kapıldı ve onun dünyanın en iyi oyuncusu olduğunu söyledi, ama şimdi ona bir bakın. Artık büyük bir isim ama iki yıl önce Yılın Genç Oyuncusu seçilmesine rağmen hâlâ çok genç."