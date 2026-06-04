Anlaşmazlığın arka planında tamamen farklı mali beklentiler yatıyor. Kontratının son yılında, 26 yaşındaki Sırp oyuncu Torino’da ek ödemelerle birlikte tam 12 milyon avro kazandı.

İtalyanların tasarruf politikasına uyum sağlamak amacıyla Juventus, ona altı milyon avro artı ikramiye ödemeleri içeren yeni bir sözleşme teklif etti. Bu, David için de öngörülen maaşın aynısı olacak. Ancak Vlahovic ısrarla sekiz milyon avro net maaş artı primler talep etti.

Juventus, bir oyuncunun alabileceği maksimum maaşı sezon başına yedi milyon euro olarak belirlemişti. Allianz Stadyumu'nda bu miktarı kazanan tek isim Kenan Yıldız.