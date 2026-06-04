İtalyan Tuttosport gazetesine göre, bu skandalın merkezinde, Juve yöneticilerini tamamen kızdıran Kanadalı forvet Jonathan David ile yapılan maaş karşılaştırması vardı. Vlahovic'in müzakere masasına provokatif bir soruyla saldırdığı iddia ediliyor: "Neden David kadar kazanayım ki?"
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Tek bir soru yeterliydi: Bayern'in transfer adayı Dusan Vlahovic'in Juventus yetkililerini nasıl derinden kızdırdığı
Anlaşmazlığın arka planında tamamen farklı mali beklentiler yatıyor. Sözleşmesinin son yılında, 26 yaşındaki Sırp oyuncu Torino’da ek ödemelerle birlikte tam 12 milyon avro kazandı.
İtalyanların tasarruf politikasına uyum sağlamak amacıyla Juventus, ona altı milyon avro artı prim ödemeleri içeren yeni bir sözleşme teklif etti. Bu, David için de öngörülen maaşın aynısı olacak. Ancak Vlahovic ısrarla sekiz milyon avro net maaş artı primler talep etti.
Juventus, bir oyuncunun alabileceği maksimum maaşı sezon başına yedi milyon euro olarak belirlemişti. Allianz Stadyumu'nda bu miktarı kazanan tek isim Kenan Yıldız.
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Vlahovic, Juventus'tan bedelsiz ayrılacak
Juventus direktörü Giorgio Chiellini, aynı akşam müzakerelerin kesin olarak sona erdiğini resmen doğruladı. Eski savunma oyuncusu, Vlahovic’in muhtemelen yurt dışına transfer olacağını ima etti. Serie A’da bu maaş taleplerini karşılayabilecek maddi güce sahip hiçbir kulüp bulunmadığı belirtiliyor.
SSC Napoli, arka planda forvetin ilgisini çekmek için yoğun çaba sarf etse de, Partenopei ekonomik sınırlarına ulaşmış durumda. Tuttosport'a göre, forvetin menajerleri kısa süre önce Napoli ile görüşmeler yaptı, ancak Güney İtalya ekibinin bu yarışta şansı yok gibi görünüyor.
Chelsea, Vlahovic'in transferini umuyor gibi görünüyor
Bu arada Atlético Madrid, Bayern Münih ve Chelsea, Napoli’nin teklifini geçebilecek mali güce sahip. Özellikle Stamford Bridge’de, bu sol ayaklı oyuncuyu transfer ücreti ödemeden kadroya katma konusunda yeni bir umut doğmuş görünüyor.
Torino'ya transferinden bu yana, forvet 168 maçta toplam 68 gol attı. Bu istatistikler sağlam olsa da, kulübün 2022 kışında Fiorentina'dan transferi için yaklaşık 85 milyon euro yatırım yaptığı zamanki beklentilerin gerisinde kalıyor.
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Vlahovic, FC Bayern'e transfer olacak mı?
Özellikle FC Bayern, geçmişte defalarca Sırp milli forvetle anılmıştı. Nicolas Jackson’ın ayrılmasının ardından Münih ekibi, Harry Kane’in arkasında hücumda oynayacak bir alternatif arıyor.
Basında çıkan haberlere göre, Mayıs ayında Bayern yetkilileri ile oyuncu arasında olası bir transfer hakkında görüşmeler bile yapılmış. Bir süre Münih, en umut verici aday olarak görülüyordu, ancak son zamanlarda bu konudaki spekülasyonlar önemli ölçüde azaldı.
Almanya'nın rekor şampiyonu dışında, diğer Avrupa'nın önde gelen kulüpleri de olası talipler olarak gösterildi. Son zamanlarda Vlahovic'in adı, FC Barcelona, AC Milan ve Premier Lig kulüpleri Newcastle United ile Manchester United ile sık sık anılmaya başladı.
Dusan Vlahovic: Juventus'taki istatistikleri
Maçlar Goller Asistler Sarı Kartlar Kırmızı kartlar 168 68 16 16 1