Getty/GOAL
Çeviri:
‘Tek bir özelliği var’ - Eski Spurs yıldızı, Chelsea'den kiralık transferinin ardından 20 ay sahalardan uzak kalan Mykhailo Mudryk'in Tottenham için ‘büyük bir kumar’ olduğunu söyledi
Mudryk başlangıçta dört yıllık men cezasıyla karşı karşıya kaldı
Mudryk, Ocak 2023'te yaklaşık 90 milyon sterlin (122 milyon dolar) karşılığında Stamford Bridge'e transfer oldu. Shakhtar Donetsk formasıyla ülkesinde parladıktan sonra o dönemde çok parlak bir yetenek olarak görülüyordu; Arsenal da bir ara onu kadrosuna katma yarışının içindeydi.
Premier League'deki yaşama uyum sağlamak ilk başta zor oldu ve gol hesabını açması 24 maçı buldu. Chelsea formasıyla toplam 73 maçta sadece 10 gol kaydetti.
Mudryk'in kariyeri, Kasım 2024'te yasaklı madde meldonium için pozitif sonuca rastlanmasının ardından ceza almasıyla sert şekilde durdu. Futbol Federasyonu tarafından dört yıl men cezası aldı, ancak Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) yapılan itiraz bu cezanın kaldırılmasını sağladı ve temmuz ayında yeniden oynama izni aldı.
Sezon öncesi dönemi Chelsea ile geçirdi, ardından transfer döneminin son gününde Spurs'e transferini tamamladı. Şu anda 25 yaşında olan kanat oyuncusu, eski Shakhtar patronu Roberto De Zerbi ile yeniden bir araya geldi. De Zerbi, 2021-22 sezonunda onun A takım çıkışını yöneten teknik adamdı.
- Getty
Tottenham, Mudryk için kiralık bir kumar oynadı
Mudryk'in yetenekli olduğu açık; milli takımda 28 maça çıktı, ancak 22 aydır rekabetçi düzeyde futbol oynamadı ve İngiltere'nin en üst ligindeki yaşama hiçbir zaman tam anlamıyla uyum sağlayamadı. Bunun Tottenham için bir tür riskli hamle olup olmadığı sorulduğunda, eski Spurs ve Chelsea orta sahası Poyet, bahis siteleri için güvenilir rehber olan Gambling.com'un katkılarıyla GOAL'e şunları söyledi: "Evet, bu büyük bir kumar. Ayrıca büyük bir kumar çünkü bence o çok spesifik bir oyuncu. Tek bir özelliği olan bir oyuncu, o da hızı, inanılmaz bir hızı var. Ve bu da oyununda iyi işlemezse, geriye pek bir şey kalmıyor.
"Yani bu konuda [Enzo] Fernandez'in tam tersini düşünüyorum. Bence burada daha çok kulüp, 'Tamam, onu kullanacak mıyız?' diye baktı. Kanat beki mi? Hiç şansı yok. İki yıldır oynamadıysa, sakatlanıp sakatlanmayacağını bilmiyoruz çünkü normalde bu oyuncular arka adale sakatlıkları yaşar, büyük para, yolumuza devam ederiz.
"Bu yüzden belki de bu tür azaltılmış cezadan sonra onu zaten hesaba katmıyorlardı. Büyük haber oldu. Belki bunun olacağını biliyorlardı; bence bu, Fernandez meselesinden daha çok bir kulüp kararıydı. Süreç zaten geliyordu."
De Zerbi'den Ballon d'Or için iddialı çıkış
Mudryk, Spurs ile yeni bir başlangıç yapmayı dört gözle bekliyor; oyuncunun son birkaç yılı geride bırakmak istemesi de anlaşılır bir durum. Şöyle dedi: “Harika bir his. Antrenmanlara başlamayı ve kulüp için oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum, ayrıca Roberto De Zerbi ile yeniden bir araya geleceğim için çok heyecanlıyım. O benim futbol babam. Ona inanıyorum. Ona güveniyorum. Benden ne istediğini biliyorum ve onunla her zaman geliştiğimi hissediyorum.”
Mudryk’i yeniden parlatabilecek biri varsa, o da De Zerbi olabilir. Gizemli İtalyan teknik adam, daha önce süratli Ukraynalı hücum oyuncusunun en prestijli bireysel ödül için aday olabileceğini söylemişti.
2022’de iddialı bir şekilde şöyle demişti: “Bence Mudryk gelecekte Ballon d'Or’u kazanabilir. Mudryk’in değerini biliyorum. Mykhailo üst düzey bir kariyer yapma potansiyeline sahip. Bana göre Ballon d’Or’u da kazanabilir. O en üst seviyede bir oyuncu ama aynı zamanda çok hassas. Sevgiye ihtiyacı var. Potansiyelini karşılayıp karşılamadığını göreceğiz.”
Mudryk, Tottenham formasıyla ilk maçına ne zaman çıkacak?
Mudryk, şu ana kadar o seviyeye yaklaşamadı ancak Avrupa genelindeki önde gelen kulüplerin dikkatini ilk etapta üzerine çeken potansiyelini ortaya çıkarması için zaman hâlâ ondan yana.
Tottenham formasıyla sahneye ne zaman çıkacağı ise henüz belirsizliğini koruyor. De Zerbi, ekibi 2026-27 sezonuna gol atamadan üst üste iki yenilgiyle başlamışken, cumartesi günü Nottingham Forest ile oynanacak maç için Spurs'ü City Ground'a götürmeye hazırlanıyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun