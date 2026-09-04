Mudryk, Ocak 2023'te yaklaşık 90 milyon sterlin (122 milyon dolar) karşılığında Stamford Bridge'e transfer oldu. Shakhtar Donetsk formasıyla ülkesinde parladıktan sonra o dönemde çok parlak bir yetenek olarak görülüyordu; Arsenal da bir ara onu kadrosuna katma yarışının içindeydi.

Premier League'deki yaşama uyum sağlamak ilk başta zor oldu ve gol hesabını açması 24 maçı buldu. Chelsea formasıyla toplam 73 maçta sadece 10 gol kaydetti.

Mudryk'in kariyeri, Kasım 2024'te yasaklı madde meldonium için pozitif sonuca rastlanmasının ardından ceza almasıyla sert şekilde durdu. Futbol Federasyonu tarafından dört yıl men cezası aldı, ancak Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) yapılan itiraz bu cezanın kaldırılmasını sağladı ve temmuz ayında yeniden oynama izni aldı.

Sezon öncesi dönemi Chelsea ile geçirdi, ardından transfer döneminin son gününde Spurs'e transferini tamamladı. Şu anda 25 yaşında olan kanat oyuncusu, eski Shakhtar patronu Roberto De Zerbi ile yeniden bir araya geldi. De Zerbi, 2021-22 sezonunda onun A takım çıkışını yöneten teknik adamdı.