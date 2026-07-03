Tek bir kulübe sadık kalan oyuncu… Hokey sporu, İspanya’nın en tehlikeli forvetini nasıl yarattı?

İspanya Milli Takımı’nın 2026 Dünya Kupası’nda oynadığı her maçta, gözler otomatik olarak genç yıldız Lamine Yamal’a çevriliyor. Kameralar stadyuma geldiği andan itibaren onu takip ediyor, taraftarlar onun formasını giyiyor ve yorumcular, İspanyol futbolunun yeni neslinin lideri olarak nitelendirdikleri bu oyuncunun olağanüstü yeteneğinden bahsediyor.

Ancak Yamal tüm dikkatleri üzerine çekerken, başka bir oyuncu sessizce ve kendinden emin bir şekilde rolünü yerine getirmeye devam ediyor; milli takımın sonuçlarında belirleyici izler bırakıyor, ancak aynı ölçüde ilgi görmüyor. O oyuncu, Real Sociedad’ın forveti Mikel Oyarzabal. İspanyol teknik direktörün kadrosundaki en ölümcül silah haline gelen Oyarzabal, büyük turnuvaların her zaman en ünlü oyuncu tarafından değil, o anı en iyi değerlendirebilen oyuncu tarafından kazanıldığını bir kez daha kanıtladı.

32'li turda Avusturya ile oynanan maçta Oyarzabal, İspanya'yı 3-0 galibiyete taşıyan iki gol atarak olağanüstü bir performans sergiledi. Böylece ülkesine 16 yıldır Dünya Kupası eleme turlarında ilk galibiyetini kazandırdı ve futbol kariyerinin en iyi dönemini yaşadığını bir kez daha kanıtladı.