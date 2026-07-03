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Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Tek bir kulübe sadık kalan oyuncu… Hokey sporu, İspanya’nın en tehlikeli forvetini nasıl yarattı?

FEATURES
M. Oyarzabal
İspanya - Avusturya
İspanya
Avusturya
Dünya Kupası
Portekiz - İspanya
Portekiz
İspanya
Avusturya
ABD
Portekiz

Hayalini sona erdirecek bir sakatlık… Sonra geri dönüp tüm savunmaların kabusu haline geldi

İspanya Milli Takımı’nın 2026 Dünya Kupası’nda oynadığı her maçta, gözler otomatik olarak genç yıldız Lamine Yamal’a çevriliyor. Kameralar stadyuma geldiği andan itibaren onu takip ediyor, taraftarlar onun formasını giyiyor ve yorumcular, İspanyol futbolunun yeni neslinin lideri olarak nitelendirdikleri bu oyuncunun olağanüstü yeteneğinden bahsediyor.

Ancak Yamal tüm dikkatleri üzerine çekerken, başka bir oyuncu sessizce ve kendinden emin bir şekilde rolünü yerine getirmeye devam ediyor; milli takımın sonuçlarında belirleyici izler bırakıyor, ancak aynı ölçüde ilgi görmüyor. O oyuncu, Real Sociedad’ın forveti Mikel Oyarzabal. İspanyol teknik direktörün kadrosundaki en ölümcül silah haline gelen Oyarzabal, büyük turnuvaların her zaman en ünlü oyuncu tarafından değil, o anı en iyi değerlendirebilen oyuncu tarafından kazanıldığını bir kez daha kanıtladı.

32'li turda Avusturya ile oynanan maçta Oyarzabal, İspanya'yı 3-0 galibiyete taşıyan iki gol atarak olağanüstü bir performans sergiledi. Böylece ülkesine 16 yıldır Dünya Kupası eleme turlarında ilk galibiyetini kazandırdı ve futbol kariyerinin en iyi dönemini yaşadığını bir kez daha kanıtladı.

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    Gözlerden uzak çalışan adam

    Lamine Yamal’ın muazzam popülaritesine rağmen, İspanya’da pek çok kişi Oyarzabal’ın hücum sistemindeki en sakin ve etkili unsur olduğunu düşünüyor.

    Ünlü İspanyol gazeteci Xim Balagi, onu “gizli adam” olarak nitelendirerek, oyuncunun en önemli anlarda ortaya çıkma konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahip olduğunu ve hatta final maçları ile büyük karşılaşmalarda gol atma konusunda uzmanlaştığını belirtti.

    Balagí, Yamal’ın rakiplerin ve taraftarların ilgi odağı olmaya devam ettiğini, ancak Oyarzabal’ın sahadaki en zeki oyunculardan biri olduğunu ve İspanya’nın gol atacak birine ihtiyaç duyduğu anlarda maçı belirleyebilecek bir karaktere sahip olduğunu belirtti.

    İngiliz Yayın Kurumu BBC’nin aktardığına göre, bu özellikleri sayesinde Yamal, çeşitli taktiksel roller üstlenen bir oyuncudan, İspanya milli takımının atakları sonuçlandırma konusunda tamamen güvendiği bir forvete dönüştü.

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    Kariyerinin seyrini değiştiren sakatlık

    Oyarzabal, yaklaşık on yıl önce, 19 yaşındayken A Milli Takım’a çağrıldığında İspanya Milli Takımı’ndaki kariyerine başladı.

    Ancak Dünya Kupası’nda yer alma hayali, sol dizindeki ön çapraz bağının yırtılmasıyla acı bir şekilde ertelendi; bu durum, kariyerinin en zorlu dönemlerinden biri olarak, 2022 Katar Dünya Kupası’na katılmasını engelledi.

    Yaralanmanın ciddiyetine rağmen, oyuncu eskisinden daha güçlü bir şekilde geri döndü; hatta pek çok taraftar, Oiarzabal’ın şu anki halinin Real Sociedad’da sahneye çıktığından bu yana en iyi hali olduğunu vurguluyor.

    İyileşmesinden bu yana performansı dikkat çekici bir şekilde yükseldi ve sahalara dönmek için harcadığı uzun süren çabaların meyvelerini almaya başladı; Dünya Kupası’na katılamamanın yarattığı hayal kırıklığını, parlamak için yeni bir motivasyona dönüştürmeyi başardı.

  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Rakamlar, onun kariyerinin en parlak dönemini yaşadığını doğruluyor

    Mevcut istatistikler, İspanyol forvetin ulaştığı gelişim düzeyini ortaya koyuyor. Son 12 uluslararası maçta 12 gol kaydeden Oyunarbal, Avusturya karşısında attığı iki golle, milli takımda ilk 11’de başladığı son 16 maçtaki gol sayısını 17’ye çıkardı; bunların dördü bu yılki Dünya Kupası’nda atılan gollerdi.

    Balagi, son iki sezonun Oyarzabal’ın kariyerindeki en iyi sezonlar olduğunu düşünüyor ve oyuncunun ceza sahası içindeki yeteneklerini geliştirip fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeyi başardıktan sonra, bugün daha kararlı ve olgun bir oyuncu haline geldiğini vurguluyor.

    Ayrıca, 1986 Dünya Kupası’nda Emilio Butragueño’nun Danimarka karşısında attığı gollerden bu yana, Dünya Kupası eleme maçında iki gol atan ilk İspanyol oyuncu oldu; bu başarı, milli takımda sergilediği performansın değerini yansıtıyor.

    Avrupa düzeyinde ise, geçen yılın başından bu yana uluslararası maçlarda attığı gol sayısında onu geride bırakan tek isim, 22 gol atan Norveçli Erling Haaland’dır; Oyarzabal ise onu kararlılıkla takip etmeye devam ediyor.

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  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Yamal fark yaratıyor… Oiarzabal ise boşlukları değerlendiriyor

    Golcü Oiarzabal olsa da, başarısının büyük bir kısmı Lamine Yamal’ın yarattığı büyük etkiye dayanıyor.

    Barcelona’nın kanat oyuncusunun sahip olduğu olağanüstü yetenek, rakipleri ona karşı iki kat daha fazla markaj yapmaya zorluyor ve bu da takım arkadaşlarına son üçte bir alanda hareket etmek için daha geniş alanlar sağlıyor.

    Oyarzabal, Avusturya karşısında bu durumu en iyi şekilde değerlendirdi; savunmacıların arkasına akıllıca hareket ederek Yamal’ın yarattığı boşlukları iyi değerlendirdi ve atakları yüksek verimlilikle sonlandırmayı başardı.

    Eski Alman milli futbolcu Thomas Hitzlsperger, Yamal gibi bir oyuncunun varlığının savunmanın tüm dikkatini üzerine çektiğini ve bunun da Oyarzabal gibi bir forvetin ceza sahası içinde daha fazla fırsat yakalamasına olanak tanıdığını açıkladı. Hitzlsperger, İspanyol forvetin bu boşluklardan nasıl yararlanacağını ve bunları golü dönüştürmeyi çok iyi bildiğini de sözlerine ekledi.

  • Real Sociedad v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Tek bir kulübe sadık bir oyuncu

    Oyarzabal kariyerine açık bir forvet olarak başlamadı; uzun yıllar kanatlarda, özellikle de sol kanat pozisyonunda oynadı. Ancak zamanla teknik direktörler, bu oyuncunun en iyi özelliklerinin kaleye yaklaştığında ortaya çıktığını fark etti ve böylece kademeli olarak santrfor pozisyonuna geçiş süreci başladı.

    Eski İspanyol savunma oyuncusu César Azpilicueta, yıllardır forvet hattını yönetebilecek bir forvetin kim olacağı konusunda şüpheler varken, bu dönüşümün İspanya milli takımına eksiksiz bir forvet kazandırdığını düşünüyor.

    Oyarzabal bugün hem geleneksel hem de modern bir forvet rolünü üstleniyor; sürekli hareket ediyor, savunmacılara baskı uyguluyor ve tek vuruşla gol fırsatlarını değerlendirmede ustadır.

    Dev transferlerin modern futbolun bir parçası haline geldiği bir dönemde, Oyarzabal kariyeri boyunca tek bir kulübe sadık kalan nadir oyunculardan biri. Profesyonel kariyerinin başlangıcından bu yana sadece Real Sociedad forması giyen Oyarzabal, ayrılma fırsatlarını defalarca geri çevirerek, adını duyurduğu kulüpte kalmayı tercih etti.

    Geçtiğimiz sezon, La Liga’da 15 gol atarak kariyerinin en iyi gol rekorunu kırdı; bu durum, büyük maçlarda ona giderek daha fazla güvenen İspanya Milli Takımı’ndaki performansına da doğrudan yansıdı.

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    Hokey, onun “gollerin kokusunu almasına” nasıl yardımcı oldu?

    Oyarzabal, golcü içgüdüsünün sırrının çocukluğuna dayandığını açıkladı; o dönemde futbola tamamen odaklanmadan önce hokey oynuyordu. Bu sporun kendisine ceza sahası içinde özel bir içgüdü kazandırdığını ve ayrıca fırsatları kaçırdıktan sonra da pes etmeyen bir zihniyet kazandırdığını belirtti.

    Oyuncu şöyle konuştu: “Hokey oynuyordum ve çok gol atıyordum. Kafamın içinde sürekli bir ses vardı: ‘Bir fırsatı kaçırmak maçın sonu anlamına gelmez, çünkü başka bir fırsat daha gelecek.’ Gol kokusunu alabileceğimi hissediyordum.”

    Forvet olarak oynamanın diğer pozisyonlardan farklı olduğunu da ekledi; çünkü asıl görev, topun hareketlerini herkesten önce okumak ve saniyenin kesirleri içinde doğru yerde bulunmaktır.

    Forvetin her zaman topa çok fazla dokunmasına gerek olmadığını, bunun yerine topun nereye gideceğini bilmek için yeterli sezgiye sahip olması gerektiğini vurguladı. Bu becerinin, hokey oynadığı yıllar boyunca kendisinde geliştiğine inanıyor.

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    İspanya, şampiyonluk için güçlü bir aday gibi görünüyor

    İspanyolların iyimserliği sadece Oyarzabal’ın parlak performansıyla sınırlı değil, aynı zamanda milli takımın turnuvada sergilediği takım oyununa da uzanıyor.

    Grup aşamasında Kap Verde ile oynanan ve golsüz berabere biten mütevazı bir başlangıcın ardından, “La Roja”nın performansı büyük ölçüde yükseldi ve takım, üst üste 34. maçında da yenilmezlik serisini sürdürdü; bu, milli takım tarihindeki en uzun ikinci seridir.

    Sadece dört maçta İspanya milli takımı sekiz gol atarken, kalesini de gole kapattı ve hem hücumda hem de savunmada sahip olduğu dengeyle turnuvanın en güçlü şampiyonluk adaylarından biri olduğunu kanıtladı.

    İspanya milli takımı, 16 turunda Portekiz veya Hırvatistan ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacak ve bu sınav, takımın gerçek hedeflerinin boyutunu ortaya çıkarabilir.

    Eski İngiltere forveti Dion Dublin, İspanya’nın şu ana kadar en iyi performansını sergilemediğini düşünüyor ve takımın Avusturya karşısında gerçek bir tehdit hissetmediği için mümkün olan en az çabayla oynadığını vurguluyor.

    İspanya milli takımının şu ana kadar gösterdiğinden çok daha yüksek bir seviyeye sahip olduğunu da ekleyen Dublin, bu durumun önümüzdeki turlarda birinci sınıf takımlarla karşılaştığında İspanya'yı daha tehlikeli hale getirebileceğini belirtti.

    Spot ışıkları Lamine Yamal’ın peşini bırakmazken, Mikel Oyarzabal gürültüden uzak bir şekilde kendi hikayesini yazmaya devam ediyor. Büyük turnuvaları her zaman manşetlere çıkan yıldızların değil, vatanın onlara her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğu anda nasıl ortaya çıkacaklarını çok iyi bilenlerin yarattığını vurguluyor.

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